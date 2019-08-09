Режиссер рассказал об условии получения «Оскара» российским мультфильмом

В России должны появится новые сюжеты в мультипликации, чтобы претендовать на «Оскар» в этом жанре. Об этом «Известиям» рассказал режиссер, заслуженный деятель искусств России и член Американской киноакадемии Константин Бронзит.

«У наших режиссеров присутствует некий «постсоветский синдром» — 80% фильмов, которые они делают, совсем детские — «сюси-масюси». Я не против, но тогда не надо удивляться — такая мультипликация киноакадемии неинтересна», — заявил он.

Бронзит добавил, что для номинации на «Оскар» необходимы картины более масштабные по постановке задачи, а не про ежика и зайчика, которые дружат.

Впрочем, по его мнению, российские мультипликаторы все-таки производят достойные мультфильмы, а фильм Наташи Мирзоян «Пять минут до моря» будет в лонг-листе этой осенью, потому что он уже получил квалификационный приз.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Академикам нужны сюжеты не про ежика и зайчика»