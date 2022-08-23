Дети — не игрушка: какие книги изымут из продажи этой осенью

Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с предложением исключить распространение книг с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Под запрет подпадет прежде всего популярная литература формата young adult, делающая ставку на вирусную среди молодежи квир-тематику. Принятие законопроекта ожидается этой осенью. Что соответствует определению «популяризации нетрадиционных отношений», при чем тут чайлдфри, стоит ли волноваться родителям и какие потери понесет рынок — разбирались «Известия».

«Лолиту» можно?

Роскомнадзор обратился к Российскому книжному союзу с предложением исключить из продажи книги, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По мнению ведомства, подобная литература представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества . Также в РКМ выступили за внесение изменения в законодательство с целью «пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России».

«Известия» направили запрос в Роскомнадзор.

Неудивительно, что подобные инициативы вызывают большой общественный резонанс, поскольку порождают вопросов: много ли у нас в продаже книг, описывающих радости содомии, и как они маркируются, как именно их будут изымать из магазинов и тем более интернет-платформ. Чем вообще чреваты такие решения — не предложат ли в следующий раз запретить «Лолиту» Владимира Набокова, там как-никак о педофилии, «Декамерон» Боккаччо, а потом «Зимнюю вишню», «Осенний марафон» и «Иронию судьбы», пропагандирующие внебрачные отношения и попирающие семейные ценности». Но, конечно, речь не о том.

Как выяснили «Известия», предложение РКМ касается в основном квир-линейки московского книжного издательства Popcorn Books, выпускающего популярной литературу формата young adult и специализирующегося на «неудобных» темах: проблемах самоидентификации, расизма, сексизма и гомосексуальных отношений.

«Известия» направили запрос в Российский книжный союз.

Юра и Володя 20 лет спустя

В рейтинге самых популярных книг за первое полугодие 2022 года, подготовленном Российским книжным союзом, второе место занял роман Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке» — история нетрадиционной любви в пионерском лагере между образцовым вожатым Володей и разгильдяем Юркой стала культовой у молодых читателей, только за полгода книга принесла издательству почти 50 млн рублей.

Недавно издательство объявило предзаказ сиквела бестселлера «О чем молчит Ласточка» тех же авторов: Володя и Юра встретились 20 лет спустя и пытаются строить будущее на руинах давно забытого прошлого.

Есть и другие модные книги схожей тематики — на четвертом месте рейтинга РКС с продажами более чем 28 млн рублей находится роман китайской писательницы в жанре даньмэй Мосян Тунсю «Благословение небожителей». Даньмэй — это истории для женской аудитории, которые рассказывают о романтических отношениях между мужчинами.

Дети — не игрушка Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Законодательные инициативы, призванные дать укорот распущенности нравов в кино, театре и литературе, курсируют по Госдуме давно, предложения поступают от депутатов самых разных фракций от КПРФ и «справоросов» до «Единой России», однако пока непонятно, каким образом будут осуществляться подобные ограничения, сказала «Известиям» председатель комитета ГД по культуре, член фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская.

— Роскомнадзор, конечно, инстанция авторитетная, но речь идет об предложении, к которому можно прислушаться, а можно и спустить на тормозах, — объяснила Елена Ямпольская. — Не совсем понятно, что именно попадает под определение «пропаганда ЛГБТ»: ведь где она есть, а где ее нет, может определить только суд , а Госдуме остается лишь вносить в разработку законодательные инициативы, призванные ограничить распространение ЛГБТ-контента.

Дефицитная запрещенка

По словам Ямпольской, выпуск роман «Лето в пионерских галстуках» трудно назвать пропагандой.

— Это была очень дефицитная книжка, оформленная по всем правилам — она продавалась в целлофане, с маркировкой 18+. Подростки за ней гонялись, тираж допечатывался, ее все хотели приобрести, потому что она модная и популярная. Знали ли подростки, что речь в ней идет о гомосексуализме? Думаю, нет, для них это романтическая история первой любви, ­— считает депутат.

Она пояснила: ее личная инициатива заключается в том, чтобы конкретизировать запрет, распространив его на описание и изображение с сцен сексуальных девиаций с участием несовершеннолетних, — «неважно ЛГБТ это или мечта о смене пола».

— Никакие сексуальные девиации с участием несовершеннолетних не должны быть в доступе , — подчеркнула Елена Ямпольская.

Вопрос о запрете на изображение нетрадиционных отношений назрел давно, поскольку «внедрение в сознание ЛГБТ-повестки и философии чайлдфри уже привели к катастрофе: в России смертность превышает рождаемость . Всё это очень влияет на демографию», сказал «Известиям» кинорежиссер, писатель, народный артист РФ и член фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Бурляев.

— Депутаты Госдумы, и я среди них, подготовили поправку к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды и не только среди детей, но и вообще в нашем обществе — это касается кино, театра, литературы . Осенью будем рассматривать в Думе, — пояснил Бурляев.

Он добавил, что корректив не вызовут недовольства подавляющего большинства россиян.

— Как говорил апостол Павел, всё позволительно, но не всё полезно: наше общество в своем подавляющем большинстве не приемлет патологии и извращений, — заметил специалист.

А вот у издательств нет общих позиций по этому вопросу.

Popcorn Books вышло на рынок всего пару лет назад и с нуля сделало суперуспешный проект, выстрелив с первой же книгой «Саймон и программа Homo sapiens», рассказывающей про мальчика-гея, которого шантажирует одноклассник.

Как рассказала главный редактор проекта Тата Анастасян, всё получилось само собой, просто в силу нехватки на нашем рынке качественной и честной литературы для «юных взрослых».

— Я всегда очень любила young adult, но довольно быстро поняла, что переведенные на русский книги в этом сегменте, как правило, довольно беззубые и в них всё очень черно-белое, а мне хотелось оттенков серого, — поделилась издатель. — Мне самой этого не хватало, когда я росла, а потребность в такой литературе у меня всегда была.

«Известия» направили запрос в издательство «Эксмо».