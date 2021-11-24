Эко не игрушки: производители детских товаров хотят использовать вторсырье

В России могут появиться игрушки из переработанного вторсырья. Сейчас действует запрет на его использование при производстве детских товаров. Отрасль не может делать куклы и машинки из переработанных материалов, а международные гиганты вроде Ikea, Lego, Mattel не продают в РФ часть своих товаров — например, шведы из вторсырья производят часть мягких игрушек, а американцы — куклы Barbie. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) сформировала поправки в технический регламент «О безопасности игрушек», рассказали «Известиям» в организации. Эти предложения уже изучили эксперты из стран — участниц ЕАЭС, против выступил лишь минздрав Белоруссии. Соседи пока сомневаются, что продукция из вторсырья будет безопасной.

Переработал, поиграл

В технический регламент «О безопасности игрушек» предложили внести поправки — отменить запрет на производство продукции из вторсырья. Об этом «Известиям» рассказала глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Она заметила, что решение о запрете на производство игрушек из переработанных материалов приняли еще в 2009 году, когда разрабатывали технический регламент. Тогда эксперты не фокусировали внимание на вторичной переработке и ограничение частично перенесли из санитарно-гигиенических норм для производства игрушек почти 40-летней давности. Этот документ разрешал изготовителям использовать промышленные отходы, но только в случае, если компании получили одобрение регулятора. Конкретно это условие в технический регламент не попало, уточнила Антонина Цицулина.

Сейчас запрет мешает развитию отрасли в РФ, считает она. Международные производители не могут продавать часть своей продукции на российском рынке, а отечественные компании не включены в процессы развития зеленой промышленности замкнутого цикла.

— Это бьет по интересам бизнеса, который не может включиться в решение экологических проблем. Конечно, это отражается и на потребителях: ограничение закрывает для зарубежных компаний возможность вывести на российский рынок не только обычные игрушки, но и инновационные. Например, из биопластика, — заметила Антонина Цицулина. — Также закрыт доступ для образовательных игр по экологии, в которых могут использовать вторичные материалы.

Антонина Цицулина сообщила, что предложение о снятии запрета уже рассмотрели на рабочей группе ЕАЭС, в которую входят представители всех стран — участниц союза. Далее их разошлют властям государств для получения позиций, после чего проект поправок регламента вынесут на публичное обсуждение. Эксперт подчеркнула, что разработчик технического регламента «О безопасности игрушек» — Белоруссия — пока выступил против поправок. Специалисты минздрава этой страны сомневаются, что изготовители смогут создавать безопасную продукцию из переработанных материалов. «Известия» направили запрос в министерство здравоохранения Белоруссии.

Чтобы снять эти опасения, АИДТ в середине ноября запустила в РФ исследование игрушек из переработанных материалов. Такие бренды, как Ikea, Lego, Mattel, прислали России свою продукцию из вторсырья для изучения. Это шведские мягкие игрушки (динозавр и сова), датские кубики, американские куклы Barbie и фигурки морских животных. В исследовании участвуют специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НМИЦ здоровья детей Минздрава, а также технический комитет по стандартизации «Игрушки и товары для детей».

Рабочая группа экспертов пяти стран ждет результаты исследований по вторичному сырью, после чего будет принято решение о корректировке действующих требований, сказали «Известиям» в пресс-службе ЕЭК.

Не в мировом тренде

В Минпромторге отметили, что проект изменений пока не вынесли на публичное обсуждение, поэтому оценивать его еще рано, документ могут скорректировать. Пока в нем есть норма, которая разрешает изготовителям использовать отходы собственного производства. В Минэкономразвития не ответили на запросы «Известий».

При разработке детской продукции для российского рынка Ikea столкнулась с противоречиями в требованиях локального регулирования и международных стандартов, рассказали «Известиям» в компании.

— Запрет на использование вторичного сырья в игрушках препятствует выпускать в обращение продукцию, направленную на улучшение экологии. Как следствие, игрушки для российского рынка должны будут разрабатывать иначе, чем для любого другого рынка в мире, — сказали в компании. — Это может привести к более высоким производственным затратам.

Ikea допускает, что отечественным производителям будет сложнее продвигать свою продукцию на экспорт: потребители, вероятно, будут стремиться к покупке более экологичных товаров.

— Мы полностью поддерживаем инициативу АИДТ исследовать безопасность игрушек, изготовленных из ранее переработанного пластика, — сказали «Известиям» в компании Mattel. — Вместе с другими производителями игрушек мы были рады предоставить образцы для тестирования и уверены: это независимое исследование покажет, что переработанные материалы, которые используют известные изготовители, безопасны для использования.

Интересно то, что в ЕАЭС разрешено использовать вторсырье для изготовления упаковки для пищевой продукции. Это считается безопасным, согласно техрегламенту об упаковке. Речь идет о таре для продуктов с влажностью не более 15%, напомнила «Известиям» глава ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская. Но уже для бутылок такие материалы в РФ использовать нельзя, это запрещает отечественный ГОСТ. Эти практики уже устарели, считает эксперт.