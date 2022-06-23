Разрешите не знакомиться: Badoo и Tinder потеряли половину клиентов в РФ

Число пользователей иностранных сервисов знакомств в РФ к маю сократилось вдвое в сравнении с началом года, подсчитали в МТС . Дейтинг-платформы покинуло 3,5–4 млн человек, уточнили в компании-партнере нескольких digital-сервисов. Это произошло после того, как Tinder отключили в РФ платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения. Но только 12% из них перешло на российские сервисы знакомств, выяснили исследователи. Пользователи не находят там привычных платных услуг, которые были у западных сервисов, объяснили эксперты. По оценке Mamba, в деньгах российский дейтинг-рынок в этом году может сократиться на 10–15%.

Дейтинг не грузится

В апреле-мае 2022 года по сравнению с февралем-январем количество пользователей зарубежных дейтинг-сервисов в РФ сократилось вдвое, однако до российских служб знакомств дошло около 12% их пользователей . У такому выводу пришли аналитики Big Data МТС.

В апреле Badoo и Bumble объявили о прекращении работы в РФ и запретили скачивание своих мобильных приложений и оплату дополнительных услуг. Тогда же платные опции для россиян закрыл и Tinder.

— В относительных числах заметен значительный прирост числа пользователей российских платформ Mamba (ее аудитория увеличилась на 10%), Pure (59%) и LovePlanet (40%), однако в абсолютном выражении на них пришло значительно меньше пользователей, чем ушло с зарубежных ресурсов , — рассказали в компании.

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Абсолютных показателей в МТС не привели.

С зарубежных дейтинг-сервисов ушло порядка 3,5–4 млн пользователей , рассказали «Известиям» в компании-партнере нескольких digital-сервисов.

— Эта аудитория буквально растворилась в воздухе: подавляющее большинство пользователей, ушедших с иностранных сайтов знакомств, не перешли на российские , — отметил собеседник редакции.

По его словам, в апреле-мае по сравнению с предыдущими месяцами 2022 года аудитория российских ресурсов выросла всего на 500 тыс. человек .

Свидание с деньгами

Импортозамещения в дейтинге пока не состоялось, сказано в исследовании МТС. Вероятно, отечественные сервисы не смогли предложить полноценной замены платного функционала Tinder и других зарубежных платформ , предположили авторы работы. Пользователи, которые и ранее ограничивались бесплатными версиями зарубежных сервисов, продолжают пользоваться приложениями, которые когда-то скачали. А вот те, кто активно пользовался платными допуслугами, не нашли, кому «отнести» свои деньги, считает представитель оператора.

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Предположение о дефиците платного функционала на российских дейтинг-сервисах в МТС подкрепили данными «МТС Банка». Они свидетельствуют, что с января по май 2022 года количество трансакций в дейтинговых сервисах в целом сократилось в 3,8 раза, а средний чек упал в 2,6 раза, до 340 рублей .

По сравнению с началом года объем трансакций в пользу дейтинг-сервисов сократился в несколько раз, подтвердил «Известиям» аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он уточнил, что средняя сумма платежа также упала более чем вдвое — с 500 до 239 рублей. Это может быть связано с уходом международных платежных систем и сервисов с российского рынка: людям стало сложнее оплачивать услуги площадок, рассказал аналитик.

В крымском РНКБ также подтвердили тенденцию снижения трат россиян в приложениях для знакомств.

В Tinder есть такие платные опции, как продвижение аккаунта, возможность посмотреть, кто лайкнул анкету пользователя, ежедневные подборки топ-профилей — анкет, которые, по мнению системы, с самой большой вероятностью его заинтересуют, перечислил сотрудник одной из digital-компаний.

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— Ну и главная, как мне кажется, фишка — это функция «Загранпаспорт» . Она позволяет заранее выбрать, в каком городе или локации ты хочешь найти пару , — отметил он.

Кроме того, в РФ нет такого массового, как, например, Tinder, сервиса, а большое количество пользователей обеспечивает более широкий выбор потенциальных партнеров, добавили в МТС.

Знакомство со спадом

Падение количества пользователей иностранных сервисов знакомств можно связать с уходом Badoo — именно на него приходилось около половины их подписчиков в РФ , считает гендиректор Mamba Андрей Бронецкий. У Tinder таких потерь нет, более того, там регистрируются новые пользователи , знает он. Их прирост на российских дейтинг-сервисах можно оценить в 10%, у Mamba этот показатель выше, утверждает Андрей Бронецкий.

Он согласен, что количество платежей за услуги сервисов знакомств сократилось. Но при этом снижения среднего чека не наблюдается, утверждает Андрей Бронецкий. Падение числа трансакций топ-менеджер связывает с тем, что пользователи теперь не могут платить через мобильные приложения на Android.

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— Но люди могут платить через веб-интерфейс, количество трансакций восстанавливается, когда будет решена проблема с платежами в Android — проблема исчезнет, — убежден он.

По оценке Андрея Бронецкого, в 2021 году доходы работающих в РФ дейтинг-сервисов составили около 5 млрд рублей . С уходом Badoo и блокировкой платежей с Android-устройств падение составило 30–35% , считает он. Но рынок восстанавливается — по итогам 2022 года снижение доходов может составить 10–15% , не исключил Андрей Бронецкий.

У зарубежных сервисов действительно есть много платных опций, оплатить которые сейчас затруднительно, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Подсчитать количество российских пользователей таких площадок сейчас проблематично, поскольку значительная часть из них пользуется VPN , сказал эксперт.

— Но дело не только в функционале — зарубежными сайтами знакомств зачастую пользовалась специфичная аудитория со своими неписанными правилами, паттернами поведения, привыкшая к атмосфере, сложившейся в том или ином сервисе. Всё это невозможно механически перенести на российские дейтинг-платформы, поэтому многие пользователи и не переходят на них, — полагает Сергей Половников.

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