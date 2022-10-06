Чат расплаты: какие еще мессенджеры уязвимы для хакеров помимо WhatsApp

Уязвимости, позволяющие хакерам получить доступ к персональным данным пользователей и переписке, есть не только в WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) , но и в других мессенджерах , рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности. Поэтому при использовании любого приложения для общения в Сети они рекомендуют включать двухфакторную аутентификацию и защищать программу паролем. А также не устанавливать сторонние клиенты, которые обещают расширенный функционал, так как они могут передавать данные разработчикам, а те — продавать сведения аферистам. Кроме того, эксперты советуют пользоваться последней версией приложения, потому что в ней устраняются обнаруженные ранее ошибки безопасности.

Приложения с подвохом

Хакеры могут получить доступ ко всему содержимому смартфона через WhatsApp, заявил 6 октября основатель Telegram Павел Дуров . Чтобы злоумышленник взломал гаджет, ему достаточно будет отправить вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении, сказано в сообщении бизнесмена. На прошлой неделе в WhatsApp сообщали об этих же двух критических уязвимостях в приложениях для iOS и Android.

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Проблема доступа к личным данным пользователей касается не только WhatsApp , заявили «Известиям» эксперты по информационной безопасности. Хотя Павел Дуров предупредил об уязвимостях в этом мессенджере, ему следовало бы в первую очередь обращать внимание на безопасность собственного продукта, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

— Команда Telegram игнорирует уязвимости собственной платформы. Например, в базе данных общественных уязвимостей (CVE) легко можно найти эксплойты (компьютерная программа, использующая уязвимости в ПО для проведения вредоносных атак), которые до сих пор не устранены разработчиками , — сказал специалист.

В Telegram весной этого года была обнаружена уязвимость, позволявшая добывать и восстанавливать информацию, удаленную из «секретных чатов» , добавил ведущий консультант информационной безопасности R-Vision Евгений Грязнов.

Что касается уязвимостей WhatsApp, на которые указал Павел Дуров, эксперты расходятся во мнениях о том, насколько они опасны.

— Учитывая то, что по умолчанию приложение не имеет доступа к данным других программ, можно сказать, что уязвимости есть не только в WhatsApp, но и в операционных системах iOS и Android. Таким образом, если Павел Дуров прав, то сценарий эксплуатации уязвимостей WhatsApp затрагивает также операционные системы смартфонов , — рассказал директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов.

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Критические уязвимости, о которых заявил основатель Telegram, могли дать возможность хакерам получить полный контроль только над приложением WhatsApp , уверен руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.

— К заявлениям о том, что через эти баги атакующий может получить доступ к любым данным, я бы отнесся с настороженностью. Дело в том, что мобильные ОС разграничивают данные приложений: например, WhatsApp не имеет доступа к контейнеру вашего мобильного банка , — пояснил специалист.

Чтобы злоумышленники могли обойти эту защиту, им потребовалась бы либо подходящая уязвимость в приложении мобильного банка, либо уязвимость в самой ОС: например, повышение привилегий для обхода «песочниц» (безопасная среда, позволяющая запускать программы без вреда для основного устройства). К уязвимости в WhatsApp эти потенциальные сценарии не имеют отношения, резюмировал Николай Анисеня.

«Известия» направили запрос в Минцифры.

Защитный вход

Чтобы обезопасить свой аккаунт в любом мессенджере, стоит установить дополнительный пароль для входа в приложение — это позволит защитить его от перевыпуска SIM-карты и создания параллельной сессии, рекомендовал Игорь Бедеров.

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— Кроме того, можно использовать WhatsApp не через приложение, а в браузере . Это существенно сократит число данных, которые получит о вас компания-правообладатель , — отметил специалист.

Для защиты переписки он посоветовал не использовать неофициальные приложения: чаще всего через них хакеры взламывают устройства . Речь о программах со сторонних веб-сайтов или форумов, где часто предлагают «улучшенные» версии ПО или «Telegram с бесплатным Premium», пояснил Евгений Грязнов.

— Проблема безопасности таких мессенджеров заключается в том, что сохраненные на серверах сообщения, файлы, данные о пользователях владельцы приложений могут продавать злоумышленникам , — добавил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев.

По его словам, аферисты могут попытаться использовать данные о типичных маршрутах пользователя, интересах и круге общения.

Еще одна рекомендация — настроить автоматическое обновление приложений и операционных систем . Уязвимости появляются постоянно, и разработчики стремятся их устранять в каждой последующей версии программы, пояснил Даниил Чернов.