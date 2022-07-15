Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за ограничений прав ЛГБТ

Европейская комиссия (ЕК) подала иск в Европейский суд против Венгрии в связи с принятым страной законом, ограничивающим права ЛГБТ. Об этом 15 июля говорится на сайте ЕК.

«Комиссия считает, что закон нарушает правила внутреннего рынка, основные права людей (в частности, представителей ЛГБТ), а также — в отношении этих основных прав — ценности ЕС», — сказано в заявлении.

Речь идет о принятом в июне 2021 года законе, который запрещает в Венгрии пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. В ЕК заверили, что выступают за права детей, но считают, что принятый закон не защищает их.

«Защита детей является абсолютным приоритетом для ЕС и его государств-членов. Однако венгерский закон содержит положения, которые не оправданы продвижением этого фундаментального интереса или несоразмерны достижению заявленной цели», — отметили в комиссии.

15 июля 2021 года Еврокомиссия открыла процедуру нарушения и официально уведомила об этом руководство Венгрии. После того как запрос был проигнорирован, 2 декабря ЕК направила властям страны мотивировочное решение.

Больше половины стран Евросоюза отрицательно отнеслись к принятой парламентом Венгрии норме. Впоследствии Еврокомиссия заблокировала Венгрии и Польше, поддержавшей соседей, финансовые выплаты на борьбу с COVID-19.