Конструктор инвестиций: как старые игрушки помогают разбогатеть

Ежегодно наборы Lego прибавляют в цене 10–11%, что зачастую выгоднее инвестирования в акции, облигации и золото, утверждают экономисты. Впрочем, принести приличный доход могут не только конструкторы, но и некоторые другие игрушки, знакомые детям и взрослым во всем мире. Подробности — в материале «Известий».

Как конструктор может принести тысячи долларов

Коллекционирование наборов Lego в будущем может принести больший доход, чем инвестирование в акции, облигации и даже золото. К такому выводу пришли экономисты НИУ ВШЭ, результаты их исследования были опубликованы в декабре в журнале Research in International Business and Finance.

— Мы привыкли к тому, что если люди покупают какие-то вещи ради инвестиций, то это драгоценности, антиквариат или предметы искусства. Однако есть и другие варианты, например, коллекционные игрушки. На вторичном рынке Lego каждый день совершаются десятки тысяч сделок. Даже учитывая небольшую стоимость большинства наборов, это огромный рынок, который мало знаком традиционным инвесторам, — отмечает доцент факультета экономических наук ВШЭ Виктория Добрынская.

Конструктор инвестиций Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

В рамках работы исследователи изучили цены на 2322 набора Lego за период 1987–2015 годов. И вот что они выяснили: на вторичном рынке цены на конструктор начинают расти где-то через два-три года после его выхода, но в целом меняются очень по-разному — от –50 до +600% в год. При этом маленькие и очень большие наборы дорожают быстрее, чем средние. По мнению авторов статьи, это может быть связано с тем, что маленькие наборы часто содержат уникальные детали или фигурки, а очень большие выпускаются реже и больше привлекают взрослых.

Кроме того, немалый доход в будущем могут принести наборы, посвященные известным зданиям, фильмам или популярным праздникам. Самые дорогие из них — «Тысячелетний сокол», «Кафе на углу», «Тадж-Махал», «Звезда смерти II» и «Имперский звездный разрушитель», уточняют в НИУ ВШЭ.

Конструктор инвестиций Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ruaridh Stewart

В среднем же наборы Lego прибавляют в цене 10–11% в год, кроме того, цены на наборы слабо зависят от ситуации на фондовом рынке, притом что их стоимость значительно ниже антиквариата и других предметов коллекционирования. Однако стоит учитывать и тот факт, что подобные инвестиции могут оправдать себя лишь в долгосрочной перспективе, отмечают авторы статьи.

— Инвесторы в Lego получают немалую доходность от перепродажи нераспакованных наборов, особенно редких наборов, выпущенных небольшим тиражом или давно ушедших с прилавков магазинов. Наборы, выпущенные 20–30 лет назад, вызывают чувство ностальгии у фанатов Lego, и цены на них зашкаливают. Но несмотря на высокую доходность Lego на вторичном рынке в целом, не все наборы одинаково успешны, и нужно быть поистине фанатом Lego, чтобы разбираться в тонкостях рынка и увидеть инвестиционный потенциал определенного набора, — подчеркивает Виктория Добрынская.

Сколько можно получить за Барби

Немалый доход могут принести и игрушки компании Mattel, самые известные бренды которой — куклы Barbie и игрушечные машинки Hot Wheels. Популярных во всем мире кукол стали выпускать еще в 1959 году, и Барби именно того времени сегодня являются одними из главных объектов охоты коллекционеров. Продававшаяся в те времена за $3, сегодня эта кукла (особенно если она в идеальном состоянии и так и не была распакована) стоит тысячи долларов. Так, в 2006-м одна Барби 1959 года была продана за $17 тысяч.

Высоко ценятся и некоторые другие куклы бренда — а именно коллекционные, которые компания выпускает с 1986 года. При этом заработать можно далеко не только на старых Барби. Например, выпущенная в 2011 году в количестве 7,4 тыс. экземпляров татуированная кукла Барби Токидоки изначально стоила на официальном сайте $50, сейчас же ее цена на Amazon начинается от $400 и доходит до $1 тыс.

В то же время Mattel не гарантирует роста цен даже на свои коллекционные изделия. Как говорится на официальном сайте компании, какие-то куклы в будущем дорожают, другие обесцениваются, стоимость же некоторых и вовсе остается без изменений. В компании уверены: покупать стоит только тех кукол, которые вам действительно нравятся.

Конструктор инвестиций Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt

Не забыли в Mattel и об игрушках, которые обычно предпочитают мальчики, — моделях автомобилей. Так, на волне успеха кукол Барби основатели компании наняли дизайнеров из таких известных во всем мире автомобильных компаний, как General Motors, Chrysler, Ford, и в 1968 году выпустили первый набор Hot Wheels . Популярность этих машинок не падает и сегодня — по сей день компания Mattel ежегодно продает их на сумму около $1 млрд.

Параллельно с этим на вторичном рынке коллекционеры по всему миру пытаются купить особенно редкие экземпляры моделей автомобилей. Так, стоимость некоторых экземпляров, которые некогда продавались за несколько центов, сейчас достигает $30 тыс. Вот только несколько сделок, которые приводит в пример одно американское издание: набор из 16 оригинальных машинок был продан за $31 тыс., комплект из восьми игрушек 1998-го — за $20 тыс., модель Barracuda Bronze 1968 года принесла ее продавцу $15 тыс., а машинка Camaro ушла за $7 тыс.

Какие игрушки можно дорого продать

Неожиданные дивиденды могут принести и некоторые другие предметы, знакомые детям всего мира. В частности, это относится к игрушкам McDonald's, которые продаются в комплекте с «Хэппи Мил» . Стоимость некоторых из них достигает сотни долларов: так, в списке наиболее ценных значатся продававшиеся в конце 1990-х игрушки Ферби, отмечает издание Business Insider.

Конструктор инвестиций Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Matt Cetti-Roberts

Широко ценятся коллекционерами и любимые некогда российскими детьми карточки Pokemon. Сегодня их цена во многом зависит от редкости той или иной карточки и ее состояния. Например, по сообщениям СМИ, крайне редкая Pikachu Illustrator, выпущенная в 1998-м, была продана в 2017 году почти за $55 тыс.

Заработать можно не только на карточках, появившихся пару десятков лет назад. Например, в этом году McDonald's выпустил коллекционные карточки Pokemon, продававшиеся вместе с «Хэппи Мил» в честь 25-летия медиафраншизы, они сразу же стали предметом охоты для коллекционеров. И как результат, цена этих карточек на вторичном рынке моментально достигла $500.