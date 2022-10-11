Верный знак: как вычислить фейк в Сети

Распознавать недостоверную информацию становится всё сложнее, особенно в ситуации, когда тревожность не позволяет критически отнестись к тому или иному сообщению. Однако значительную часть фейков всё же можно вычислить. Эксперты составили для «Известий» инструкцию по работе с информацией, которая поможет разобраться, где правда, а где ложь.

В чем сложность вычисления фейков

Количество фейков в Сети постоянно растет — «Лига безопасного интернета», например, регулярно отчитывается об обнаружении миллионов недостоверных сообщений. Одновременно есть очень много сервисов, которые предлагают свои услуги для их распознавания, над технологизацией этого процесса работают в том числе власти.

Так, в июле стало известно, что распространение фейков планируют взять под контроль с помощью IT-системы, которую создадут по заказу подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра. Она будет находить в интернете «факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». А на ПМЭФ в июне гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак рассказал о фактчекинговом сервисе «Лапша» для выявления интернет-пользователями недостоверной информации. Предполагалось, что он будет работать как приложение внутри российских социальных сетей.

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Однако, как рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, сложности в распознавании фейков заключаются в отсутствии методов определения достоверной информации. Более того, это зачастую не в состоянии оценить даже владелец ресурса, который ее разместил, так как иногда сложно проверить высказывания заслуживающих доверия источников.

Советник министра просвещения РФ Антон Назаров на ПМЭФ говорил, что «противодействовать фейкам можно только при условии хорошего образования, хорошей эрудиции и навыков медиаграмотности».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отмечает: основные каналы коммуникации переносятся в мессенджеры, что может способствовать распространению фейковой информации. Он также подчеркивает, что «не всегда есть возможность понять, где правда, где ложь».

Кандидат юридических наук, эксперт общественного движения «Информация для всех» Станислав Петровский замечает, что инструкции подходят, если фейк сделан на скорую руку. А чаще всего так и бывает .

— В редком случае, если фейк создается профессионалами, отличить его сложнее, — рассказал он «Известиям». — Нужно дополнительно искать противоречия в деталях, получать информацию от независимых источников — журналистов, очевидцев, выезжать на место события, проводить специальные экспертизы, так как обычно фальсифицируются факты на поверхности, а одна неточная деталь позволяет профессионалу раскрутить паутину лжи.

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила, что происходит «фундаментальное изменение информационной среды».

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— За одну минуту можно вбросить ложный тезис, который при должных ресурсах моментально разлетится по всему миру , — говорит она. — Проблема распространения дезинформации стоит очень остро. Безусловно, в условиях колоссальной информационной войны, развязанной против нашей страны, важно научиться различать, где правда, а где сфабрикованный фейк. Сохраняя критическое мышление и обращая внимание на ряд важных моментов, пользователь сможет самостоятельно разобраться, дезинформация это или нет.

Как распознать фейк

Директор по медиапроектам коммуникационной компании «КРОС» Петр Кирьян говорит, что для распознания фейка нужно выполнить несколько важных действий.

Во-первых, надо понять, кто автор сообщения или материала.

— Если это анонимный телеграмм-канал или рассылка безымянной статьи, надо быть готовым к тому, что информация непроверенная, а то и ложная , — рассказал он «Известиям». — Мы несколько раз уже читали в таких источниках о каких-то будущих решениях властей, которых так и не случилось. Все сообщение основывалось исключительно на авторском утверждении, без ссылок на то, где можно детально изучить, о чем идет речь. Такая подача должна как минимум настораживать.

Ярким примером он называет новости о грядущем закрытии границ на выезд из России, которые появлялись в 2022 году дважды, но не подтвердились.

Екатерина Мизулина рекомендует в первую очередь «обращать внимание на серьезные и проверенные средства массовой информации, которые дорожат своей репутацией» .

— У оригинальной новости всегда много свидетелей и участников, и они разными словами рассказывают о том, что произошло, в то время как у вбросов чаще всего много копий и репостов одного и того же сообщения, — поясняет она. — Проверять нужно как цитаты, так и факты, кому бы они ни принадлежали. Обращайте внимание на суть и смысл материала, а не на мелкие детали, которых очень много в фейках. Они созданы специально, чтобы отвлекать внимание и придавать некую достоверность информации.

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Станислав Петровский добавляет, что надо смотреть, является ли этот сайт официальным сайтом госоргана, уважаемого СМИ или информационного агентства. Случается, что в адресе фейкового сайта одна или несколько букв отличаются от адреса известного сайта, говорит он. Форензик-эксперт Александр Айвазов советует проверять автора сообщения поиском по имени в интернете, как и текст самого сообщения — его можно просто копировать и уточнять с помощью поиска по новостям, появились ли в Сети аналогичные публикации.

Во-вторых, говорит Кирьян, необходимо искать первоисточник. Например, если вы видите сообщение о том, что какое-то лекарство угрожает вашему здоровью или, наоборот, обязательно от чего-то вылечит, не поленитесь найти то самое исследование, на которое ссылается автор сообщения или статьи.

— Если исследование есть, то почитайте, как оно проводилось, — продолжает эксперт. — Нередко утверждения «90% пациентов говорят, что...» строится на опросе больных, а не клинических испытаниях — то есть это скорее маркетинг, а не наука. Кроме того, даже достоверные факты можно исказить или подать частично, поэтому надо изучить весь первоисточник. А если его нет, то такой информации просто нельзя доверять.

Петровский замечает, что фейки часто ссылаются на анонимные источники, то есть на непроверяемые факты, или очевидцев, с которыми нельзя или сложно быстро связаться.

В-третьих, насторожить должно отсутствие этой информации в проверенных и крупных изданиях, говорит Кирьян. Он вспоминает ситуацию 2019 года, когда онлайн-ресурсы стали тиражировать новость о крестном ходе против лесных пожаров в Новосибирской области и Красноярском крае, автором которой оказался юмористический портал «Панорама».

В-четвертых, в ситуации, когда текст апеллирует к чувствам человека, давит на эмоции, на помощь должна прийти формальная логика.

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— Простые вопросы: что произошло, где, когда, какие есть подтверждения или доказательства, — избавят вас от сомнительной информации , — говорит он. — Например, люди часто обсуждают полезность или опасность продуктов питания, не опираясь ни на какие факты, а приводя мнения или опыт своих знакомых. Но ведь вы не знаете этих людей, не знаете их истории, что с ними происходило и так далее.

В-пятых, для профессионалов по работе с информацией существует правило «второго мнения» — в любой ситуации есть как минимум две стороны события или действия, говорит Кирьян.

— Если информация подана однобоко, вы можете быть объектом манипуляции, просто потому что принимаете на веру позицию одной стороны, на зная другой точки зрения, — замечает он. — И, конечно, если речь идет о вопросах жизни, здоровья, семьи или личных финансов надо не лениться взвешивать аргументы в пользу того или иного высказывания или утверждения. Здесь одного авторитета спикера недостаточно. Все люди ошибаются, и за ними приходится перепроверять, чтобы не быть обманутыми.

Как проверить достоверность информации

Станислав Петровский также объясняет, как распознать фейк в иллюстрации.

— Часто для фейка берется реальное фото или видео, относящееся к другому событию, — пояснил он. — Можно попробовать найти это фото или видео в описании другого, более раннего события.

Новая опасность, подстерегающая в Сети, — дипфейки (монтаж, созданный с помощью искусственного интеллекта). Распознать его помогут размытость, различие в оттенках кожи, особенно около лица (линия склейки), странные движения глазами, помехи и цифровые артефакты на отдельных кадрах, необъяснимое неровное движение. Нередко такой монтаж выдает освещение, которое необъяснимо меняется от кадра к кадру или на разных планах изображения. Кроме того, там бывают плохо синхронизированные речь и картинка.

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Член Наблюдательного совета при правлении Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Екатерина Коляда замечает, что сейчас сфальсифицированы могут быть и цифры, и имена, поэтому доверять им нельзя.

— Авторы фейка умело вплетают цитату эксперта в эмоциональный посыл своего сообщения. Читателям следует всегда помнить, что любую нужную цитату можно эффектно упаковать и вложить в уста даже несуществующего эксперта , — говорит она. — Поставить под вопрос следует все данные, от имени до названия организации. Крупные вузы, компании и научные центры проверяются легко.

Впрочем, бывают случаи, когда эксперт действительно существует, но в реальности не делал таких громких заявлений — проверить подлинность можно также с помощью поиска высказываний.

Директор по стратегическим коммуникациям ЦСР, GR-консультант Владимир Гущин говорит, что дополнительно в обработке данных поможет обращение к вашему экспертному совету или собственному информационному совету.

— Это те люди, чьим мнением вы дорожите, — пояснил он «Известиям». — Вы соотносите вашу позицию с их мнением и получаете дополнительную уверенность в том, что прочитанная новость не соответствует действительности, или наоборот.

Как контролировать эмоциональный фон

Важнее всего, говорит гендиректор digital-агенства Head’s made Ольга Сивкова, сохранять критическое мышление.

— Сама природа фейков такова, что они вызывают сильный эмоциональный всплеск: гнев или страх, — говорит она. — Постарайтесь удержать эмоции под контролем, выдохните и подойдите к новости еще раз, уже с холодной головой. Здесь стоит еще раз задать себе вопросы: доверяете ли вы мнению автора? Подтверждается ли новость двумя-тремя независимыми источниками? Пишут ли о ней официальные СМИ или только анонимы в соцсетях? Есть ли в новости конкретные факты или только неподтверждаемые тезисы? А если есть, то можно ли считать их достоверными?

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Владимир Гущин также отмечает, что не нужно создавать благоприятную «среду» для распространения фейка.

— Читая и воспринимая ту или иную информацию, нужно постараться отследить и взвесить свое внутреннее психоэмоциональное состояние, — говорит он.

Главный редактор журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» ИД «Гребенников» Ирина Скоробогатых призывает обращать внимание на эмоциональность заголовка и сообщения — материалы с достоверной информацией придерживаются определенной, принятой стилистики, в которой «нет места эмоциональной ангажированности». На площадках с фейковыми новостями, наоборот, расчет идет на то, чтобы вызвать сильные эмоции.