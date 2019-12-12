В Сбербанке рассказали о подходе молодежи к накоплению денег

Половина работающих россиян до 30 лет имеют сбережения в наличных. Об этом свидетельствует опрос компаний «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни». «Известия» ознакомились с результатами этого исследования.

Более трети опрошенных россиян (36%) сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, а еще 34% стараются делать это на регулярной основе. Таким образом, доля тех, кто имеет накопления, среди работающей молодежи составляет 70%. Опрос проводился в 37 российских городах с населением более 500 тыс.человек.

«Среди целей накопления оказались покупка квартиры (17% опрошенных), путешествия и отдых (16%), ремонт квартиры и приобретение машины (по 12%). Еще 7% молодых людей используют часть зарплаты для инвестиций, чтобы получить дополнительный доход, а 4% респондентов сообщили, что копят на будущую пенсию», — говорится в исследовании дочерних компаний Сбербанка.

По оценке респондентов, их накоплений им может хватить на семь месяцев, если они останутся без работы.

Самая высокая доля «сберегателей» проживает в Санкт-Петербурге. В топ-10 городов по этому признаку вошли также Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень и Рязань.

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