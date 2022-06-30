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Китайская домохозяйка больше 10 лет создавала фейковые статьи об истории РФ

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Домохозяйка из КРН под псевдонимом Чжемао больше 10 лет фальсифицировала историю России в китайской версии «Википедии». Это случайно заметил сам ресурс и в ходе расследования обнаружил, что она написала 206 вымышленных статей.

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Пользовательница с 2010 года выдавала себя за профессора российской истории и писала материалы, в которых перемешивала реальность с выдуманными ею историями. Получалось так правдоподобно, что никто замечал подвоха, однако писатель-фантаст Ифань случайно раскрыл обман.

Так, он впервые узнал о якобы великом серебряном руднике Кашина Тверского княжества. Оказалось, что о руднике были написаны сотни связанных между собой статей, описывающих малоизвестный период славянской истории скучным языком, характерным для онлайн-энциклопедии. Ифань был очень заинтересован и углубился в тему, так он заметил, что русскоязычные версии статей, относящихся к тому периоду, были короче китайских аналогов или вовсе отсутствовали. В конце концов он понял, что рудника Кашина вообще не существует.

«Персонажи, которых нет в англо-русской «Вики», появляются в Китайской «Вики», и эти персонажи перемешаны с реальными историческими личностями, чтобы не отличить настоящего от подделки. Даже затяжная московско-тверская война вращается вокруг несуществующего Кашинского серебряного рудника», — написал Ифань на Zhihu , платформе вопросов и ответов.

В итоге, расследование, проведенное «Википедией», показало, что для создания ложных статей о династии Цин и истории России было использовано по крайней мере четыре «марионеточных аккаунта», каждый из которых придавал другим достоверность. Все они были заблокированы в китайской версии ресурса.

За более чем 10 лет Чжемао создала 206 статей и содействовала еще сотням. Согласно информации из удаленного на данный момент профиля, автор якобы получила степень по истории страны, а также получила гражданство после брака с гражданином РФ.

Когда история с обманом раскрылась, Чжемао опубликовала письмо с извинениями в своей английской учетной записи «Википедии», написав, что ее мотивацией было изучение истории. Она также написала, что на самом деле является домохозяйкой, работающей полный рабочий день, и имеет только среднее образование.

Согласно официальному заявлению, по состоянию на 17 июня большинство фиктивных исторических записей, созданных автором в китайской электронной энциклопедии, были удалены. Некоторые записи были исправлены другими участниками и, таким образом, сохранились.

Еще в мае президент России Владимир Путин выразил мнение, что пользоваться только «Википедией» для получения знаний невозможно, иронизируя над качеством предоставляемой ресурсом информации.

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