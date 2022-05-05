Прямой эфир
Мир
Россия высылает семь дипломатов Дании
Мир
В Госдуме рассказали о тяжелых переговорах России и Украины
Экономика
Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной
Политика
В Совфеде указали на вину Японии в ухудшении отношений с РФ
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии угроз Западу со стороны Белоруссии
Армия
Минобороны показало ведение огня танками Т-72Б3 по позициям ВСУ в ЛНР
Мир
Испания ожидает запрос от Украины об экстрадиции Шария
Общество
Росздравнадзор сообщил об отсутствии срывов в поставках лекарств в аптеки
Экономика
Аналитик оценил решение «Газпрома» задействовать СП-2 для снабжения регионов РФ
Мир
В Госдуме отреагировали на сведения о переданных Украине разведданных
Мир
Вучич заявил о планах Сербии оставаться военно-нейтральной страной

Путин обдумает проведение открытого урока в рамках марафона «Знание»

0
ввп
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 мая, обещал обдумать инициативу генерального директора общества «Знание» Максима Древаля по проведению открытого урока в рамках просветительского марафона.

На встрече с главой государства Древаль рассказал Путину о планах провести марафон и отметил, что это мероприятие уже стало традиционным.

«Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон «Знание» и провести открытый урок для ребят», — заявил Древаль.

Горький урок: как не обмануться при выборе образовательных курсов
Что делать, когда качество обучения и содержание программы совсем не соответствует обещанному

Кроме того, Путин поддержал инициативу директора общества «Знание» о необходимости трансляции просветительского контента, который производится при поддержке этой структуры, на телеканалах.

«Мы проработаем, в том числе с коллегами с телеканалов, такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — отметил Древаль.

По словам президента, объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться.

14 апреля «Знание» запустило новый просветительский проект «Ученый говорит», в рамках которого школьники и студенты во всех регионах страны встретятся с молодыми учеными из разных областей науки. Отмечалось, что в 2022 году запланировано около 3 тыс. выступлений.

В декабре 2021 года президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что начало активной работы обновленного российского общества «Знание» стало одним из главных достижений Года науки и технологий в России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022