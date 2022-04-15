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Общество «Знание» запустило новый проект о науке «Ученый говорит»

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14 апреля Российское общество «Знание» запускает новый просветительский проект «Ученый говорит», в рамках которого школьники и студенты во всех регионах страны встретятся с молодыми учеными из разных областей науки. Эксперты доступно и увлекательно расскажут о важных научных идеях, исследованиях современности и об их пользе для жизни людей. В 2022 году запланировано около 3 тыс. таких выступлений.

Проект «Ученый говорит» включает три трека. Это батлы молодых учёных «15 минут науки», трехдневные форумы «Про науку между нами», в программу которых наряду с выступлениями экспертов будут включаться экскурсии в лаборатории и планетарии. А также ежегодный молодежный фестиваль науки «Пикник с учеными», который пройдет во всех восьми федеральных округах на открытых городских площадках. Гости фестиваля услышат захватывающие лекции о научных достижениях России и познакомятся с лучшими изобретениями отечественной науки. Все желающие примут участие в настоящем научном исследовании и экспериментах. Также на площадках фестиваля можно будет увидеть впечатляющие иммерсивные шоу, демонстрирующие законы физики, химии, биологии и других точных наук. В этом году фестиваль науки «Пикник с учеными» примут на своих площадках Калининград и Красноярск (25–26 июля), Курск (26–27 июля), Краснодар и Владивосток (27–28 июля), Ставрополь (28–29 июля), Казань (29–30 июля), Тюмень (30–31 июля).

«В прошлом году, который был объявлен Годом науки и технологий, мы отметили повышенный интерес к научным знаниям на наших мероприятиях. Это же подтвердил и просветительский марафон ко Дню науки «Знание» о науке будущего». Новый проект «Ученый говорит» поддержит эту увлеченность, расскажет больше о профессии ученого и ее престиже, познакомит участников с научными исследованиями и достижениями в современной России. Мы будем транслировать уникальные и достоверные знания в увлекательной форме через практический опыт, истории реальных ученых, как и во многих других проектах общества «Знание», чтобы еще больше вдохновить молодежь России», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Первым мероприятием нового федерального молодежного проекта «Ученый говорит» стал форум «15 минут науки» в Нижнем Новгороде, который собрал сегодня около 100 человек в Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко. Ученые выступают с лекциями по 15 минут в трех раундах: в первом — участвуют все спикеры, затем после каждого раунда один из них выбывает, а остальные проходят на следующий уровень. Победителей выбирают слушатели.

Среди участников состязания — популяризатор космонавтики в РФ, основатель проекта «Мы верим в космос», участник отбора в космонавты, автор научно-популярных книг, эксперт «Яндекс.Кью» по космонавтике Денис Прудник, старший научный сотрудник Музея космонавтики города Москвы, имеющий опыт работы в Центре подготовки космонавтов инструктором экипажей Георгий Лисицин. Также в числе спикеров кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Санкт-Петербургского государственного университета Антон Шейкин и инженер молодежного космического центра Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, популяризатор космонавтики, автор YouTube-канала «Юра, мы справимся!», в прошлом инженер Госкорпорации «Роскосмос» Марат Айрапетян.

Следом за Нижним Новгородом научные батлы охватят 18 городов, в том числе Санкт-Петербург (18, 20, 22 и 27 апреля), Петрозаводск (19 апреля), Великий Новгород (21 апреля).

Участие в мероприятиях проекта «Ученый говорит» бесплатное, по предварительной онлайн-регистрации на сайте Российского общества «Знание». Чтобы зарегистрироваться, нужно выбрать интересующий город и дату. Также на странице каждого мероприятия можно узнать подробности программы и имена ученых-спикеров.

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