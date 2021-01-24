Игла Купидона: прививка от COVID-19 стала предлогом для свиданий

В американских сервисах онлайн-знакомств отмечают рост упоминаний прививки от COVID-19 или наличия антител в профилях пользователей. Так люди пытаются повысить свою привлекательность в Сети и дать предлог для встречи в реальности, поясняют эксперты. Некоторые российские сервисы отмечают аналогичную тенденцию. А те, кто ее еще не наблюдают, ожидают проявления «моды» ближе к весне. Ученые предупреждают, что даже с прививкой спешить на свидание не стоит.

Пандемода

С ноября 2020 года число упоминаний вакцины в анкетах пользователей увеличилось на 238%, отметили в Tinder. Правда, статистика включает в себя не только прямые утверждения о прививке, но и другие формулировки со словом «вакцина».

В другом популярном дейтинговом сервисе Bumble не привели точных цифр, но также отметили неуклонный рост числа людей, которые включили в свои профили слова «вакцина» или «вакцинированный». В компании заметили тенденцию в декабре 2020 года, когда в США началась вакцинация для определенных категорий граждан.

Разработчики OkCupid добавили в приложение новую опцию, которая при образовании пары задает каждому из партнеров вопрос, делали ли они прививку. На начало января 72% пользователей ответили, что планируют вакцинироваться, 16% еще не приняли решение, 9% выступили против процедуры, 3% уже приняли сыворотку.

Из перечисленных сервисов официально в России представлены только Tinder и Bumble. «Известия» спросили о количестве упоминаний прививки или антител в профилях российских пользователей, но обе компании проигнорировали запрос.

Игла Купидона Фото: Depositphotos

Россия в тренде

Анализ одного из крупнейших в России сервисов знакомств Mamba показал, что на 15 января было зарегистрировано несколько тысяч пользователей, которые упомянули прививку или антитела в своих профайлах. На фоне ежедневного притока новых людей (около 40 тыс. человек) этот показатель ничтожно мал, считает исполнительный директор Mamba Ярослав Сергеев. Но даже эти несколько тысяч говорят о зарождении нового тренда среди россиян. С увеличением количества привитых тенденция станет очевиднее, считает Ярослав Сергеев.

— Хочется верить, что тема вакцинации будет набирать актуальность. Даже если люди не будут прививаться, они будут об этом шутить в описании анкеты и в личной переписке, — полагает представитель сервиса.

Упоминая факт вакцинации или наличия антител, люди постараются повысить свою привлекательность в Сети. Любые значимые для общества процессы всегда находят отражение в самопрезентации людей, утверждает Ярослав Сергеев.

— Если вспомнить чемпионат мира по футболу 2018 года, тогда пользователи размещали аватарки с фанатским гримом на щеках, добавляли теги «ЧМ 2018», обсуждали это в трансляциях и не только. Начало пандемии тоже отразилось на пользовательском контенте: в анкетах появились лица в масках, предложения вроде «парень с запасом гречки ищет девушку с запасом тушенки» и так далее, — сказал специалист.

Игла Купидона Фото: REUTERS/Hans Lucas/Riccardo Milani

Другой российский сайт знакомств Tabor пока не наблюдает массового упоминания прививок и антител среди своих пользователей. Но к весне компания ожидает их увеличения. Разработчики Zodier, молодого сервиса на основе чат-ботов для Telegram, «ВКонтакте», Viber, Facebook и других мессенджеров, тоже не видят упоминаний вакцины в профилях своих пользователей. Не исключено, что привитые люди среди аудитории есть, добавил руководитель проекта Матвей Грамович. Вероятно, они отдают предпочтение другой информации для профиля, поскольку лимит на количество знаков в описании пользовательской страницы у сервиса небольшой.

«Известия» также направили запросы в Badoo, «ДругВокруг», LovePlanets и «ВКонтакте».

Ковидные опции

Подобно американскому OkCupid, некоторые опрошенные «Известиями» компании планируют добавить в свои сервисы функции, которые бы отвечали запросам аудитории в период пандемии.

В Zodier не исключили появления поискового фильтра, который будет включать в выдачу анкеты только вакцинированных людей или пользователей с антителами. А у Mamba есть идея о коллаборации с администрацией Москвы, которая бы популяризировала вакцинацию от коронавируса и давала бонусы привитым пользователям в сервисе.

— Эта идея пока существует лишь в наших головах, и здесь нужна инициатива и заинтересованность со стороны властей. На данном этапе мы ищем контакты, которые позволили бы нам обсудить и реализовать подобный проект, — сказал Ярослав Сергеев.

Игла Купидона Фото: Depositphotos

Можно, но осторожно

Поскольку вакцинацию проводят не ослабленными вирусами, а вводят в организм подобные патогену молекулярные конструкции, привитый человек абсолютно безопасен для общения и контактов, сказала «Известиям» директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Мария Ведунова. Но спешить на свидания после прививки всё равно не стоит, предупредила она. Хотя сам человек после процедуры перестает представлять опасность для окружающих, сказать того же о самих окружающих нельзя. Риск заражения остается, причем не обязательно коронавирусом, отметила она.

— Скорее всего, невакцинированный человек будет опасен для вакцинированного. Когда мы прививкой вызываем мощный отклик иммунной системы, она временно слабеет. Поэтому после вакцинации очень важно себя оберегать и максимально долго не вступать в новые контакты. Все инфекции после вакцинации какое-то время представляют угрозу , — сказала эксперт.