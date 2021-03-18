«Депутатская дочка»: как девушки из Tinder обманывают мужчин на сотни тысяч рублей

Мошенники начали обманывать россиян с помощью Tinder. Пользователи приложения знакомятся с девушками, которые представляются дочками богатых родителей или успешными бизнесвумен, а затем предлагают встретиться в «подставном» ресторане с завышенными ценами. Поужинав на десятки, а то и сотни тысяч рублей, они покидают спутника и перестают отвечать на его сообщения. Как устроены преступные схемы и как не попасться на удочку обманщиц — разбирались «Известия».

Преступная схема

Пользователь Tinder раскрыл новый метод мошенничества с помощью приложения знакомств. По его словам, в Москве работает целая преступная группа, которая зазывает мужчин на свидания, а затем выманивает у них крупные суммы денег.

Схема обмана проста: после недолгой переписки девушки приглашают молодых людей в «подставные» заведения, просят заказать им дорогую еду и алкоголь, а затем уезжают под любым вымышленным предлогом . Сам автор попадал в такую ситуацию дважды, и в первый раз ему пришлось заплатить за ужин 10 тыс. рублей. На второй встрече он распознал обман и решил вывести мошенников на чистую воду.

Мужчина выяснил, что в махинациях задействованы не менее 15 человек. Среди них есть «хозяева» бизнеса, которые арендуют помещения, персонал, водителей автомобилей, на которых приезжают девушки, и, собственно, сами красавицы из Tinder .

Депутатская дочка Фото: Depositphotos

— В отличие от онлайн-разводов, где для наживки специально ставят полуголые фотографии сексуальных девушек, в данном случае по профилю трудно догадаться, что это мошенники. Снимки очень приличные, — рассказал он, отметив, что причастность девушек к одной группе выдает только описание: все они утверждают, что любят пить кофе и ходить в рестораны.

Во время переписки собеседницы выясняют платежеспособность клиента, спрашивая, кем он работает и будет ли на автомобиле. Убедившись, что мужчина подходит, они выдают себя за «золотую молодежь» — дочек депутатов или владелиц заграничного бизнеса. Затем, переведя беседу в мессенджер, договариваются о встрече.

— Девушка приезжает на автомобиле бизнес-класса — в моем случае это был черный BMW с «мигалкой» и личным водителем, который якобы достался ей от папы-депутата. Затем она пытается завести тебя в заведение. В моем случае это было сделано по пути: якобы ей нужно было ненадолго домой, но перед этим она решила внезапно зайти в первое попавшееся место на Новой Басманной и заказать там ужин с собой, — продолжил пользователь Tinder.

Само заведение, по его словам, выглядело подозрительно — внутри не было посетителей. Цены в меню казались стандартными для московских кафе, однако бокал шампанского, заказанный девушкой, стоил 7 тыс. рублей.

— Через некоторое время она заказала еще один бокал за 9 тыс., но его я оплачивать уже отказался. После того как стало ясно, что больше развести меня не получится, она уехала — якобы срочно понадобилось отвезти папе какие-то документы, и было предложено встретиться попозже, чего, естественно, не случилось, — подытожил молодой человек.

Подпольный бар

С похожими ситуациями сталкивались и другие пользователи Tinder. Москвич Николай рассказал «Известиям», как познакомился в приложении с девушкой, которая привела его в бар в районе Марьино с ценами в несколько раз выше средних. Бутылка вина там стоила от 4,7 до 9,8 тыся. рублей, а фондю — 5,5 тыс. рублей.

— Мы с Дашей встретились якобы у нее во дворе, начали разговаривать. Мне показалось странным ее поведение: она сразу начала осыпать меня комплиментами, говорить, что у меня красивые глаза, интересный цвет волос и всё такое. Мы завернули за угол продуктового магазина, увидели небольшой «подвальный» бар, и она предложила зайти, — рассказал Николай.

Депутатская дочка Фото: Depositphotos

Внутри заведение оказалось достаточно приятным: легкая музыка, столики, диваны, за которыми сидели мужчины среднего возраста в окружении девушек и курили кальяны. Подошедший к паре официант принес меню, представлявшее собой несколько заламинированных листов.

— Алкогольная карта была представлена только дорогим вином и шампанским, что немного странно для Марьино. Стоимость бутылки начиналась от 4,7 тыс. и доходила почти до 10. Я предложил Даше уйти, на что она ответила: «Нет, мне здесь нравится». Тогда я рассмеялся и прямо спросил ее, зачем она меня обманывает, — продолжил собеседник «Известий».

После этого они с девушкой всё же вышли на улицу, разговорились, и Даша неожиданно разоткровенничалась и рассказала спутнику о своей работе.

В «бизнесе»

Стоя на крыльце заведения с неудавшимся клиентом, Даша призналась, что раньше была барбером, но затем оказалась в «бизнесе» — и стала зарабатывать больше. Многие молодые люди, приведенные ею в бар, оставляют там крупные суммы, от которых девушки получают свой процент.

— Каждые несколько часов кто-то оплачивает там счет на 15–30 тыс. рублей. Правда, расстаться с крупной суммой соглашается только каждый третий или четвертый мужчина. Некоторые соглашаются оплатить свою часть или просто уходят, — рассказал Николай.

По словам девушки, раньше заведение работало на Таганке, но со временем переехало из центра. С этого момента «раскручивать» мужчин на дорогие блюда и напитки стало сложнее. Некоторые, распознав обман, начинают скандалить или угрожать — пытаются оттаскать девушку за волосы или вызвать полицию.

— Но в отделе всё заканчивается написанием объяснительной. Девушка утверждает, что ее пригласили в заведение и угостили, а спутник, как приличный мужчина, должен заплатить. У полицейских нет большого рвения разбираться в таких ситуациях, — отметил собеседник «Известий».

Депутатская дочка Фото: Global Look Press/Andre M. Chang

Многие мужчины осознают факт обмана не сразу, а через некоторое время. Ведь встреча проходит как обычное свидание: девушка просит угостить ее вином, флиртует, предлагает поехать к ней, но потом — после оплаты счета — у нее резко что-то случается. Она извиняется перед спутником, рассказывает о потопе в квартире, звонке матери или плохом самочувствии, и убегает. Иногда обманщицы из Tinder даже не прощаются с мужчинами — уходят в туалет и покидают бар через черный ход.

— После этого незадачливые ухажеры пишут Даше гневные сообщения, обещают сломать ноги, например. Но ее такие угрозы только веселят, и покидать «бизнес» она не собирается. Она не видит во всем этом ничего плохого — кроме того, что ей приходится пить много плохого спиртного, которое в ресторане выдают за элитный алкоголь , — подытожил собеседник «Известий».

После случившегося он пожаловался на профиль девушки в службу поддержки Tinder, отметив, что аккаунт Даши фейковый и принадлежит мошеннице.

Другая девушка, задействованная в схемах обмана с помощью приложения знакомств, поделилась своим опытом в Сети. По ее словам, перед выходом на «работу» ей пришлось пройти несколько тренингов, на которых участниц сообщества учили правильно вести разговор, придумывать легенды, флиртовать и манипулировать мужчинами.

Главной задачей девушек было привести мужчину в определенное заведение и заставить его заплатить. Рекордом филиала, где она работала, была сумма 160 тыс. рублей с человека. Спутницы обманутых мужчин получали от 10 до 15% от прибыли. Самая большая дневная зарплата составляла около 20 тыс. рублей.

«Бизнес» в Питере

Преступные схемы с использованием приложений знакомств работают не только в Москве. Жители Санкт-Петербурга жаловались на мошенничество в ресторане на Васильевском острове. Встречи девушек с клиентами проходили по тому же принципу, что и в Москве: знакомясь в Tinder, они тоже представлялись дочками богатых родителей и приезжали на встречу на дорогом автомобиле с личным водителем.

Для того чтобы усыпить бдительность клиента, девушка сначала предлагала ему пойти в известный паб или ресторан. Но, посидев там несколько минут, заявляла, что ей там не нравится, и предлагала другое место. Там она сразу заказывала «любимое» вино, стоимость которого мужчина, разумеется, не знал.

Адвокат Владислав Мещеряков рассказал «Известиям», что к нему поступало множество обращений с жалобами на мошенничество в этом заведении, и в некоторых случаях люди оставляли там до 100 тыс. рублей. После этого он сам решил побывать в ресторане, зарегистрировался в Tinder и быстро познакомился с «нужной» девушкой, которая и провела его туда.

Депутатская дочка Фото: Pexels

В заведении адвокат почти сразу сказал спутнице, что знает про мошенническую схему, и перед уходом вызвал полицию. Сотрудники пообещали провести проверку, а через некоторое время, когда о подозрительном заведении сообщили СМИ, оно закрылось.

Правда, по словам адвоката, через пару месяцев в Санкт-Петербурге заработало новое, уже на площади Восстания — и на него тоже стали поступать жалобы.

— За последние две недели мне написали четыре человека, которые рассказали, что их обманули. По моим данным, это даже не ресторан — там не оформлено никакой деятельности, он не работает в обычное время, у владельцев нет лицензии на продажу алкоголя. Их можно легко привлечь к ответственности за мошенничество организованной группой лиц , — сказал собеседник «Известий».

По словам Мещерякова, обманутые пользователи Tinder не должны стесняться обращаться с заявлением в полицию и прокуратуру — для этого необходимо приложить к заявлению скрины переписок с девушкой, ее контакты, номер автомобиля (если удалось его запомнить) и чек. В случае если правоохранительным органам удастся доказать факт мошенничества группой лиц (ч. 4 ст. 159), злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере миллиона рублей.

— Если вы поняли, что оказались в таком заведении, не оплачивайте счет и сразу вызывайте полицию. Мошенники используют психологический ход: почти все клиенты платят, потому что отказаться для них не по-мужски, даже унизительно. Помните, что вы не оплачиваете ужин девушке, а помогаете заработать преступной группе, — подытожил собеседник «Известий».

Как обезопасить себя?

Другие эксперты, опрошенные «Известиями», напомнили о существовании прочих схем обмана в приложениях и на сайтах знакомств. Член Московского отделения Ассоциации юристов России и эксперт по защите прав потребителей и интеллектуальному праву Андрей Лисов посоветовал в первую очередь проверять потенциального жениха (или невесту) в черных списках сайтов: не исключено, что там он (или она) может обнаружиться совсем под другими именами.

— Задавайте побольше вопросов и убедитесь, что фото действительно принадлежит вашему собеседнику — например, вбейте его в поисковик. Мошенники обычно используют стоковые фото, поэтому попытайтесь получить от собеседника фото с каким-либо необычным ракурсом или с бумагой, на которой написан текст, который вы сами назовете, — сказал эксперт.

Не стоит пренебрегать и соцсетями вашего собеседника: посты и друзья могут рассказать о нем многое. Но вот раскрывать собственные соцсети, e-mail или номер телефона в начале знакомства не стоит.

— Не отправляйте сами откровенных фото (иначе можете стать жертвой шантажа), фото паспорта или других документов, а также старайтесь общаться на самом Tinder, — отметил собеседник «Известий».

Один из важных настораживающих факторов — интерес собеседника (или собеседницы) к вашему материальному положению. По словам Андрея Лисова, мошенники очень любвеобильны, но через некоторое время «заболевают» или якобы попадают какой-нибудь в финансовый кризис, что требует от вас немедленной помощи.

Депутатская дочка Фото: Pexels

Иногда аферисты говорят, что у них нет денег, чтобы приехать на встречу и продолжить общение. Кроме того, отмечает старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Андрей Полянский, мошенники могут выпрашивать подарки или уговаривать осуществить те или иные денежные переводы. Главный совет в этом случае — никогда не называть номер своей банковской карты.

В свою очередь, эксперты компании Dr.Web предупредили о существовании популярной схемы мошенничества, которая давно реализуется на различных сайтах знакомств, в том числе и в Tinder: вам предлагают совместный поход в театр, кино или на любое другое мероприятие, после чего собеседник присылает ссылку на фишинговый сайт, где якобы можно приобрести билеты.

При приобретении «билетов» на таком сайте с человека чаще всего списывают двойную сумму, а затем с ним связываются и говорят, что произошла ошибка, и предлагают оформить возврат и новую покупку. Под видом формы возврата высылается ссылка для повторной оплаты, заполнив которую он рискует потерять деньги повторно.

Чтобы не попасться на такую уловку, специалисты Dr.Web рекомендуют собственноручно найти официальный сайт мероприятия, на которое предлагают приобрести билеты, и совершать покупку только на нем.

— Если вас все-таки обманули, сразу пишите в службу поддержки Tinder со всеми подробностями. Затем подаем заявление в полицию по месту своего жительства. Не забудьте сделать скрины переписки и квитанций, — посоветовал Андрей Лисов.