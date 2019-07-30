Созвездие «Льва»: диснеевский блокбастер по-прежнему лидер проката

Когда царь зверей выходит на охоту, остальным лучше спрятаться, потому что шансов на победу у них не будет. Так произошло в минувший уикенд: ремейк культового мультфильма «Король Лев», по данным ЕАИС, собрал 443 млн рублей — почти полмиллиарда на 52 тыс. сеансов.

Всего у первой пятерки российской кассы уикенда было около 75 тыс. сеансов, а их совокупные сборы составили около 520 млн рублей. На этом фоне триумф «Короля Льва» выглядит еще более впечатляющим и закономерным. Кроме того, летом традиционно снижается посещаемость кинотеатров — фильм привел зрителей в залы, благодаря ему в минувший уикенд общая посещаемость составила 2,4 млн человек, а в предыдущий — 4,3 млн. Общие сборы превысили 1,8 млрд рублей.

— «Король Лев» оправдывает надежды прокатчиков, демонстрируя ожидаемо отличный результат, — комментирует успех фильма президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — На минувшей неделе доля его показов в кинотеатрах даже увеличилась по сравнению с неделей старта. Как итог — на четверть увеличенный за последний уикенд бокс-офис. Есть все основания полагать, что фильм останется лидером еще на несколько недель.

Прокатчики не стали соревноваться с «Королем Львом» за зрительские деньги и придержали потенциально коммерчески успешные картины до момента, когда интерес аудитории спадет. В результате в пятерке лидеров только один новый релиз.

— Минувший уикенд для новинок стал не самым ярким, — подтверждает Ольга Зинякова. — Но отмечу удачный перезапуск культового «Бойцовского клуба». Практика повторного проката сейчас стала трендом. Это хороший способ привлечь в кинотеатры киноманов, которые хотят быть уверены в качестве фильма. Тот же «Бойцовский клуб» (шестое место. — «Известия») получил возможность компенсировать в целом провальный оригинальный прокат. Ударный предзаказ билетов и лидерские позиции в рейтинге сборов показывают, что зритель готов отдавать деньги за проверенные временем, любимые картины, которые теперь можно увидеть на большом экране.

На втором месте оказался «Человек-паук: Вдали от дома», у которого 34 млн рублей, — в 13 раз меньше, чем у «Короля Льва». У «Видока», пришедшего третьим, 19 млн, у триллера Люка Бессона «Анна», занявшего четвертую позицию, — 15 млн, американский хоррор «Солнцестояние» взял 10 млн и попал в пятерку. При этом самые высокие сборы на сеанс, после «Короля Льва», не у них, а именно у «Бойцовского клуба»: ему не нужно было ни рекламы, ни «сарафана», он сам давно бренд.

— Интрига грядущего уикенда состоит в том, сможет ли главная новинка недели «Форсаж: Хоббс и Шоу» перехватить у «Короля Льва» лидерство, — отметила Ольга Зинякова. — Продолжение франшизы — ключевой претендент на крупные кассовые сборы в августе. Прокатчики рассчитывают на его успех во всех регионах, и это не напрасно — рейтинг зрительских ожиданий у фильма один из самых высоких среди новинок лета. Эта часть франшизы вряд ли будет полноценным продолжением предыдущих картин, однако порадует аудиторию дуэтом Джейсона Стэйтема и Дуэйна Джонсона, противостояние которых обещает быть эффектным и обаятельным.

Часть семейной аудитории у «Льва» постарается оттянуть украинский мультфильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка». На смену «Солнцестоянию» выйдет эстетский хоррор «Маленькое красное платье». С двумя комедиями, итальянской «Добро пожаловать в Рим» и французской «Оленьей кожей», будет конкурировать лента Дени Аркана «Как отмыть миллион». Особо стоить выделить авторское высказывание Кирилла Михановского «Гив ми либерти», которое удостоилось участия в престижной каннской программе «Неделя критики» в этом году.