Игра в факты: как в «Википедию» попадают выдумки фантазеров
Китайская домохозяйка дольше 10 лет выдавала фантазии про уникальное месторождение серебра в Тверской области за историческую правду. Под видом профессора она опубликовала в китайской версии «Википедии» свыше 200 статей. Наряду с историей про Кашинский серебряный рудник, рассоривший русских, в онлайн-энциклопедии годами висели материалы про выдуманного чечеточника, маньяка и убийцу Цезаря. Почему так происходит, разбирались «Известия».
Вымышленная Россия
Кашинский серебряный рудник несколько лет был источником затяжной московско-тверской войны — правда, только на страницах китайской версии «Википедии». Месторождение серебра выдумала китайская домохозяйка, которая годами сочиняла хитросплетения российской истории и выдавала их в виде энциклопедических материалов.
В 2010 году в китайской «Википедии» зарегистрировался редактор под псевдонимом Чжемао — якобы дипломированный специалист в области истории России и супруга россиянина. «Профессор» писала, в частности, о 180-летней войне между Московским и Тверским княжествами. А все из-за богатейшего (и несуществующего) серебряного рудника в Кашине, открытого в XIII веке и закрытого спустя пять столетий из-за истощения.
В отличие от вымышленного рудника, фантазия китаянки не истощалась — она создала свыше 200 связанных между собой статей и внесла сотни правок. Ее вывел на чистую воду фантаст Ифань, который искал материал для вдохновения. Погрузившись в увлекательный эпизод никогда не существовавшего месторождения, писатель решил проверить информацию и быстро выявил фейк.
Чжемао — никакой не профессор, а китайская домохозяйка со средним образованием. Она писала статью про династию Цин, переключилась каким-то образом на материалы про Александра I, внесла правки и ошиблась. Вместо того чтобы исправить ошибки, женщина закрыла пробелы выдуманными статьями. Одна ложь влечет за собой другую, признала разоблаченная китаянка в письме с извинениями. По словам теперь уже бывшего редактора «Википедии», ей попросту не хотелось терять свои труды.
Новый убийца Цезаря
Большинство долгоиграющих фейков в «Википедии» — мелкие выдуманные факты, которые вкрапляются в полотно проверенных статей. Однако и откровенные выдумки в духе Кашинского рудника остаются незамеченными годами. Так, в англоязычной «Википедии» больше пяти лет висела статья из 4,5 тыс. слов про «Бильхолимский конфликт», который якобы произошел в середине XVII века между Португалией и Маратхской империей. Автор выставил в сносках ссылки на несуществующие статьи, что не помешало редакторам одобрить материал.
Долговечность фейка можно было бы объяснить непопулярностью темы, если бы не прецедент с Гаем Флавием Антонием, который восемь лет просуществовал в онлайн-энциклопедии в качестве одного из предполагаемых убийц Юлия Цезаря.
Карл Теодор фон Пилоти. «Убийство Цезаря». 1865 год
«Википедия» ведет список мистификаций, которые зародились на ее страницах. Дольше 10 лет продержались 54 выдуманных явления и персонажа: от «нюрнбергской тарелки» до нью-йоркского чечеточника конца XIX века.
Статья о нем была создана 31 июля 2005 года. Джек Робишо — креол, живший в XIX веке, популярный в Новом Орлеане джазовый музыкант и по совместительству маньяк, убивавший в основном полных женщин. В списке использованной литературы значилась книга о правосудии на американском юге девятнадцатого столетия.
Спустя 10 лет на материал обратил внимание один из редакторов «Википедии». Выяснилось, что статью написали друзья и соратники по братству «Тета Си» Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Попытки внести недостоверные правки в энциклопедию превратились для них в игру: два года подряд они упорно вписывали чушь в статью об американском футболисте, но их постоянно подлавливали.
Так родился персонаж Джек Робишо. Статья о нем чудом уцелела, и чтобы так было и впредь, друзья нашли в библиотеке никому не известную книгу по истории. «Мы знали, что можем цитировать ее и никто не сможет проверить [достоверность ссылки]», — признавался впоследствии один из авторов статьи, которая была удалена 3 сентября 2015 года.
Нездоровое увлечение
В «Википедии» строго регулируются только авторские права любых медиафайлов, для этого даже есть специальная группа волонтеров, отмечает в беседе с «Известиями» википедистка, вики-тьютор Анна Бирюкова.
— К текстам же таких строгих правил нет, регуляция идет спонтанно, — говорит она. — Качественно написанные материалы с авторитетными источниками обычно не вызывают подозрений, особенно если у редактора есть «специализация» на определенной теме — что и случилось в китайской «Википедии».
Сама по себе «Википедия» вообще, на каком языке ее не открывай, — это общедоступный ресурс, который может быть отредактирован любым пользователем, отмечает кандидат исторических наук Илья Стрекалов, старший преподаватель домашней школы «ИнтернетУрок».
Так, почти все статьи англо-шотландского сегмента «Википедии» написал американский подросток. Каждая из них была аналогом статьи на английском, но с добавлением одного или нескольких «шотландских» слов, причем иногда выдуманных. Американец, не владеющий материалом, занимался этим по меньшей мере семь лет, начиная с 12 лет, опубликовал порядка 20 тыс. статей и внес 200 тыс. правок.
Странное увлечение школьника со временем переросло в нездоровое, признался горе-редактор шотландской «Вики». Заметил его «работу» неравнодушный пользователь Reddit. Как и в случае с Чжэмао, ошибки плодились в узком сегменте онлайн-энциклопедии. (В 2019 году власти вдобавок к китайскому сегменту «Википедии» заблокировали ее версии на всех языках. — Ред.)
Илья Стрекалов подчеркивает, что в «Википедии» сноски к фактам не всегда оформлены или работают корректно. «Кроме того, авторы «Википедии», как правило, не знакомы с понятием «критика источника» и добавляют в статью любую, даже непроверенную или противоречивую информацию», — добавляет собеседник «Известий».
Ставки растут
История с китайской домохозяйкой может казаться безобидной: Кашинский серебряный рудник не ушел в народ и многочисленные публикации. Однако огромная часть статей в «Википедии» цитируется в ученических работах, материалах СМИ и даже научных работах. В случае с мистификациями беда не так велика, как с историческими статьями, куда проникают и непроверенные факты, и откровенные выдумки.
Для искажения достаточно и изменения ракурса исторической трактовки, который варьируется в зависимости от сегмента «Википедии». Кандидат исторических наук Илья Стрекалов приводит в пример биографическую справку на Сталина и то, как различаются данные в статьях на разных языках.
— Скажем, в англоязычной «Вики» Сталин интересен авторам отнюдь не только как политический лидер, но и как человек, есть целый раздел о его личной жизни. Правда, в нем авторы ссылаются на то, что якобы Сталину были присущи исключительная жестокость и даже вера в Бога, а также обращают особое внимание на сложные семейные отношения Иосифа Виссарионовича, — говорит эксперт.
Как правило, в основе лежат или слухи, или личные мнения биографов, или весьма субъективные источники — например, мемуары его дочери Светланы Аллилуевой. При этом в материале, в отличие от русскоязычной версии, нет ссылок на ведущих историков эпохи Сталина по этому вопросу, например, таких как Виктор Земсков, отмечает собеседник.
Статья читается как захватывающий роман, и кажется, что это и есть самое важное в личности Сталина, отмечает Стрекалов. А читатель не задумывается, насколько всё это соответствует исторической истине, потому что не смотрит на ссылки мелким шрифтом в конце материала.
Что касается попыток «заигрывать с фактами», то даже в русскоязычной версии энциклопедии это обычный процесс, отмечает википедистка Анна Бирюкова: этим пытаются заниматься и простые редакторы, у которых «душа горит за правду», и пиарщики (обеляющие или очерняющие — одинаково плохо для «Википедии»), и даже целые ботофермы.
— К сожалению, вопрос обхода правил в ру-вики чисто технический. Тот, кто хорошо понимает правила площадки, может довольно сильно влиять на содержимое статей, — говорит собеседница. — Но есть важный факт: чем резонанснее тема, тем более нейтрально и корректно будет содержимое статьи, потому что даже среди редакторов есть носители разных взглядов. Следуя правилам «Википедии», они приходят к взвешенному изложению.
Боги рефератов
В 2017 году журнал Time внес в топ-25 самых влиятельных людей интернета Стивена Приютта — редактора «Вики» под ником Ser Amantio di Nicolao, который к тому моменту внес в энциклопедию порядка 2 млн правок. Пользователи прозвали жителя штата Вирджиния богом — в благодарность за косвенную помощь в написании школьных и университетских докладов.
Чтобы разумно оценивать «Википедию» как источник информации, ученики и родители должны понимать, что материал этого сайта носит ознакомительный характер, говорит Илья Стрекалов: его достаточно лишь для «первого приближения» к интересующей теме.
— Авторы «Википедии» — это не ученые из высшей школы и не опытные педагоги, как то обычно бывает, если мы говорим об авторах учебников и хрестоматий, — подчеркивает преподаватель. — Суждения и факты, изложенные на сайте «Википедия», всегда должны подвергаться проверке или перепроверке, подтверждению другими сведениями или источниками, тем более когда ученик выполняет реферат или серьезную работу.
Учитывая разноголосицу в разноязычных версиях «Википедии» и отсутствие верифицируемого автора, эта электронная энциклопедия не может являться единственным и верным источником исторического знания, резюмирует Илья Стрекалов.