ЛВПГ-тематика: Роскомнадзор проверил роман «Лето в пионерском галстуке»

Роскомнадзор не выявил проблем с продажей книги «Лето в пионерском галстуке» о романе вожатого и советского школьника, наделавшего шума из-за пропаганды ЛГБТ. Скандал с бестселлером, который вырос из сетевого самиздата, вновь обнажил проблемы с возрастной маркировкой. Как на полках с подростковой литературой оказываются книги «18+», что подтолкнуло молодежь к чтению и стоит ли из-за этого переживать родителям, разбирались «Известия».

Отложенная бомба

Роскомнадзор не нашел нарушений при распространении книги-бестселлера «Лето в пионерском галстуке», из-за которой поднялась новая волна споров о необходимости пересмотреть логику возрастной маркировки. Ведомство пояснило, что роман классифицирован как запрещенная для детей продукция.

Раз книга маркирована как «18+», а значит, ее оборот не нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что разделяют опасения родителей о содержании книги и готовы поддержать ужесточение законодательства, которое бы оградило несовершеннолетних от подобной продукции.

«Лето в пионерском лагере» (в Сети известно по аббревиатуре ЛВПГ) выросло из сетевой литературы. Авторы Елена Малисова и Катерина Сильванова публиковали книгу с 2016 по 2017 год на «Фикбуке» — русскоязычной площадке для авторов фанфиков (любительских сочинений по мотивам книг, фильмов, сериалов, аниме, комиксов и видеоигр. — Ред.) и так называемых ориджиналов, авторских произведений без прямых отсылок к известным персонажам и мирам.

В 2021 году ЛВПГ в бумаге опубликовало издательство Popcorn Books . Еще в декабре в TikTok завирусились посвященные роману тренды. На момент написания материала по хештегу #лвпг насчитывается 236,2 млн просмотров и еще почти 200 млн просмотров по #летовпионерскомгалстуке. Эмоциональные отзывы от растрогавшихся подростков чередуются с более прохладными обзорами, в которых читатели обращают внимание на «фикрайтерский» стиль и халатное отношение авторов с исторической основой, а именно недостоверным описанием советских реалий в целом и пионерских лагерей в частности.

Фото: Издательство Popcorn Books

Основные действия в книге разворачиваются в 1986 году. Два главных героя — 16-летний школьник Юра и 19-летний вожатый, студент МГИМО Володя. Персонажи вместе готовят спектакль к окончанию смены, в процессе сближаются и сталкиваются с терзаниями: дружба на поверку оказывается романтической привязанностью. В конце романа герои встречаются снова спустя 20 лет после основных событий.

Политики, общественные деятели и публицисты обратили внимание на роман, который при маркировке «18+» популярен среди подростков, через несколько месяцев после его выхода. Писатель Захар Прилепин опубликовал возмущенный пост об ЛВПГ в мае, вскоре режиссер Никита Михалков посвятил ему часть выпуска «Бесогон TV» и обвинил авторов в нарушении закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Следом за ними о бестселлере критически высказался ряд депутатов. Очередная волна возмущения поднялась сейчас, в преддверии выхода продолжения ЛВПГ.

Накал страстей по ФЗ

Книга «Лето в пионерском галстуке» была отпечатана невероятно большим по нынешним временам тиражом в 200 тыс. экземпляров. Количество проданных электронных копий также исчисляется тысячами. На сайте «Лабиринт» на момент написания статьи цена на нее достигла 1,2 тыс. рублей, при этом товар помечен как дефицитный.

В России книги маркируются по возрастному цензу с 2012 года, когда вступил в силу федеральный закон о защите детей от вреда для их здоровья и развития.

Справка «Известий» Закон предполагает возрастные категории «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+». В произведениях для аудитории от 12 лет допускаются описания или изображения сцен употребления алкоголя, табака и наркотиков — при условии, что они прямо осуждаются. Кроме того, разрешаются «схематичные описания объятий и поцелуев мужчин и женщин». При маркировке «16+» дополнительно дозволяются грубые слова и сексуальные сцены без анатомических подробностей. А совершеннолетняя аудитория вольна свободно читать про не осуждаемое употребление алкоголя и запрещенных веществ, мат, а также другие темы, недоступные для подростков.

Вокруг подростковой литературы не впервые разворачиваются скандалы. Так, в 2016 году по всей России прошло по меньшей мере 20 судебных процессов о запрете книги писательницы из Астрахани с псевдонимом Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства». Изначально речь шла о том, что издательство ошибочно выбрало возрастную маркировку «16+» вместо «18+», однако в итоге Роскомнадзор постановил удалить ее из Сети. Причина — описание способов суицида.

Сейчас книга не представлена в официальных магазинах, зато продается блокнот по ее мотивам — «50 дней до моего счастья». «Ее зовут Глория Макфин. Она обычный подросток с типичными для ее возраста проблемами. И у нее осталось 50 дней для того, чтобы решить, жить ей или умереть», — гласит аннотация к своеобразному дневнику с цитатами из некогда нашумевшей, но уже позабывшейся книги.

Несоблюдение требований закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» карается штрафом: для должностных лиц он может достигать 10 тыс. рублей, для юридических — 50 тыс., подчеркивает юрист Андрей Лямзин. Кроме того, для предпринимателей, работающих как в статусе юрлица, так и без, нарушение может повлечь приостановление деятельности на срок до 90 суток, добавляет он в беседе с «Известиями».

Причем это касается как книжных магазинов, работающих офлайн, так и онлайн-площадок, которые реализуют маркированную по возрастному цензу продукцию.

— У них должны быть средства, позволяющие идентифицировать возраст покупателя, — подчеркивает юрист. В случае рассмотрения доказательством нарушения как раз становится отсутствие этих средств. Впрочем, обходится их защита от несовершеннолетних буквально в один клик.

Приключения крутых парней

ЛВПГ легко приобрести под заказ: документы у покупателей не требуют, сетовала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. «Сорвать с обложки целлофан — дело пяти секунд. Детей надо защищать не прозрачной пленкой», — уверена парламентарий.

Политики и общественность, во-первых, вновь заговорили о сомнительной эффективности возрастной маркировки, из-за которой ряд произведений из школьной программы попадают под «18+». Во-вторых, возмутились тем, как легко в случае с «Летом в пионерском галстуке» удалось обойти закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Законодатели разработали инициативу о расширении этого ограничения на все возрасты. Проще говоря, это означает полный запрет ЛГБТ-пропаганды . На сегодняшний день описание этой тематики в сегменте «18+» никак не регулируется.

Вслед за ЛВПГ книжные магазины рекомендуют прочитать роман американского автора Эл Си Розен «Лагерь». На русскоязычных платформах его описание звучит следующим образом:

«Шестнадцатилетний Рэнди Капплехофф каждое лето проводит в лагере «Открытая страна». Здесь он встретил своих лучших друзей, впервые принял участие в мюзикле и... влюбился. Влюбился в человека, который даже не подозревает о его существовании. Чтобы привлечь к себе внимание, Рэнди сменил имидж и стал крутым парнем. Ради нового образа он пожертвовал хобби и избавился от простыней с единорогами. Теперь он определенно готов бороться за свою любовь. Но стоит ли игра свеч, если ему придется отказаться от самого главного — себя настоящего?»

Фото: Издательство Like Book

В американском онлайн-магазине ее описание звучит совсем иначе. «Лагерь» — это «эксцентричная комедия, критикующая культуру токсичной маскулинности в квир-сообществе». Там же прямо указывается, что действие книги разворачивается в лагере для квир-подростков. В аннотации к переводному роману на наличие ЛГБТ-тематики указывает размытая формулировка об объекте влюбленности и цвета радуги на обложке.

Автор цитаты Роман включен в серию издательства Young Adult. Friendly и при этом имеет возрастную маркировку «18+».

«Дорогой друг»

Young Adult (дословно — «молодые взрослые») — популярное литературное направление, рассчитанное на подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет. Жанровые границы YA, как и возрастные, весьма размыты: в сериях соседствуют детективы, фэнтези, любовные романы, антиутопии и многое другое.

Объединяют все эти книги главные герои — подростки, чаще всего девушки, которые сталкиваются с разного рода вызовами и кризисами. «Среди тем YA-литературы — любовь, предательство, первый секс, принятие себя, поиск своего места в обществе и общение со сверстниками, потеря близких, примирение с жестокой реальностью, поступки, ответственность за их принятие и последствия» — такое определение дает издательство АСТ. На его сайте, например, проза Young Adult вынесена в одну рубрику, а «детская и подростковая литература» — в другую.

Многие книги YA помечены маркировкой «16+», а при переходе на страницу с книгами «18+» всплывает плашка: «Вам уже есть восемнадцать?» Если выбрать вариант «Нет, еще нет», пользователя перенаправляют на дисклеймер: «Дорогой друг! Вы оказались на этой странице, так как указали, что Вам нет 18 лет. Поэтому для вас закрыт доступ к материалам». И тут же: «Если вы указали ошибочную информацию и вам все-таки есть 18 лет, подтвердите это» — один клик, и вы у цели.

«Озон» до подтверждения даты рождения, например, не допускает на страницу с «Летом в пионерском галстуке», требуя ввести в специальной форме дату рождения. «При получении заказа вас могут попросить показать документ, удостоверяющий личность», — утверждает платформа.

Автор цитаты По данным Mediascope, литература сегмента Young Adult плотно затесалась в списки бестселлеров. Эта тенденция прослеживается по рейтингам издательств и книжных онлайн-платформ. Читают YA в основном девочки, девушки и женщины.

Книги с маркировкой «18+» оказываются на полках с литературой Young Adult — направления, нацеленного в том числе на подростковую литературу. По словам юриста Андрея Лямзина, это нарушение: товары для несовершеннолетних должны размещаться отдельно.

Просто о спорном

Ажиотаж вокруг подросткового бестселлера лишь подстегивает интерес к нему: сайт с предзаказом продолжения не выдержал нагрузки в первый же день продаж . Изначально одна из причина его популярности — так называемый «Букток» (книжное сообщество TikTok. — Ред.), где завирусились тренды о ЛВПГ.

Так, подростки в прошлому году сметали на стадии предзаказа книгу писательницы, тиктокерши Лии Стефи «Орлеан». Изначально она выходила на сайте самиздата, как и скандальное «Лето в пионерском галстуке». Вместе с ажиотажем росло количество негативных отзывов и обзоров, но продажи от этого лишь росли.

Родители, обеспокоенные популярностью подростковой литературы с сомнительными сюжетами, должны понимать, что запретить подростку прочитать модную книгу попросту не получится , отмечает Анна Сергиенко, кандидат психологических наук, старший преподаватель МГППУ, педагог-психолог Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ).

ЛВПГ-тематика1 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Автор цитаты — Хуже, если ребенок будет читать ее втайне от родителей и не сможет обсудить ее с авторитетным взрослым, у которого уже есть мнение и который может посмотреть на ситуацию с разных сторон, — объясняет специалист в беседе с «Известиями».

Если родитель открыт для разговора, подростку может быть достаточно ознакомиться с обзором книги, не вдаваясь в лишние подробности. Психолог подчеркивает, что тема ЛГБТ популярна среди подростков, потому что так сложился тренд.

— Из-за страха перед табуированностью этой темы дети скрываются, — отмечает Анна Сергиенко. — Если же у подростка есть возможность обсудить ее с родителем, он будет проще относиться к подобным спорным книгам.

Она добавляет, что популярность подобной литературы не что-то из ряда вон выходящего: ЛГБТ-тематика попросту вытеснила вампирские саги, ужастики, фэнтези и другие жанры, которые раньше превалировали в массовой поп-культуре. Читатели не концентрируются на этой особенности, а увлекаются переживаниями героев и примеряют их на себя, обогащая и свой эмоциональный опыт.