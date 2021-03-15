Китайское предубеждение: дешевые игрушки рискуют исчезнуть из оборота в РФ
Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в РФ. С июля 2021-го до конца 2022-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент. Продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность. Об этом сказано в документах комиссии, с которыми ознакомились «Известия». Сейчас такого требования к иностранцам не предъявляют, поэтому россияне могут столкнуться с некачественными и небезопасными детскими товарами, подчеркнули эксперты. По их словам, как правило, речь идет именно об экономичной продукции из Поднебесной, средний чек которой не превышает 300 рублей.
Новые правила
В России и других странах — участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены провести эксперимент и опробовать новые правила продажи товаров, которые граждане приобретают у иностранных продавцов в интернете. Об этом сказано в проекте распоряжения совета ЕЭК. С 1 июля 2021 года и до 31 декабря 2022-го комиссия предлагает допускать в союз продукцию зарубежных продавцов, которая отвечает требованиям технических регламентов ЕАЭС по безопасности. На национальном уровне каждой страны определят регуляторов, которые проследят за исполнением этой нормы.
Пока будет идти эксперимент, такие требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа, сказано в проекте. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов. Продающие такие товары в РФ компании должны будут уведомлять покупателей: вся продукция имеет документы о ее соответствии нормам по безопасности ЕАЭС, например выкладывать эти бумаги на своих интернет-страницах.
В пресс-службе ЕЭК «Известиям» подтвердили, что комиссия подготовила документы о проведении пилотного проекта в странах — участницах ЕАЭС, хотя окончательного решения по этому вопросу еще не принято, уточнил представитель комиссии. Новые правила работы помогут обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза. Последние в отличие от продавцов на иностранных торговых площадках обязаны соблюдать установленные меры технического регулирования, добавили в ЕЭК.
Сертификата может и не быть
До сих пор в ЕАЭС, в частности в России, регуляторы не предъявляли таких требований к иностранным онлайн-продавцам, отметила в беседе с «Известиями» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. А это значит, что сейчас потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией. Зачастую речь идет о дешевых китайских товарах, которые в среднем стоят около 300 рублей за единицу. Именно эти товары могут исчезнуть из оборота в РФ после запуска эксперимента. Эксперт добавила, что иностранные продавцы обычно работают с такими отечественными маркетплейсами, как Wildberries, Ozon и другие. Между тем все российские продавцы обязаны реализовывать только ту продукцию, которая соответствует техрегламентам.
Она напомнила, что сейчас покупатели могут самостоятельно запросить у иностранных продавцов сертификаты о соответствии продукции международным или национальным требованиям по качеству и безопасности. У части ритейлеров такие бумаги есть, но у продающих товары эконом-сегмента их может и не быть. Дело в том, что подобная экспертиза может оказать существенное влияние на цену продукции.
В пресс-службе AliExpress сказали «Известиям», что безопасность покупателей — главный приоритет для компании. Все товары на площадке имеют необходимые сертификаты от производителей, которые выданы в соответствии с законами страны изготовления. Ритейлер добавил, что акционер компании — Alibaba совместно с правоохранительными органами КНР проводил в 2019 году проверки фабрик. Это делали для того, чтобы исключить производство контрафактной продукции в Китае: тогда было закрыто около 2,5 тыс. предприятий.
В компании также отметили, что товары, которые покупают из иностранных интернет-магазинов, а затем пересылают в Россию в международных почтовых отправлениях, предназначены для личного пользования. По сути, они мало чем отличаются от продукции, которую перевозят в багаже. В AliExpress напомнили, что объем рынка трансграничной электронной торговли в РФ составляет всего 1% от общего объема розничных продаж.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли и Сбербанка по итогам 2020 года, на трансграничную онлайн-торговлю пришлось 440 млрд рублей, что больше на 14% показателя 2019 года, тогда как на покупки в Сети внутри страны — 2,78 трлн рублей, что больше на 86% аналогичного показателя годом ранее. При этом за год в Россию поступило 234 млн отправлений с товарами, которые граждане купили за рубежом.
В пресс-службе маркетплейса Ozon «Известиям» сказали, что если покупателю отправляют товар из другой страны, то делают это напрямую, минуя склады и центры компании. Специалисты торговой площадки проверяют лишь документы, соответствует ли продукция описанию, возрастной категории. Если возникают сомнения в качестве товара, то компания запрашивает у продавцов дополнительные бумаги, чтобы подтвердить подлинность покупки. Компания блокирует зарубежных продавцов, которые нарушают правила площадки.
«Известия» направили запросы в пресс-службы Минпромторга и Минэкономразвития, а также в Wildberries.