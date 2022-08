Разрушители сна: почему стримеры разрешают издеваться над собой по ночам

Зарабатывание денег во сне — заветная мечта многих. Некоторым стримерам это уже удается, правда, с риском для здоровья. В то время как одни просто позволяют наблюдать себя спящими в течение ночи, другие разрешают будить себя громкой музыкой из сабвуфера и даже ударами электрошокера. Стоит ли эксперимент щедрых пожертвований и за счет чего нездоровые тренды стали популярны — разбирались «Известия».

Без сна и упреков

Каждую вторую субботу 26-летнего Миккеля Нильсена пытают громкими звуками, мигающими огнями и ударами током. Датчанин пытается уснуть, в то время как порядка тысячи человек наблюдают за ним в прямом эфире на Twitch. Обычно около сотни таких зрителей жертвуют деньги во время стрима. За $1 пользователи могут отправить сообщение, которое специальный бот громко прочитает вслух, тем самым растормошив парня. За $95 зрители способны активировать браслет — электрошокер на запястье стримера.

Подобный тип контента развивается в последние годы на Twitch и в TikTok. Для привлечения аудитории автор стрима должен постоянно удивлять и предлагать новый способ самоистязания.

Нильсен, к примеру, использует программу Lumia Stream, чтобы подключить «умные» лампочки к своим соцсетям — таким образом зрители регулярно будят его яркой вспышкой. Программа If This Then That также позволяет активировать различные устройства, в том числе электрошокер, или запустить видео на YouTube. По признанию молодого человека, если он проводит трансляции два раза в месяц, то зарабатывает на них достаточно, чтобы платить за аренду и оплачивать счета.

Разрушители сна_5 Стример во время пробуждения Фото: youtube.com

Доход «сонных» блогеров (в том числе тех, кто только притворяется, что спит) может быть весьма солидный. Австралийский тиктокер по имени Джейки Бем заработал за май этого года $34 тыс. Изначально он предлагал зрителям возможность управлять только своим принтером, но со временем его установки становились более сложными — теперь пожертвования могут запускать машину для мыльных пузырей.

Блогеры практикуют разные способы пробуждения — в ход идут воздушные шары, наполненные мукой, или, например, ведро воды, которое выльют на женщину всего за $150. Одним из пионеров формата считается пользователь под псевдонимом Азиат Энди. На одном из видео от 2020 года он рассказывает, что сумел собрать $16 тыс. всего за одну ночь, а точнее, за семь часов.



Его принцип заработка схож со стратегией коллег. Каждый раз, когда зритель жертвовал деньги, он мог отправить Энди сообщение. Послание зачитывалось вслух посредством распознавания текста в речь. Некоторые зрители добавляли в свои сообщения команды для Amazon Alexa, чтобы просто поиздеваться над бедолагой, — например, просили голосового ассистента воспроизвести звон будильника или лай собаки. При этом когда сообщение сопровождалось включением трека Ascend (отдельная опция), Энди всякий раз должен был порвать на себе футболку. Более того, некоторые зрители нарочно запугивали парня, сообщая о таинственном человеке, который стоит за ним или у окна.

Разрушители сна_1 Азиат Энди рвет на себе футболку во время одного из стримов Фото: youtube.com

В последнее время Энди, кажется, отошел от практики резких просыпаний и переключился на уличные перформансы — за небольшие донаты он раздевается на улице, неумело танцует брейк-данс и смущает прохожих. На его канале в YouTube сейчас более 1,3 млн подписчиков.

Еще раньше, в 2017 году, тот же формат «сонного» эфира опробовал пользователь Ice Poseidon. Тогда за восемь часов он собрал $5 тыс.

Чем опасно резкое пробуждение

Практика подобных пробуждений может являться достаточно вредной, считает врач-психиатр Богдан Антонович. Прерывания сна, которые вызывают его недостаток, называют депривацией.

— Во-первых, подобные эксперименты могут приводить к различным нарушениям сна: инсомниям (нарушение засыпания), парасомниям (лунатизм, кошмарные сновидения), расстройствам циркадного ритма сна (сдвиг режима). Кроме того, регулярные прерывания сна могут быть провоцирующим фактором для развития расстройств депрессивного и тревожного спектра, — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».

Ранее израильские ученые из Тель-Авива провели исследование о влиянии резкого пробуждения на организм. Им удалось доказать, что оно также отрицательно сказывается на здоровье, как и хронический недосып. В эксперименте участвовал 61 человек.

Разрушители сна_2 Азиат Энди во время резкого пробуждения Фото: youtube.com

В первые три ночи участникам опыта разрешили спокойно заснуть, но при этом будили их каждые полтора часа резким телефонным звонком и в течение 30 минут не давали заснуть. В следующие три ночи испытуемые спокойно спали, но не более четырех часов. После эксперимента участники на 24% хуже ориентировались в пространстве и на 43% быстрее уставали. Более того, наблюдались изменения в сердечном ритме, депрессивные состояния и плохое самочувствие.

Другой вопрос — что заставляет пользователей, зрителей «сонных» стримов, причинять неудобство, а подчас и боль другому человеку. Подобный перформанс, невольно отсылающий к искусству выносливости в духе Марины Абрамович, психолог Ольга Елисеева объясняет любопытством и тайными потребностями человека.

— Насилие в любом виде — очень древний и привычный человеку способ поведения, стремление к нему вызвано низким эмоциональным, рациональным интеллектами. А также, возможно, сниженным уровнем эмпатичности, который закладывается в младенчестве, — отметила она.

По словам психолога, у всех людей в том или ином виде есть мазохистический и садистический радикал. Если такие желания не осознаны, вероятнее всего, со временем они найдут выход.

Близкие по сну

Среди стримеров есть и те, кто пошел противоположным путем. Оказывается, пользователи готовы платить за то, чтобы просто наблюдать за спящим человеком, не пытаясь его потревожить. Одним из крупных блогеров, который регулярно спит перед камерой, является модель под ником Amouranth (она также выпускает ASMR-контент).

Разрушители сна_3 Модель Amouranth спит перед камерой Фото: youtube.com

Amouranth лежит на боку, обняв плюшевую игрушку и иногда ворочаясь. В чате трансляции один зритель поинтересовался, действительно ли люди наблюдают за ее сном всю ночь. На что другой подписчик ответил: «Я хочу смотреть, как она спит каждую ночь. Я влюблен в нее».

Трансляции сна имеют нечто общее с ASMR-роликами или, к примеру, с японскими кафе для объятий, где посетители платят почасовую плату, чтобы почувствовать близость с неизвестным человеком. В последнее время использование Twitch для простой болтовни, а не для игр, набирает популярность. Вероятно, это происходит потому, что тысячи зрителей жаждут парасоциального взаимодействия — односторонней эмоциональной связи, при которой обычный пользователь медиа начинает формировать близкие отношения с медийной личностью. Привлекательность Twitch заключается в его интерактивности, которая приближает поклонников к объектам их фандома. Наблюдение за сном стримера и, возможно, представление себя, спящего рядом с ними, заставляет их чувствовать себя менее одинокими.

Разрушители сна_4 В одном из японских кафе для объятий Фото: youtube.com

Впрочем, иногда пользователи Twitch засыпают на камеру по более очевидной причине: из-за усталости. Так, 36-летний стример случайно задремал во время игры в Hearthstone. На тот момент никто из пользователей не следил за его трансляцией, зато после пробуждения мужчина обнаружил 200 зрителей, которые наблюдали за ним в прямом эфире. В течение трех часов чат реагировал на каждое движение и звук спящего стримера. А ролик, в котором геймер медленно просыпается и осознает происходящее, набрал почти 4 млн просмотров.