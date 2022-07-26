 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о планах провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Мир
Рособрнадзор вручил аккредитации двум школам Харьковской области
Интернет
Полянский указал на право государств отвечать за кибербезопасность
Мир
МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора часа
Мир
Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными
Экономика
Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа
Политика
Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках
Мир
В МЧС России рассказали об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Мир
В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО
/

График робота: фейки в Сети по запросу властей найдет алгоритм

Чем новая IT-система поможет живым модераторам
Фото: Getty Images/Westend61
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти планируют взять под контроль распространение фейков с помощью IT-системы. Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр ищет разработчика информационной системы, которая позволит находить в интернете «факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Это следует из материалов организации, с которыми ознакомились «Известия». Стартовая цена конкурса — 60 млн рублей. Новая система должна помочь в выявлении негатива и оскорблений, кампаний по дезинформации общественности, оценивать степень влияния фейков на аудиторию и прочее. Сегодня на рынке уже есть алгоритмы для поиска примитивных фейков, но такие решения всё же предусматривают участие живого модератора, указали эксперты. Однако выявить изобретательно поданную недостоверную информацию, например, связанную с манипуляцией статистическими данными, пока может только человек, признали специалисты.

Многозадачный «Вепрь»

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, ищет разработчика системы раннего выявления «точек информационной напряженности» в интернет-СМИ и на других сетевых ресурсах. Это следует из материалов ГРЧЦ, с которыми ознакомились «Известия». Стартовая цена конкурса на создание системы под условным обозначением «Вепрь» — 60 млн рублей, сказано в бумагах. Под «точками информационной» напряженности» (ТИН) заказчик понимает «факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности» — то есть фейки.

График робота
Фото: ТАСС/Ведомости
Аты, боты: число антироссийских фейков в соцсетях уменьшилось в пять раз
Что помогло снизить объемы фальшивок о специальной военной операции на Украине

Алгоритм должен работать на основе математических поисковых и оптимизационных моделей и методов машинного обучения, требует от потенциальных разработчиков ГРЧЦ. «Вепрь» должен охватывать ресурсы с ежедневной аудиторией не менее 1 млн человек и уметь приоритизировать ТИН по степени влияния на их посетителей, оценивать возможность преобразования фейка в угрозу для информационной безопасности. Среди задач системы также «выявление негатива, оскорблений в отношении заданного субъектного и объектного состава» в рамках определенных тем, выявление распространения недостоверной информации по этим темам, а также целенаправленно проводимых информационных кампаний.

«Известия» направили запросы в Роскомнадзор и ГРЧЦ.

«Вепрь» — не единственная IT-система, которую подведомственное Роскомнадзору предприятие заказывает для автоматизации выявления противоправного контента в Сети. Например, как писали «Известия», в июне этого года ГРЧЦ объявило конкурс на создание информсистемы «Окулус», которая с помощью искусственного интеллекта будет выявлять нарушающие российское законодательство изображения и видеоматериалы. Как следует из технического задания, система должна анализировать не менее 200 тыс. изображений в сутки с погрешностью не более 20%. Алгоритмы должны выявлять в том числе материалы с признаками терроризма и экстремизма, призывами к массовым беспорядкам, оскорбления в адрес российских государственных символов и органов власти.

График робота
Фото: Getty Images/Westend61

Систем, которые бы могли полностью автономно выявлять фейки в социальных сетях и интернете, в мире пока нет, отметил эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Twitter и Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) умеют только размечать потенциально нарушающие их правила публикации для проверки людьми, рассказал он. Фейки — вещь сугубо субъективная, поэтому автоматизировать их поиск крайне сложно, но новую систему можно было бы использовать в качестве вспомогательного инструмента для сокращения работы модераторов, полагает эксперт.

Игра в факты: как в «Википедию» попадают выдумки фантазеров
Дольше 10 лет в онлайн-энциклопедии продержались статьи про серебряные войны на Руси и новоорлеанского маньяка

Мониторинг с человеческим лицом

Организовать мониторинг фейков несложно, продуктов для этого достаточно много, отметил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Заявленный бюджет проекта в 60 млн рублей даже несколько избыточен, утверждает он. Но сложности возникают с тем, какую информацию считать достоверной — здесь никаких методов и приемов нет.

— За исключением самых элементарных — можно выявить, к примеру, когда одни лица открыто оскорбляют других, в частности, связанных с государством. То есть такой контент можно выявлять там, где есть четкая семантика. Но там, где она нечеткая, где приводится статистическая и иная сложная информация, заставляющая пользователя сделать вывод относительно достоверности тех или иных сведений, искусственный интеллект помочь не сможет. А именно такие публикации и представляют наибольшую опасность, — отметил эксперт.

Достоверность информации зачастую не в состоянии оценить даже владелец ресурса, который ее размещает — например, если она поступает из заслуживающих доверия источников, проверить высказывания которых сложно, указал Игорь Бедеров.

График робота
Фото: РИА Новости
«Куки»-монстры: госсайты отслеживают юзеров через сторонние файлы
Что делают надоедливые cookie и нужно ли их опасаться

Создание такой системы с технической точки зрения — реальная задача, уверен руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Похоже, что задумка надзорных органов — автоматизация анализа публикаций в СМИ и в социальных сетях, а также комментариев пользователей на предмет содержания сведений, нарушающих действующее законодательство. После выявления таких публикаций возможно два сценария: либо взаимодействие ведомства с платформой на предмет понуждения к удалению контента, либо возбуждение дел на авторов контента, — считает эксперт.

Можно предположить, что в случае успеха проекта в будущем внедрять такую систему будут и владельцы интернет-ресурсов, не исключил Ярослав Шицле.

Подобные решения могут быть интересны и востребованы не только органами власти, но и структурами, отвечающими за корпоративные коммуникации, в частности антикризисные, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022