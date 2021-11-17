HBO Max анонсировал спецпрограмму к юбилею франшизы «Гарри Поттер»

Актеры «Гарри Поттера» примут участие в специальной программе, посвященной 20-летию первого фильма франшизы «Гарри Поттер и философский камень». Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

Премьера передачи «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» с новыми интервью и беседами с актерами оригинального состава запланирована на 1 января 2022 года на сервисе HBO Max, сообщает Variety.

Участники будущего спецэпизода: исполнители главных ролей — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт и режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус. Также в шоу примут участие такие актеры, как Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Имельда Стонтон, Хелена Бонем Картер и другие.

В октябре 2020 года в центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру. Монумент находится на Лестер-сквер. Работа принадлежит польскому скульптору Анджею Шимчику.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике. Все части были экранизированы компанией Warner Bros.