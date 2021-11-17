Прямой эфир
Мир
В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Спорт
Соперники сборной РФ в стыковых матчах к ЧМ-2022 определены
Мир
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Мир
Блинкен призвал Азербайджан и Армению к снижению напряженности конфликта
Мир
Байден пообещал дальнейшее взаимодействие между США и КНР в ряде сфер
Культура
Miramax подала в суд на Тарантино из-за продажи вырезанных сцен из его фильма
Общество
HBO Max анонсировал спецпрограмму к юбилею франшизы «Гарри Поттер»

HBO Max анонсировал спецпрограмму к юбилею франшизы «Гарри Поттер»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актеры «Гарри Поттера» примут участие в специальной программе, посвященной 20-летию первого фильма франшизы «Гарри Поттер и философский камень». Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

Премьера передачи «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» с новыми интервью и беседами с актерами оригинального состава запланирована на 1 января 2022 года на сервисе HBO Max, сообщает Variety.

Участники будущего спецэпизода: исполнители главных ролей — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт и режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус. Также в шоу примут участие такие актеры, как Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Имельда Стонтон, Хелена Бонем Картер и другие.

В октябре 2020 года в центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру. Монумент находится на Лестер-сквер. Работа принадлежит польскому скульптору Анджею Шимчику.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике. Все части были экранизированы компанией Warner Bros.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021