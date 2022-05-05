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Путин заявил о невозможности получать знания только из «Википедии»
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Путин заявил о невозможности получать знания только из «Википедии»

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Фото: Global Look press/via www.imago-i/Christoph Hardt
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Пользоваться только онлайн-энциклопедией «Википедия» для получения знаний невозможно. Такое мнение в четверг, 5 мая, выразил президент России Владимир Путин в разговоре с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем в Кремле.

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Так, собеседник главы государства отметил, что в России есть много талантливых людей, желающих создавать контент и распространять его при помощи интернета. По мнению Древаля, из-за большого количества недостоверной информации сейчас помощь таким просветителям становится всё более важной.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — ответил Путин.

Российский лидер подчеркнул особую значимость талантливых людей, мнению которых можно доверять. По его словам, их появление в стране «дорогого стоит».

Древаль в свою очередь отметил, что специалисты общества «Знание» работают над базой информации, которая должна будет стать альтернативой «Википедии».

«Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Также гендиректор «Знания» предложил Путину провести открытый урок в рамках просветительского марафона, президент обещал обдумать инициативу. Кроме того, глава государства поддержал инициативу о необходимости трансляции просветительского контента, который производится при поддержке этой структуры, на телеканалах.

Ранее, 26 апреля, суд в Москве взыскал еще 2 млн рублей с некоммерческой благотворительной организации Wikimedia за неудаление статей в «Википедии». Причиной составления протокола стал отказ администраторов «Википедии» удалить две статьи о дымном и бездымном порохе. Решения с требованием удалить эти статьи ранее вынесли суды Тверской и Тамбовской областей. Согласно решениям судов, данные статьи были расценены как информация о способе и методах изготовления взрывчатых веществ.

Кроме того, суд оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации России по защите Донбасса, событиях в Буче и Мариуполе.

Днем ранее Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

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