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Игла Купидона: прививка от COVID-19 стала предлогом для свиданий

Дейтинговые сервисы наблюдают рост упоминаний вакцинации и антител в профилях пользователей
Фото: Global Look Press/Xinhua/Muammar Awad
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Игла Купидона: прививка от COVID-19 стала предлогом для свиданий
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2021-01-19 19:35:39
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В американских сервисах онлайн-знакомств отмечают рост упоминаний прививки от COVID-19 или наличия антител в профилях пользователей. Так люди пытаются повысить свою привлекательность в Сети и дать предлог для встречи в реальности, поясняют эксперты. Некоторые российские сервисы отмечают аналогичную тенденцию. А те, кто ее еще не наблюдают, ожидают проявления «моды» ближе к весне. Ученые предупреждают, что даже с прививкой спешить на свидание не стоит.

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Пандемода

С ноября 2020 года число упоминаний вакцины в анкетах пользователей увеличилось на 238%, отметили в Tinder. Правда, статистика включает в себя не только прямые утверждения о прививке, но и другие формулировки со словом «вакцина».

В другом популярном дейтинговом сервисе Bumble не привели точных цифр, но также отметили неуклонный рост числа людей, которые включили в свои профили слова «вакцина» или «вакцинированный». В компании заметили тенденцию в декабре 2020 года, когда в США началась вакцинация для определенных категорий граждан.

Разработчики OkCupid добавили в приложение новую опцию, которая при образовании пары задает каждому из партнеров вопрос, делали ли они прививку. На начало января 72% пользователей ответили, что планируют вакцинироваться, 16% еще не приняли решение, 9% выступили против процедуры, 3% уже приняли сыворотку.

Из перечисленных сервисов официально в России представлены только Tinder и Bumble. «Известия» спросили о количестве упоминаний прививки или антител в профилях российских пользователей, но обе компании проигнорировали запрос.

Игла Купидона
профиль
Фото: Depositphotos
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Россия в тренде

Анализ одного из крупнейших в России сервисов знакомств Mamba показал, что на 15 января было зарегистрировано несколько тысяч пользователей, которые упомянули прививку или антитела в своих профайлах. На фоне ежедневного притока новых людей (около 40 тыс. человек) этот показатель ничтожно мал, считает исполнительный директор Mamba Ярослав Сергеев. Но даже эти несколько тысяч говорят о зарождении нового тренда среди россиян. С увеличением количества привитых тенденция станет очевиднее, считает Ярослав Сергеев.

— Хочется верить, что тема вакцинации будет набирать актуальность. Даже если люди не будут прививаться, они будут об этом шутить в описании анкеты и в личной переписке, — полагает представитель сервиса.

Упоминая факт вакцинации или наличия антител, люди постараются повысить свою привлекательность в Сети. Любые значимые для общества процессы всегда находят отражение в самопрезентации людей, утверждает Ярослав Сергеев.

— Если вспомнить чемпионат мира по футболу 2018 года, тогда пользователи размещали аватарки с фанатским гримом на щеках, добавляли теги «ЧМ 2018», обсуждали это в трансляциях и не только. Начало пандемии тоже отразилось на пользовательском контенте: в анкетах появились лица в масках, предложения вроде «парень с запасом гречки ищет девушку с запасом тушенки» и так далее, — сказал специалист.

Игла Купидона
маска
Фото: REUTERS/Hans Lucas/Riccardo Milani

Другой российский сайт знакомств Tabor пока не наблюдает массового упоминания прививок и антител среди своих пользователей. Но к весне компания ожидает их увеличения. Разработчики Zodier, молодого сервиса на основе чат-ботов для Telegram, «ВКонтакте», Viber, Facebook и других мессенджеров, тоже не видят упоминаний вакцины в профилях своих пользователей. Не исключено, что привитые люди среди аудитории есть, добавил руководитель проекта Матвей Грамович. Вероятно, они отдают предпочтение другой информации для профиля, поскольку лимит на количество знаков в описании пользовательской страницы у сервиса небольшой.

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«Известия» также направили запросы в Badoo, «ДругВокруг», LovePlanets и «ВКонтакте».

Ковидные опции

Подобно американскому OkCupid, некоторые опрошенные «Известиями» компании планируют добавить в свои сервисы функции, которые бы отвечали запросам аудитории в период пандемии.

В Zodier не исключили появления поискового фильтра, который будет включать в выдачу анкеты только вакцинированных людей или пользователей с антителами. А у Mamba есть идея о коллаборации с администрацией Москвы, которая бы популяризировала вакцинацию от коронавируса и давала бонусы привитым пользователям в сервисе.

— Эта идея пока существует лишь в наших головах, и здесь нужна инициатива и заинтересованность со стороны властей. На данном этапе мы ищем контакты, которые позволили бы нам обсудить и реализовать подобный проект, — сказал Ярослав Сергеев.

Игла Купидона
свидание
Фото: Depositphotos
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Можно, но осторожно

Поскольку вакцинацию проводят не ослабленными вирусами, а вводят в организм подобные патогену молекулярные конструкции, привитый человек абсолютно безопасен для общения и контактов, сказала «Известиям» директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Мария Ведунова. Но спешить на свидания после прививки всё равно не стоит, предупредила она. Хотя сам человек после процедуры перестает представлять опасность для окружающих, сказать того же о самих окружающих нельзя. Риск заражения остается, причем не обязательно коронавирусом, отметила она.

Скорее всего, невакцинированный человек будет опасен для вакцинированного. Когда мы прививкой вызываем мощный отклик иммунной системы, она временно слабеет. Поэтому после вакцинации очень важно себя оберегать и максимально долго не вступать в новые контакты. Все инфекции после вакцинации какое-то время представляют угрозу, — сказала эксперт.

Она уточнила, что после прививки желательно воздерживаться от контактов около трех недель.

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