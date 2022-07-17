Игра в факты: как в «Википедию» попадают выдумки фантазеров

Китайская домохозяйка дольше 10 лет выдавала фантазии про уникальное месторождение серебра в Тверской области за историческую правду. Под видом профессора она опубликовала в китайской версии «Википедии» свыше 200 статей. Наряду с историей про Кашинский серебряный рудник, рассоривший русских, в онлайн-энциклопедии годами висели материалы про выдуманного чечеточника, маньяка и убийцу Цезаря. Почему так происходит, разбирались «Известия».

Вымышленная Россия

Кашинский серебряный рудник несколько лет был источником затяжной московско-тверской войны — правда, только на страницах китайской версии «Википедии». Месторождение серебра выдумала китайская домохозяйка, которая годами сочиняла хитросплетения российской истории и выдавала их в виде энциклопедических материалов.

В 2010 году в китайской «Википедии» зарегистрировался редактор под псевдонимом Чжемао — якобы дипломированный специалист в области истории России и супруга россиянина. «Профессор» писала, в частности, о 180-летней войне между Московским и Тверским княжествами. А все из-за богатейшего (и несуществующего) серебряного рудника в Кашине, открытого в XIII веке и закрытого спустя пять столетий из-за истощения.

Игра в факты Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

В отличие от вымышленного рудника, фантазия китаянки не истощалась — она создала свыше 200 связанных между собой статей и внесла сотни правок. Ее вывел на чистую воду фантаст Ифань, который искал материал для вдохновения. Погрузившись в увлекательный эпизод никогда не существовавшего месторождения, писатель решил проверить информацию и быстро выявил фейк.

Чжемао — никакой не профессор, а китайская домохозяйка со средним образованием. Она писала статью про династию Цин, переключилась каким-то образом на материалы про Александра I, внесла правки и ошиблась. Вместо того чтобы исправить ошибки, женщина закрыла пробелы выдуманными статьями. Одна ложь влечет за собой другую, признала разоблаченная китаянка в письме с извинениями. По словам теперь уже бывшего редактора «Википедии», ей попросту не хотелось терять свои труды.

Новый убийца Цезаря

Большинство долгоиграющих фейков в «Википедии» — мелкие выдуманные факты, которые вкрапляются в полотно проверенных статей. Однако и откровенные выдумки в духе Кашинского рудника остаются незамеченными годами . Так, в англоязычной «Википедии» больше пяти лет висела статья из 4,5 тыс. слов про «Бильхолимский конфликт», который якобы произошел в середине XVII века между Португалией и Маратхской империей. Автор выставил в сносках ссылки на несуществующие статьи, что не помешало редакторам одобрить материал.

Долговечность фейка можно было бы объяснить непопулярностью темы, если бы не прецедент с Гаем Флавием Антонием, который восемь лет просуществовал в онлайн-энциклопедии в качестве одного из предполагаемых убийц Юлия Цезаря.

Игра в факты Карл Теодор фон Пилоти. «Убийство Цезаря». 1865 год Фото: commons.wikimedia.org

«Википедия» ведет список мистификаций, которые зародились на ее страницах. Дольше 10 лет продержались 54 выдуманных явления и персонажа: от «нюрнбергской тарелки» до нью-йоркского чечеточника конца XIX века.

Автор цитаты История вымышленного серийного убийцы Джека Робишо — одна из самых показательных.

Статья о нем была создана 31 июля 2005 года. Джек Робишо — креол, живший в XIX веке, популярный в Новом Орлеане джазовый музыкант и по совместительству маньяк, убивавший в основном полных женщин. В списке использованной литературы значилась книга о правосудии на американском юге девятнадцатого столетия.

Спустя 10 лет на материал обратил внимание один из редакторов «Википедии». Выяснилось, что статью написали друзья и соратники по братству «Тета Си» Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Попытки внести недостоверные правки в энциклопедию превратились для них в игру: два года подряд они упорно вписывали чушь в статью об американском футболисте, но их постоянно подлавливали.

Так родился персонаж Джек Робишо. Статья о нем чудом уцелела, и чтобы так было и впредь, друзья нашли в библиотеке никому не известную книгу по истории. «Мы знали, что можем цитировать ее и никто не сможет проверить [достоверность ссылки]», — признавался впоследствии один из авторов статьи, которая была удалена 3 сентября 2015 года.

Нездоровое увлечение

В «Википедии» строго регулируются только авторские права любых медиафайлов, для этого даже есть специальная группа волонтеров , отмечает в беседе с «Известиями» википедистка, вики-тьютор Анна Бирюкова.

— К текстам же таких строгих правил нет, регуляция идет спонтанно, — говорит она. — Качественно написанные материалы с авторитетными источниками обычно не вызывают подозрений, особенно если у редактора есть «специализация» на определенной теме — что и случилось в китайской «Википедии».

Автор цитаты История с домохозяйкой и Кашинским рудником — не совсем про фальсификацию, это «история увлеченного человека с богатой фантазией, большим интересом к теме и огромным количеством свободного времени», без которого сложно редактировать такие объемы текстов, добавляет Анна Бирюкова.

Сама по себе «Википедия» вообще, на каком языке ее не открывай, — это общедоступный ресурс, который может быть отредактирован любым пользователем , отмечает кандидат исторических наук Илья Стрекалов, старший преподаватель домашней школы «ИнтернетУрок».

Так, почти все статьи англо-шотландского сегмента «Википедии» написал американский подросток. Каждая из них была аналогом статьи на английском, но с добавлением одного или нескольких «шотландских» слов, причем иногда выдуманных. Американец, не владеющий материалом, занимался этим по меньшей мере семь лет, начиная с 12 лет, опубликовал порядка 20 тыс. статей и внес 200 тыс. правок.

Странное увлечение школьника со временем переросло в нездоровое, признался горе-редактор шотландской «Вики». Заметил его «работу» неравнодушный пользователь Reddit. Как и в случае с Чжэмао, ошибки плодились в узком сегменте онлайн-энциклопедии. (В 2019 году власти вдобавок к китайскому сегменту «Википедии» заблокировали ее версии на всех языках. — Ред.)

Игра в факты Фото: Global Look Press/imago-images.de

Илья Стрекалов подчеркивает, что в «Википедии» сноски к фактам не всегда оформлены или работают корректно. «Кроме того, авторы «Википедии», как правило, не знакомы с понятием «критика источника» и добавляют в статью любую, даже непроверенную или противоречивую информацию», — добавляет собеседник «Известий».

Ставки растут

История с китайской домохозяйкой может казаться безобидной: Кашинский серебряный рудник не ушел в народ и многочисленные публикации. Однако огромная часть статей в «Википедии» цитируется в ученических работах, материалах СМИ и даже научных работах. В случае с мистификациями беда не так велика, как с историческими статьями, куда проникают и непроверенные факты, и откровенные выдумки.

Для искажения достаточно и изменения ракурса исторической трактовки, который варьируется в зависимости от сегмента «Википедии». Кандидат исторических наук Илья Стрекалов приводит в пример биографическую справку на Сталина и то, как различаются данные в статьях на разных языках.

— Скажем, в англоязычной «Вики» Сталин интересен авторам отнюдь не только как политический лидер, но и как человек, есть целый раздел о его личной жизни. Правда, в нем авторы ссылаются на то, что якобы Сталину были присущи исключительная жестокость и даже вера в Бога, а также обращают особое внимание на сложные семейные отношения Иосифа Виссарионовича, — говорит эксперт.

Как правило, в основе лежат или слухи, или личные мнения биографов, или весьма субъективные источники — например, мемуары его дочери Светланы Аллилуевой. При этом в материале, в отличие от русскоязычной версии, нет ссылок на ведущих историков эпохи Сталина по этому вопросу, например, таких как Виктор Земсков, отмечает собеседник.

Статья читается как захватывающий роман, и кажется, что это и есть самое важное в личности Сталина, отмечает Стрекалов. А читатель не задумывается, насколько всё это соответствует исторической истине, потому что не смотрит на ссылки мелким шрифтом в конце материала.

Что касается попыток «заигрывать с фактами», то даже в русскоязычной версии энциклопедии это обычный процесс, отмечает википедистка Анна Бирюкова : этим пытаются заниматься и простые редакторы, у которых «душа горит за правду», и пиарщики (обеляющие или очерняющие — одинаково плохо для «Википедии»), и даже целые ботофермы.

— К сожалению, вопрос обхода правил в ру-вики чисто технический. Тот, кто хорошо понимает правила площадки, может довольно сильно влиять на содержимое статей, — говорит собеседница. — Но есть важный факт: чем резонанснее тема, тем более нейтрально и корректно будет содержимое статьи, потому что даже среди редакторов есть носители разных взглядов. Следуя правилам «Википедии», они приходят к взвешенному изложению.

Автор цитаты Два года назад администраторы «Википедии» запретили редакторам-новичкам править главную статью о выборах американского президента.

Боги рефератов

В 2017 году журнал Time внес в топ-25 самых влиятельных людей интернета Стивена Приютта — редактора «Вики» под ником Ser Amantio di Nicolao, который к тому моменту внес в энциклопедию порядка 2 млн правок. Пользователи прозвали жителя штата Вирджиния богом — в благодарность за косвенную помощь в написании школьных и университетских докладов.

Игра в факты Фото: ТАСС/Курсков Евгений

Чтобы разумно оценивать «Википедию» как источник информации, ученики и родители должны понимать, что материал этого сайта носит ознакомительный характер, говорит Илья Стрекалов: его достаточно лишь для «первого приближения» к интересующей теме.

— Авторы «Википедии» — это не ученые из высшей школы и не опытные педагоги, как то обычно бывает, если мы говорим об авторах учебников и хрестоматий, — подчеркивает преподаватель. — Суждения и факты, изложенные на сайте «Википедия», всегда должны подвергаться проверке или перепроверке, подтверждению другими сведениями или источниками, тем более когда ученик выполняет реферат или серьезную работу.

Учитывая разноголосицу в разноязычных версиях «Википедии» и отсутствие верифицируемого автора, эта электронная энциклопедия не может являться единственным и верным источником исторического знания, резюмирует Илья Стрекалов.