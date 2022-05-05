Путин обдумает проведение открытого урока в рамках марафона «Знание»

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 мая, обещал обдумать инициативу генерального директора общества «Знание» Максима Древаля по проведению открытого урока в рамках просветительского марафона.

На встрече с главой государства Древаль рассказал Путину о планах провести марафон и отметил, что это мероприятие уже стало традиционным.

«Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон «Знание» и провести открытый урок для ребят», — заявил Древаль.

Кроме того, Путин поддержал инициативу директора общества «Знание» о необходимости трансляции просветительского контента, который производится при поддержке этой структуры, на телеканалах.

«Мы проработаем, в том числе с коллегами с телеканалов, такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — отметил Древаль.

По словам президента, объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться.

14 апреля «Знание» запустило новый просветительский проект «Ученый говорит», в рамках которого школьники и студенты во всех регионах страны встретятся с молодыми учеными из разных областей науки. Отмечалось, что в 2022 году запланировано около 3 тыс. выступлений.

В декабре 2021 года президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что начало активной работы обновленного российского общества «Знание» стало одним из главных достижений Года науки и технологий в России.