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Глава РАН назвал обновление общества «Знание» одним из главных событий года

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев 10 декабря заявил, что начало активной работы обновленного российского общества «Знание» стало одним из главных событий объявленного в стране Года науки и технологий.

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«[Одно из достижений Года науки] — это «реинкарнация» общества «Знание». Это очень важно — доносить научную информацию до прежде всего молодежи, до общества, которое сейчас очень щепетильно, оно привыкло к новым методам получения этой информации. [Донесение] научной информации по-новому, интересно, захватывающе — это большое событие», — сказал он на Конгрессе молодых ученых.

Также Сергеев отметил, что ученые не всегда хорошие рассказчики. По его мнению, некоторые «великие ученые» не обладают ораторским искусством, поэтому «не надо их заставлять».

Вторым важным событием года президент РАН назвал создание Национального центра физики и математики в Сарове.

12 мая были утверждены новые руководители общества «Знание».

Так, председателем наблюдательного совета стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, его заместителями были назначены помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

Генеральным директором «Знания» был выбран основатель холдинга «Нетология групп» Максим Древаль.

В марте Древаль предложил основать современную платформу знаний, содержащую опыт и традиции СССР. В ходе оглашения послания Федеральному собранию в апреле президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу перезапуска общества на цифровой платформе.

С 20 по 22 мая в России прошел марафон «Новое знание». В программе форума было более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. Марафон призван стать современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.

Российское общество «Знание» является общественной некоммерческой организацией, которая действует с 2016 года.

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