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Скандальный, известный: «Лето в пионерском галстуке» не изъяли из продажи

Почему предложение Роскомнадзора не подействовало на Российский книжный союз
Фото: Getty Images/Westend61
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Почти все интернет-платформы открыли предзаказ на продолжение любовного ЛГБТ-романа «О чем молчит ласточка», несмотря на предложение Роскомнадзора ограничить распространение подобного рода литературы. Однако книжная отрасль не подконтрольна РКН — дистрибьютеры вправе дожидаться решения суда. В том, какие именно законы нарушают Юра и Володя, может ли их остановить судебный запрет и не поспособствует ли общественный резонанс популярности проекта, — разбирались «Известия».

Юра и Володя собирают жатву

Хайп с предложением Роскомнадзора Российскому книжному союзу изъять из продажи книги, пропагандирующие нетрадиционные отношения среди несовершеннолетних, в частности любовный роман «Лето в пионерских галстуках», набирает обороты.

Пока РКС работает над запросом, издательство Рорсоrn Books готовится допечатывать тираж долгожданного сиквела. Книга «О чем молчит ласточка», повествующая о влюбленных вожатом и пионере, встретившихся 20 лет спустя, стоит на предзаказе на всех интернет-платформах — только в «Читай-городе» за прошедшие трое суток ее заказали 15 тыс. раз.

Скандальный, известный
Покупка книг в книжном магазине
Фото: Getty Images/Luis Alvarez

Надо отметить, что невероятно успешным кейсом стал и первый роман резонансной квир-дилогии — «Лето в пионерском галстуке» вышло сумасшедшим по нынешним временам 200-тысячным тиражом. Пик продаж пришелся на столетие пионерии.

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Неподцензурная индустрия

Пока дистрибьюторы готовятся снимать сливки, Российский книжный союз работает над обращением Роскомнадзора — об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В РКС подтвердили, что наделавшее шума письмо от органов исполнительной власти поступило еще 19 августа. Обратиться к негосударственной организации столь серьезное ведомство побудила прореха в нормативной базе — книжная отрасль не подконтрольна Роскомнадзору, дистрибьюторы вправе продавать книгу, пока нет судебного запрета. А случится ли он вообще –- большой вопрос. Пикантная лавстори оформлена с соблюдением всех требований — продается в целлофане с возрастной маркировкой «18+».

Однако возбудившая разбирательство общественность, депутаты Госдумы и Роскомнадзор не верят в добропорядочность издателей и авторов, считая их законопослушность формальной уловкой.

Скандальный, известный
Девушка покупает книги в книжном магазине
Фото: Getty Images/Luis Alvarez

По мнению заявителей, выход романа и его сиквела сопровождается «целенаправленной рекламной кампанией, направленной на формирование ажиотажного спроса».

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«Несмотря на формальное ограничение «18+», выстроенная сюжетная линия гомосексуальных отношений между взрослым и подростком, нацелена на возрастную аудиторию 14–18 лет», — подчеркивается в документе РКН.

С надзорным органом согласны многие депутаты.

Поддерживаю инициативу Роскомнадзора, — заявил «Известиям» депутат Государственной думы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов. — Избиратели неоднократно высказывали свое негодование по поводу подобных изданий. Наша цель — общественное согласие. Важно, чтобы бизнес думал не только о хайпе и прибыли, но в первую очередь учитывал мнение гражданского общества.

Впрочем, о том, что «взять и запретить» неудобную книжку сейчас вряд ли получится, осведомлен и РКН.

«В условиях отсутствующей нормативной базы, запрещающей свободное вневозрастное распространение ЛГБТ-литературы, просим оказать возможное содействие по самоурегулированию книжной отрасли, позволившему бы избежать появления подобной литературы в свободной продаже», — заключается в документе.

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Жесткие фанфики VS цензура

Тот факт, что над книжной индустрией нет надзора и контроля, подтверждают и издатели. Как рассказала «Известиям» директор по стратегическим коммуникациям холдинга «ЭКСМО-АСТ» Екатерина Кожанова, у издательского гиганта был аналогичный опыт, связанный с продажей бестселлера Стейси Крамер «50 дней до моего самоубийства», снискавшего бешеную популярность у целевой аудитории young adult и вызвавшей шквал негодований родительских комитетов.

— Жалобы от родительских комитетов возбудили проверки Роспотребнадзора, однако все они были адресованы магазинам, под прессингом торговые точки стали снимать книгу с продаж, — пояснила Екатерина Кожанова.

Она подчеркнула, что искусственно сформированный дефицит спровоцировал огромный читательский запрос.

Скандальный, известный
Девушка выбирает книги в книжном магазине
Фото: Getty Images/Maskot

В Сети появилось огромное число жестких фанфиков, живописующих, как именно героиня доводит задуманное до конца, чего в первоисточнике, разумеется, не было, — отметила Елена Кожанова.

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Она добавила, что со своей стороны издательство инициировало ряд обсуждений со специалистами на базе Общественной палаты и на финальной конференции в День психического здоровья. Психиатры подтвердили, что употребление слова «самоубийство» действительно негативно влияет на молодежь.

— Мы заменили его аббревиатурой — «50 до ДМС» — и подняли маркировку. Сейчас издатели и дистрибьюторы уделяют особое внимание тому, как продаются книги «18+». Если контент неоднозначный, мы заказываем экспертизу у аккредитованных специалистов Роскомнадзора, в случае чего она же — основание в суде, — заключила топ-менеджер «ЭКСМО-АСТ».

Пропагандируй это

Юрист федерального юридического сервиса Amulex.ru Екатерина Попова подтвердила, что в настоящий момент юридические механизмы, которые могли бы запретить продавать книгу о нетрадиционной любви, отсутствуют.

— К запрещенной на территории Российской Федерации относится информация, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, информация об ЛГБТ-любви не запрещена, — пояснила «Известиям» юрист.

Елена Попова добавила, что готовится новый законопроект (№ 165975-8), который предлагает дополнить этот перечень и запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей.

— Если законопроект будет принят, то понадобится решение суда. Информация признается запрещенной к распространению на территории Российской Федерации только в судебном порядке, — заключила эксперт.

Скандальный, известный
Книги в книжном магазине
Фото: Getty Images/Viorika
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Понятно, что в нашем не слишком толерантном к ЛГБТ обществе сама идея книги об однополой любви может вызвать шквал негодования, однако писатели призывают сохранять чувство меры и не торопиться взывать к цензуре.

Сами однополые отношения в нашей стране не запрещены, запрещена их пропаганда. Тут и скрыта проблема. Скажем, мужчина любит мужчину. Имеет право? Имеет. А если он поэт и написал о своих чувствах поэму, это творчество или пропаганда нетрадиционных влечений? Допустим, творчество, ведь требовать от мужеложца гимна женщине как-то, согласитесь, странно, — рассуждает писатель Юрий Поляков.

Он напомнил «Известиям», что и сам «не раз обращался к сюжетам, связанным с пионерским лагерем»:

— И в романе «Гипсовый трубач», и в сборнике «Совдетство-2» писал и про бурную личную жизнь вожатых, и о пробуждении первых чувств у пионеров, касался и нетрадиционных влечений, которые были и будут. Я же реалист.

Автор «Гипсового трубача» подчеркнул, что стоит все-таки отличать реализм от распространения под видом беллетристики пособий по изменению половой ориентации. Он добавил, что контролировать надо не свободу творчества, а принуждение читателей к подобным развращающим проектам.

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