Системная плата: зачем россиянам Patreon и Grammarly

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ еще к двум достаточно популярным в мире, но малоизвестным в России сервисам — Patreon и Grammarly. Кто пользовался этими платформами и насколько они необходимы россиянам — в материале «Известий».

Какие услуги предоставляет Patreon

Patreon — это американская краудфандинговая платформа, здесь разного рода творцы могут публиковать свой контент по платной подписке. Поклонники их творчества, которые именуются «патронами», перечисляют им фиксированные суммы ежемесячно или платят за каждое опубликованное произведение. Владелец страницы в ответ на финансовую помощь дает своим фанатам разного рода привилегии. Чаще всего это доступ к эксклюзивному контенту о личной жизни и рабочих моментах, степень откровенности зависит от размера донатов.

Кто пользуется Patreon

Многие авторы платформы — YouTube-видеоблогеры, они составляют почти половину производителей контента. Остальные творцы — это чаще всего художники, писатели, музыканты, подкастеры.

Системная плата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Почему заблокировали Patreon

Блокировке со стороны Роскомнадзора подверглась лишь одна страница сервиса — с заявлением редакции студенческого журнала DOXA, сайт которого также заблокирован, по поводу спецоперации на Украине. Пост был опубликован 25 февраля.

Решение об ограничении доступа к странице было принято еще 4 апреля. Основанием для внесения ресурса в реестр запрещенных стала ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в незаконных публичных мероприятиях или недостоверную общественно значимую информацию.

Блокировка ресурса последовала лишь 6 августа. Так как сервис использует защищенный протокол https, Роскомнадзор технически не имеет возможности заблокировать одну страницу, поэтому пользователям становится недоступен весь сайт.

При этом пользоваться ресурсом россиянам уже было затруднительно: компания еще 8 марта предупредила, что не сможет обрабатывать их платежи из-за санкций Visa и Mastercard.

Что россиянам заменит Patreon

Один из самых известных российских аналогов Patreon — сервис Boosty, принадлежащий компании VK. Это платформа сбора донатов от подписчиков с похожим интерфейсом. Здесь есть разные уровни подписки, можно создавать эксклюзив для определенных групп поклонников, а также собирать фидбек. В марте компания заявила о рекордном росте: по сравнению с предыдущим месяцем число авторов на ней выросло втрое, а по сравнению с мартом предыдущего года — на 432%.

Системная плата Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

Еще один российский аналог Patreon — платформа Sponsr, созданная в Санкт-Петербурге. Изначально зарегистрироваться на ресурсе можно было только по приглашению от других авторов, что объяснялось борьбой за качество контента. Сейчас там открыта свободная регистрация для всех пользователей.

Для чего нужен Grammarly

Grammarly — платформа, разработанная в 2009 году тремя украинскими программистами, которая помогает писать тексты на английском языке. Она использует искусственный интеллект, чтобы проанализировать текст и дать рекомендации по устранению ошибок и улучшению его качества — структуры, стилистики, увлекательности. По данным компании, сервисом пользуются около 30 млн человек ежедневно. Базовая версия для пользователей бесплатна, за плату (до $30 в месяц) для физических лиц предоставляются дополнительные услуги по улучшению стилистики текстов.

Первоначально сервис создавался для студентов, затем его аудитория значительно расширилась — им пользуются в том числе и предприниматели, и творческие работники.

За что заблокировали Grammarly

4 марта сервис выпустил сообщение на английском языке о том, что приостанавливает работу в России и Белоруссии в связи с началом спецоперации. В тексте содержались призывы, не имеющие никакого отношения к работе сервиса. А также сообщалось, что пользователи могут запросить возврат средств за неиспользованную часть подписок, но никто не может гарантировать их получение из-за санкций. Таким образом сайт для россиян уже стал недоступен.

Системная плата Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

15 апреля Генпрокуратура приняла решение о внесении ресурса в реестр запрещенных. Но, как и в случае с Patreon, платформа использует защищенный протокол https, поэтому Роскомнадзор заблокировал вместо одной страницы весь сайт. Доступ к нему был также ограничен с 6 августа.

Чем заменить Grammarly