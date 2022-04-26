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Wikimedia оштрафована на 3 млн рублей за распространение фейков о ВС РФ

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Суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации на Украине, событиях в Буче и Мариуполе. Об этом 26 апреля сообщил суд.

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«Суд постановил признать виновной организацию Wikimedia по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации») и назначить наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», — зачитал решение судья.

Причиной штрафа стали семь статей «Википедии», в том числе о российской спецоперации в Донбассе, событиях в Буче, уничтожении больницы и театра в Мариуполе. Это первый случай привлечения Wikimedia к административной ответственности по данной статье КоАП РФ.

Накануне президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

В начале апреля украинская сторона начала активно распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче. Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта, и заявило о провокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России не просто беспочвенны, это «хорошо срежиссированное, трагическое шоу».

16 марта в Минобороны РФ сообщили о подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов» в Мариуполе. Киев обвинил в этом Москву.

4 марта Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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