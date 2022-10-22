Доступ в секрет: почти половина родителей знают пароли своих детей в соцсетях

Обратной стороной игнорирования интересов ребенка являются гиперконтроль и овершеринг. Почти половина родителей выкладывают фото или видео со своими детьми в соцсети, причем не всегда спрашивая разрешения на это даже у подростков, еще столько же знают, как войти в аккаунт своего ребенка, следует из нового исследования «Лаборатории Касперского». Часто дети копируют поведение взрослых, которым также важно уметь следовать правилам. Какие фразы и поступки являются нарушением границ и как быть, если гиперконтроль кажется необходимым, — в материале «Известий».

Границы заботы

По данным опроса «Лаборатории Касперского» (есть в распоряжении «Известий»), 14% родителей — пользователей соцсетей не общаются в них со своими детьми, а 17% вовсе не заходят на их страничку. Четверть не знает, какая информация размещена в открытом доступе в аккаунте ребенка. Однако, по мнению экспертов, задуматься об этом стоит, ведь юные пользователи часто склонны к овершерингу. Как и их родители.

Есть среди взрослых и те, кто более пристально относится к активностям детей в Сети. Так, 18% опрошенных родителей отметили, что знают пароль от аккаунта ребенка в социальных сетях и периодически заходят в него. Больше четверти (29%) знают пароль, но не заходят в профиль.

Родители беспокоятся о цифровой безопасности юных пользователей, но порой могут сами нарушать ее. Среди тех, кто ведет страничку в социальных сетях, почти половина (48%) выкладывеют у себя фото или видео со своими детьми или публикует посты о них . При этом респонденты, которые указывают дополнительную информацию в этих постах, отмечают имя ребенка (59%), его увлечения (42%), истории из жизни (42%), геолокацию (31%) и название учебного заведения (14%). Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что, действуя таким образом, люди могут столкнуться с рисками для онлайн-безопасности. Если родители не закрывают свой профиль в социальных сетях, данные о детях, которые они публикуют, могут попасть в руки недоброжелателей.

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Часто взрослые объясняют желание публиковать посты о детях тем, что хотят сохранить воспоминания (47%), гордятся ребенком и его достижениями (44%), стремятся делиться информацией о его жизни с родственниками (42%). При этом в то же время 44% выкладывают посты только по своему усмотрению и не спрашивают согласия ребенка. Так ответили в том числе родители детей в возрастных группах 11–14 лет и 15–18 лет.

— Дети часто копируют поведение взрослых, которым также важно следовать правилам. Спрашивать у ребенка разрешения, прежде чем поделиться его фотографией с другими, не читать переписку с друзьями, рассказать об установленной программе родительского контроля — всё это примеры позитивных правил воспитания ответственного пользователя, — отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Потребность в пространстве

Личные границы выстраиваются индивидуально. Если для одного будет совершенно нормальным, когда к нему в телефон заглядывает сосед, то для другого это покажется просто неприемлемым. Так или иначе, читать личную переписку, дневники, проверять карманы или просматривать содержимое рюкзака ребенка категорически недопустимо , убеждена Ольга Бочкова, клинический системный семейный психолог, основатель «Академии безопасности Ольги Бочковой».

— Рано или поздно ребенок узнает, что родитель этим грешит, и, естественно, это подорвет доверие к родителю, ребенок начнет тщательнее скрывать то, что скрывать в принципе не стоило. К тому же подобный контроль сказывается и на ощущении ребенка , — отмечает эксперт.

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Подозрения родителей провоцируют разочарование. Если подросток обнаружит, что в его аккаунт заходили или досматривали личные вещи, восстановить доверие, возможно, получится только по истечении подросткового возраста, когда ребенок вырастет и поймет, что родитель больше не повторяет таких ошибок, считает психолог.

Другая опасность ущемления личных границ — это формирование несамостоятельного человека, который будет ждать помощи и делать всё с оглядкой, бесконечно сомневаясь в своих решениях , отмечает клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова. В реальной жизни поводов для этого еще больше.

— Если нет возможности выделить ребенку свою комнату, необходимо предоставить хотя бы свой угол — стол, спальное место, что угодно, главное, его личное. Когда ребенка лишают своего пространства, его лишают умения за что-то отвечать, — говорит собеседница.

Родители переходят черту ровно тогда, когда им становится «виднее, как лучше» , считает детский психолог Екатерина Маденко. Помимо явных ошибок, таких как вход в комнату без стука или наказание молчанием, эксперт выделяет и неочевидные.

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— Например, раздражительно объяснять, как надо и не надо делать, при этом удерживая ребенка за руку или плечо, — это нарушение как физических, так и психологических границ. Главный индикатор вторжения в личное пространство — это раздражение, злость, недовольство. А также фразы типа: «Сиди и молчи!», «Если бы не ты…!», «Мое слово закон», «Пока не вырос, твое мнение ничего не значит», — перечислила Екатерина Маденко.

Причины гиперконтроля

Родители идут по облегченному пути и вмешиваются в личное пространство ребенка, потому что часто не имеют сил и ресурсов для того, чтобы поддерживать доверительные отношения и не всегда знают, как воспитывать детей , объясняет Ольга Бочкова. По мнению психолога, родителям может быть страшно, что ребенок в принципе взрослеет и у него появляется частная территория, на которую он не зовет родителя. Но наличие приватности и границ не означает, что автоматически человеку есть что скрывать, это нормальное, здоровое отношение к себе.

— Я бы рекомендовала этим родителям, которые все-таки грешат захождением на чужую территорию, ни в коем случае не разглашать, что они это делают, даже если они действительно по переписке узнали о чем-то, что требует немедленного вмешательства. Очень важно найти способ объяснить ребенку, откуда еще, кроме нарушение границ, они могли узнать беспокоящую их информацию, — говорит Ольга Бочкова.

Гиперконтроль также бывает вызван повышенной тревожностью родителей, имеющей корни в их детстве. К примеру, такими же могли быть их собственные детско-родительские отношения, отмечает Кира Макарова. Кроме того, чрезмерная опека иногда связана с позицией родителей, когда ребенок рассматривается как их личный успешный проект, добавила психолог.

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Но как быть, если потребность контролировать ребенка все-таки возникает, особенно в подростковом возрасте, когда существует огромный риск дурного влияния и опасных, в том числе и для его жизни, поступков?

— Для того чтобы быть в курсе информации, к которой обращается ребенок, необязательно знать его пароль от аккаунта, — говорит психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. — Стоит внимательно изучать те посты, которые он выкладывает, уже они могут многое сказать. Кроме того, информация, которой делится ребенок, может быть еще и поводом для общения с ним на интересную для него тему, что только улучшит контакт.

По словам психолога, несмотря на то что в подростковом возрасте для ребенка важнее сверстники, чем родители, следует помнить, что в сложных ситуациях ребенок чувствует себя маленьким и поэтому может обратиться к родителю за помощью, но лишь в том случае, если он ему доверяет.

Как избежать овершеринга

Регулярные и подробные посты о своих детях можно считать еще одной формой нарушения приватности. В целом нет строгих правил, которые бы запрещали выкладывать публикации о других пользователях без их обязательного согласия. По мнению Ольги Бочкой, в этом случае мы скорее опираемся на личные взаимоотношения и просьбы людей и прислушиваемся, если хотим сохранить с ними длительные доверительные отношения.

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— Всегда можно обратиться с вопросом к самому себе: «А хотела бы я, чтобы вот такую фотографию без моего согласия выложил мой муж или моя жена, мой коллега»? Обычно ответы на такие вопросы помогают посмотреть на ситуацию со стороны и под другим углом ее раскрывают, — говорит собеседница.



По ее мнению, реальные негативные последствия могут быть в тех ситуациях, когда раскрываются персональные данные, место жительства, место обучения ребенка или фотография носит слишком интимный характер, например фото в купальнике, нижнем белье, или снимок выставляет человека в неприятном свете.

— Я бы рекомендовала как подросткам 11 лет и старше, так и взрослым людям обращаться с конкретной просьбой о том, что им не нравится такая публикация и можно ли ее удалить или разместить не на всеобщее обозрение, а на какой-то более закрытый круг людей. То, что выкладывающему пост может казаться незначительным, для ребенка может быть очень чувствительной зоной, — подчеркнула психолог.