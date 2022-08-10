Нефильтрованное: почему растет спрос на соцсети без лайков и постановочных кадров

Прямо сейчас французское приложение BeReal является самым популярным бесплатным продуктом в американском App Store. От прочих соцсетей оно отличается тем, что предлагает людям делиться более приземленным контентом. Без притворства и фальшивого оптимизма, ни лайков, ни рекламы — только то, что происходит с вами в обычной, «скучной» жизни. В последние годы стартапы в жанре «антиинстраграм» регулярно возникают в Сети. Явление социального сравнения и экономика зависти делают привычные платформы некомфортными для массового пользователя. Получится ли у BeReal переломить ход игры — разбирались «Известия».

Отредактированная жизнь

«Я удалил Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)… Но я бы сказал иначе — я освободился!.. Перестал понимать смысл этой сети, кроме как бездумного листания ленты», — делится своим опытом пользователь Aleksey Kharitonov.

В последние годы многие люди поступили так же, желая дистанцироваться от социальных сетей. Похоже, пользователи устали от конкуренции за внешнее одобрение в виде лайков и репостов. Некоторые признаются, что посещают мероприятия или сами выдумывают события только ради того, чтобы выложить удачный пост. Вряд ли кто-то всерьез размышляет, что будет с надувным единорогом после окончания «сторис». Или сколько времени и геля для волос нужно для создания «небрежной» пляжной укладки.

Нефильтрованное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Исследователи заявляют, что постепенно молодые люди отвергают соцсети, в которых они выросли. Поколение Z (родившееся с 1997 по 2012 год, то есть в возрасте от 10 до 25 лет) — единственное, среди которого наблюдается спад в использовании социальных сетей.

Тем временем пользователи обращаются к новым приложениям, которые обещают более уединенное общение, рассматривая соцсеть как расширение частных групповых чатов. Одним из таких является BeReal. Разработка привлекла внимание американских студентов и стала самым популярным бесплатным приложением в App Store в США. По оценкам аналитиков, на сегодняшний день оно было загружено от 20 до 29,5 млн раз.

Как устроен BeReal

Французское приложение BeReal запущено в 2020-м и спустя два года наконец обрело популярность. В основе разработки — развенчание «отфильтрованного» образа жизни. Каждый день в разное время всем пользователям приходит уведомление Time to be real («Пора быть настоящим»). Приложение предлагает опубликовать фотографию того, чем люди занимаются в конкретный момент времени. На подготовку отводится две минуты. Если человек не укладывается или отказывается делать снимок, он не увидит, что выложили в сеть его друзья. При этом во время фотографирования срабатывают сразу две камеры — фронтальная и задняя. Таким образом, не получится скрыть бардак в комнате или сонливое лицо. BeReal также лишен фильтров и редактирования.

Нефильтрованное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сделанные снимки не долговечны. Они автоматически стираются каждый день. А это значит, что пользователь не сумеет сделать идеальные пастельные сетки или красиво упорядочить кадры.

Уникальна ли новая философия?

BeReal относится к жанру «антиинстаграмных» приложений, которые пытаются выполнять нишевые функции, которых нет в Instagram, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. В данном случае BeReal делает ставку на аутентичность и отсутствие рекламы.

По словам эксперта, в последние годы регулярно появляется новый стартап, который старается предложить естественный способ общения в Сети. Однако приложения редко задерживаются надолго. В начале 2021 года таким продуктом был Dispo, который имитировал пленочную камеру — кадры появлялись на странице пользователя только на следующий день. Их нельзя предварительно увидеть и отредактировать.

Нефильтрованное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Позже в том же году вышло приложение Poparazzi, которое предлагало пользователям снимать не себя, а своих друзей, подобно папарацци. Оно попало в топ App Store на несколько недель, но ажиотаж вскоре утих. Схожая попытка была и в России. После блокировки Instagram пользователи стали делиться друг с другом альтернативной площадкой — «Грустнограмом». Черно-белые снимки; вместо лайков соцсеть показывает, сколько людей «грустят» вместе с тобой; раздел «Секреты» — для анонимных миниисповедей; раздел «Неизведанное» — для рекомендаций неизвестных людей. Соцсеть подменяла как функции, так и саму концепцию, заявляя — грустить можно красиво.

Кажется, люди действительно хотят более органично взаимодействовать с друзьями в интернете. Поэтому некоторые скачивают BeReal, несмотря на очевидные недоработки и сбои. Например, соцсеть «вылетает», когда слишком много людей пытаются одновременно загрузить свои фотографии. В российском App Store пользователи жалуются, что им не приходит код подтверждения, что не удается сделать снимок (даже если доступ к камере разрешен) или что приложение скачалось на японском, а среди других языков только китайский или корейский.

Нефильтрованное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Другой вопрос заключается в том, как быть с излишней откровенностью своих знакомых. Насколько уместны снимки из ванны, во время болезни, с похорон? До какой степени в обществе следует быть искренним? Пока соцсеть не регулирует вопросы, связанные с цензурой.

— Тот же Instagram помогает приукрасить себя. Через Instagram люди хотят убежать от реальной жизни, от старых однушек и оборванных обоев. Его девиз — не быть, а казаться, — отметил Владимир Зыков. — Но сейчас среди зуммеров модно показывать то, как ты живешь на самом деле — на фоне бодипозитива и полного принятия себя.

За счет чего существует BeReal

На данный момент соцсеть полагается на собранное финансирование. В июне 2021 года она привлекла $36,6 млн в раунде серии A, в котором участвовал венчурный фонд Andreessen Horowitz. В мае этого года BeReal получил еще $85 млн в раунде, где лид-инвестором стал фонд DST Global Юрия Мильнера. В результате оценка продукта составила более $600 млн.

Серьезный список инвесторов, к которым также относится фонд Accel, может помочь BeReal привлечь новые средства и продержаться в лидерах продолжительное время, если разработчики смогут расширить функционал и повысить стабильность работы, считает учредитель инвестиционной компании «Плечко групп» Ростислав Плечко.

Вклад в BeReal выглядит внушительным и рискованным. Соцсеть пока не генерирует прибыль, а инвесторы в целом стали осторожны в ожидании экономического кризиса. К тому же в последнее время многие соцсети испытывают сложности с монетизацией, отмечает digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева . Это и SnapChat , и Pinterest, и мучительные реформы Instagram.

Нефильтрованное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В этом году капитализация многих соцсетей снизилась, а релевантность оценки в $600 млн должны будут подтверждать другие раунды и, в конце концов, выход на биржу. Инвестиции со стороны крупных фондов — далеко не гарантия успеха, о чем говорит сегодняшняя отчетность крупнейшего японского инвестбанка SoftBank, его Vision Fund списал более $20 млрд из-за инвестиций в технологические компании, — рассказала эксперт.

Пока не вполне ясно, откуда BeReal будет получать доход. К тому же создатели соцсети полностью отказались от рекламы. По мнению Владимира Зыкова, такой ход тоже возможен. В качестве примера он привел Telegram, который начал вводить платный контент только спустя восемь лет.

— Есть множество вариантов монетизации. Например, брать плату за обучение искусственного интеллекта на фотографиях, которые выкладывают пользователи. И в то же время вряд ли приложение решит зарабатывать на «сливе» персональных данных, — рассудил директор АППСИМ.

Не исключено также, что позднее BeReal изменит формат и добавит узнаваемые опции.

Нефильтрованное Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Обычно такой продукт на короткое время становится суперпопулярным, но потом его рейтинг падает. Тогда приложение вынуждено вводить попсовые фишки, чтобы привлечь массовую аудиторию. Опять же, если функционал выстрелит — как в случае со SnapChat, который первый запустил формат коротких исчезающих Stories, — разработка может стать успешной, — добавил собеседник.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко считает ошибкой не развивать рекламу на платформе. Пока BeReal будет популярным, он способен приносить доход, которого позже не станет, полагает эксперт.

Титаны в кризисе

По мере роста новых приложений старые игроки пытаются найти способы оставаться востребованными и прибыльными. В последние годы для Meta (признана в РФ экстремистской организацией) это стало актуальной задачей, о чем свидетельствуют новости о том, что ее годовой доход упал впервые с тех пор, как компания стала публичной в 2012 году.

По мнению Владимира Зыкова, появление конкретно BeReal не застанет врасплох гигантов рынка.

— Если Meta чувствуют угрозу, они просто добавляют себе популярные функции, которые «зашили» пользователям в других приложениях, — отметил он.

Например, алгоритмы Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и Instagram всё больше соответствуют решениям TikTok. Вместо общения с друзьями акцент делается на то, чтобы помогать находить развлечения и делиться ими.

Нефильтрованное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Стремясь удержать внимание пользователей, Facebook объявил, что в следующем году количество коротких видеороликов и публикаций от незнакомцев увеличится более чем вдвое. Предпочтение будет отдаваться рандомным популярным авторам, а не подписчикам пользователя. Такое заявление является большим отклонением от первоначальной цели соцсети: держать людей в курсе того, что происходит с их друзьями. В разное время платформа по-разному трансформировала эту идею.

В 2015-м в новостной ленте Facebook преобладали ссылки на статьи и видео СМИ, при этом тогда Facebook превзошел Google как крупнейший источник трафика для издателей. К январю 2018 года соцсеть решила, что ее алгоритм должен отдавать приоритет сближению пользователей, а не сообщениям от медиа и брендов. Вероятно, решение было отчасти политическим: к тому моменту Facebook столкнулся с критикой в распространении дезинформации в преддверии президентских выборов в США в 2016 году.

В конечном счете стратегия Facebook не сработала. Вместо того чтобы усиливать приятное личное взаимодействие, изменение алгоритма увеличило долю негативных и политически противоречивых сообщений, которые пользователи видели в своих лентах. По этой и другим причинам, в том числе из-за неприязни к самому Марку Цукербергу, молодежь проводит гораздо меньше времени на платформе по сравнению с Instagram и Snapchat. Согласно опросу, только 27% американских подростков заявили, что Facebook является для них основной площадкой.

Нефильтрованное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына