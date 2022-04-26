Суд оштрафовал Wikimedia еще на 2 млн рублей за неудаление статей о порохе

Суд в Москве взыскал еще 2 млн рублей с некоммерческой благотворительной организации Wikimedia за неудаление статей в «Википедии». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в суде.

«Суд постановил признать организацию Wikimedia виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации») и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — зачитала приговор судья.

Причиной составления протокола стал отказ администраторов «Википедии» удалить две статьи о дымном и бездымном порохе. Решения с требованием удалить эти статьи ранее вынесли суды Тверской и Тамбовской областей. Согласно решениям судов, данные статьи были расценены как информация о способе и методах изготовления взрывчатых веществ.

Ранее в этот день суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации России по защите Донбасса, событиях в Буче и Мариуполе. Это первый случай привлечения Wikimedia к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации»).

Днем ранее президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

В начале апреля украинская сторона начала активно распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче. Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта, и заявило о провокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России не просто беспочвенны, это «хорошо срежиссированное трагическое шоу».

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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