Китайское предубеждение: дешевые игрушки рискуют исчезнуть из оборота в РФ

Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в РФ . С июля 2021-го до конца 2022-го Евразийская экономическая комиссия ( ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент . Продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность . Об этом сказано в документах комиссии, с которыми ознакомились «Известия». Сейчас такого требования к иностранцам не предъявляют, поэтому россияне могут столкнуться с некачественными и небезопасными детскими товарами, подчеркнули эксперты. По их словам, как правило, речь идет именно об экономичной продукции из Поднебесной , средний чек которой не превышает 300 рублей.

Новые правила

В России и других странах — участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены провести эксперимент и опробовать новые правила продажи товаров, которые граждане приобретают у иностранных продавцов в интернете. Об этом сказано в проекте распоряжения совета ЕЭК. С 1 июля 2021 года и до 31 декабря 2022-го комиссия предлагает допускать в союз продукцию зарубежных продавцов, которая отвечает требованиям технических регламентов ЕАЭС по безопасности. На национальном уровне каждой страны определят регуляторов, которые проследят за исполнением этой нормы .

Пока будет идти эксперимент, такие требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа, сказано в проекте. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов . Продающие такие товары в РФ компании должны будут уведомлять покупателей: вся продукция имеет документы о ее соответствии нормам по безопасности ЕАЭС, например выкладывать эти бумаги на своих интернет-страницах.

Поднять пластик Фото: Getty Images/Bloomberg/Contributor

В пресс-службе ЕЭК «Известиям» подтвердили, что комиссия подготовила документы о проведении пилотного проекта в странах — участницах ЕАЭС, хотя окончательного решения по этому вопросу еще не принято, уточнил представитель комиссии . Новые правила работы помогут обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза. Последние в отличие от продавцов на иностранных торговых площадках обязаны соблюдать установленные меры технического регулирования, добавили в ЕЭК.

Сертификата может и не быть

До сих пор в ЕАЭС, в частности в России, регуляторы не предъявляли таких требований к иностранным онлайн-продавцам, отметила в беседе с «Известиями» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина . А это значит, что сейчас потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией. Зачастую речь идет о дешевых китайских товарах, которые в среднем стоят около 300 рублей за единицу . Именно эти товары могут исчезнуть из оборота в РФ после запуска эксперимента. Эксперт добавила, что иностранные продавцы обычно работают с такими отечественными маркетплейсами, как Wildberries, Ozon и другие. Между тем все российские продавцы обязаны реализовывать только ту продукцию, которая соответствует техрегламентам.

Она напомнила, что сейчас покупатели могут самостоятельно запросить у иностранных продавцов сертификаты о соответствии продукции международным или национальным требованиям по качеству и безопасности. У части ритейлеров такие бумаги есть, но у продающих товары эконом-сегмента их может и не быть . Дело в том, что подобная экспертиза может оказать существенное влияние на цену продукции.

В пресс-службе AliExpress сказали «Известиям», что безопасность покупателей — главный приоритет для компании. Все товары на площадке имеют необходимые сертификаты от производителей , которые выданы в соответствии с законами страны изготовления. Ритейлер добавил, что акционер компании — Alibaba совместно с правоохранительными органами КНР проводил в 2019 году проверки фабрик. Это делали для того, чтобы исключить производство контрафактной продукции в Китае: тогда было закрыто около 2,5 тыс. предприятий.

Поднять пластик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В компании также отметили, что товары, которые покупают из иностранных интернет-магазинов, а затем пересылают в Россию в международных почтовых отправлениях, предназначены для личного пользования. По сути, они мало чем отличаются от продукции, которую перевозят в багаже. В AliExpress напомнили, что объем рынка трансграничной электронной торговли в РФ составляет всего 1% от общего объема розничных продаж.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли и Сбербанка по итогам 2020 года, на трансграничную онлайн-торговлю пришлось 440 млрд рублей, что больше на 14% показателя 2019 года, тогда как на покупки в Сети внутри страны — 2,78 трлн рублей, что больше на 86% аналогичного показателя годом ранее. При этом за год в Россию поступило 234 млн отправлений с товарами, которые граждане купили за рубежом.

В пресс-службе маркетплейса Ozon «Известиям» сказали, что если покупателю отправляют товар из другой страны, то делают это напрямую, минуя склады и центры компании. Специалисты торговой площадки проверяют лишь документы , соответствует ли продукция описанию, возрастной категории. Если возникают сомнения в качестве товара, то компания запрашивает у продавцов дополнительные бумаги, чтобы подтвердить подлинность покупки. Компания блокирует зарубежных продавцов, которые нарушают правила площадки.

«Известия» направили запросы в пресс-службы Минпромторга и Минэкономразвития, а также в Wildberries.