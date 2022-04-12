Кануть в сторис: блогеры потеряли до 80% дохода

За последний месяц российские блогеры потеряли до 80% своего дохода , оценили опрошенные «Известиями» аналитики. Это касается тех, кто размещал контент в Instagram, Facebook (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Twitch, TikTok. На другие площадки за авторами мигрировала только их самая лояльная аудитория — как правило, не больше 10% подписчиков, рассказали эксперты. Хотя инфлюэнсеры смогут завоевать новых поклонников, доходы, вероятно, вернутся к прежнему уровню нескоро — большинство компаний сокращают расходы на продвижение, которые как раз составляли львиную долю заработка блогеров, отметили специалисты.

Проценты потерь

Блогеры, работавшие в Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok и других популярных платформах, за последний месяц потеряли около 80% своего дохода , оценил SMM-специалист агентства 2L Данила Николаев. Аналогичную цифру «Известиям» назвал блогер, пожелавший остаться неизвестным. Те, кто размещал контент в Instagram и Facebook, столкнулись с оттоком аудитории после блокировки соцсетей, а вместе с тем и сокращением числа рекламодателей. Кроме того, многие бренды поставили на паузу маркетинговую деятельность, поэтому инфлюэнсеры потеряли часть контрактов и на других площадках, добавил Данила Николаев. TikTok пока приостановил работу в России, а YouTube и Twitch отключили монетизацию для граждан РФ.

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По оценке управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Ивана Самойленко, доходы блогеров сократились менее драматично — на 30–60%. Основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова утверждает, что сейчас сложно найти блогера, который не потерял хотя бы половину своего заработка в любых социальных сетях. Она связала это с уходом крупных рекламодателей в виде зарубежных брендов.

Ожидаемо, что в сложившихся обстоятельствах авторы забрасывают ведение блогов. По данным Brand Analytics, Instagram потерял практически половину — 48% — российских авторов, а Facebook — 21% пользователей. Аналитики сравнивали средние значения по данным на 24 февраля и 6 апреля. Активность пользователей из РФ падает не только на заблокированных платформах — к 6 апреля потери понес и YouTube.

Трудности перехода

Большинство инфлюэнсеров стали мигрировать на новые для них площадки . Например, многие Instagram-блогеры завели страницы во «ВКонтакте» или каналы в Telegram. Однако вслед за ними пока перешли далеко не все подписчики , заметил Иван Самойленко. Не все россияне готовы устанавливать новые программы ради одного или двух любимых авторов, соответственно, они переключатся на блогеров со схожими публикациями, которые уйдут на более удобные для них площадки, отметил он.

Тем не менее отечественные площадки фиксируют рост числа новых пользователей. Так, количество посетителей на Rutube увеличилось на 64% за последний месяц. Аудитория платформы Boosty (платформа монетизации авторского контента от сервиса Donationalerts, входящего в состав «ВКонтакте») в марте выросла на 432% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Из Instagram и Facebook в Telegram и на другие площадки за авторами мигрирует только их самая лояльная аудитория, указала управляющий партнер агентства Fresh Russian Communications Ксения Алексеева.

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— По нашим оценкам, в большинстве случаев за блогерами перешли всего 3–7% аудитории . В общем, уже понятно, что аудиторию на новых площадках многим придется собирать заново. Готовность аудитории следовать за блогерами или брендами на новые площадки покажет их реальный социальный капитал. У топовых блогеров проблем не будет, а вот псевдоинфлюэнсеров (блогеров с накрученными подписчиками) станет намного меньше, — считает эксперт.

Волна миграции авторов контента из Instagram в Telegram и на другие площадки для многих пока оказалась не особо успешна еще и потому, что блогеры не нашли там функционала, к которому привыкли , добавила Ксения Алексеева.

— Они не успели разобраться с новым форматом и подписавшиеся на новой площадке стали отписываться , — пояснил Иван Самойленко.

«Известия» направили запросы в перечисленные соцсети.

Внимание новичкам

Тем, кто только задумывается о создании блога, специалисты по коммуникациям рекомендуют внимательно отнестись к тому, где его создавать. Еще стоит обратить внимание на возможности, которые дает та или иная площадка.

Выбор зависит от того, на какую аудиторию нацелены новые авторы, указала Ксения Петрова. По ее словам, не стоит стремиться во все соцсети сразу, хотя их сейчас появилось много — TenChat, Now, Yappy и др. Лучше выбрать два, максимум три канала и сосредоточиться на них, посоветовала эксперт.

— В противном случае авторы рискуют быть везде и нигде одновременно, потому что вести сразу 5–7 соцсетей качественно, готовя для каждой из них уникальный контент, не получится, — добавила Ксения Петрова.

Данила Николаев, напротив, рекомендовал использовать максимум доступных площадок.

— Присутствуйте везде, и через некоторое время вы поймете, где ваша аудитория более лояльна и активна, — пояснил эксперт.