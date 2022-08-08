 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Мир
Компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников
Мир
Подаренный СССР памятник Хельсинки вернут на место после ремонта
Мир
ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке из РСЗО HIMARS
Спорт
Глава Норвежской федерации гандбола получил предупреждение за призывы исключить РФ
Мир
Экс-министра обороны Украины Ежеля заподозрили в госизмене
Мир
Финляндия примет участие в обучении солдат ВСУ в Великобритании
Культура
Британский Ньюкасл подал заявку на проведение «Евровидения-2023»
Мир
Власти Запорожья ждут от ООН реакции на обстрелы АЭС со стороны ВСУ
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 23%
Мир
Анкара заявила о подготовке к новой архитектуре безопасности в Европе
Туризм
Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян
/

Системная плата: зачем россиянам Patreon и Grammarly

Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным зарубежным сервисам
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ еще к двум достаточно популярным в мире, но малоизвестным в России сервисам — Patreon и Grammarly. Кто пользовался этими платформами и насколько они необходимы россиянам — в материале «Известий».

Со знаком плюс: VPN-сервисы предлагают маркировать «18+»
Как это поможет простым пользователям Сети

Какие услуги предоставляет Patreon

Patreon — это американская краудфандинговая платформа, здесь разного рода творцы могут публиковать свой контент по платной подписке. Поклонники их творчества, которые именуются «патронами», перечисляют им фиксированные суммы ежемесячно или платят за каждое опубликованное произведение. Владелец страницы в ответ на финансовую помощь дает своим фанатам разного рода привилегии. Чаще всего это доступ к эксклюзивному контенту о личной жизни и рабочих моментах, степень откровенности зависит от размера донатов.

Кто пользуется Patreon

Многие авторы платформы — YouTube-видеоблогеры, они составляют почти половину производителей контента. Остальные творцы — это чаще всего художники, писатели, музыканты, подкастеры.

Системная плата
Девушка с ноутбуком на улице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Почему заблокировали Patreon

Блокировке со стороны Роскомнадзора подверглась лишь одна страница сервиса — с заявлением редакции студенческого журнала DOXA, сайт которого также заблокирован, по поводу спецоперации на Украине. Пост был опубликован 25 февраля.

График робота: фейки в Сети по запросу властей найдет алгоритм
Чем новая IT-система поможет живым модераторам

Решение об ограничении доступа к странице было принято еще 4 апреля. Основанием для внесения ресурса в реестр запрещенных стала ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в незаконных публичных мероприятиях или недостоверную общественно значимую информацию.

Блокировка ресурса последовала лишь 6 августа. Так как сервис использует защищенный протокол https, Роскомнадзор технически не имеет возможности заблокировать одну страницу, поэтому пользователям становится недоступен весь сайт.

При этом пользоваться ресурсом россиянам уже было затруднительно: компания еще 8 марта предупредила, что не сможет обрабатывать их платежи из-за санкций Visa и Mastercard.

Что россиянам заменит Patreon

Один из самых известных российских аналогов Patreon — сервис Boosty, принадлежащий компании VK. Это платформа сбора донатов от подписчиков с похожим интерфейсом. Здесь есть разные уровни подписки, можно создавать эксклюзив для определенных групп поклонников, а также собирать фидбек. В марте компания заявила о рекордном росте: по сравнению с предыдущим месяцем число авторов на ней выросло втрое, а по сравнению с мартом предыдущего года — на 432%.

Системная плата
Логотип Patreon
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

Еще один российский аналог Patreon — платформа Sponsr, созданная в Санкт-Петербурге. Изначально зарегистрироваться на ресурсе можно было только по приглашению от других авторов, что объяснялось борьбой за качество контента. Сейчас там открыта свободная регистрация для всех пользователей.

Спасти и сохранить: как сохранить данные на случай блокировки соцсетей
На уровне правительства вводятся новые меры по поддержке IT-отрасли

Для чего нужен Grammarly

Grammarly — платформа, разработанная в 2009 году тремя украинскими программистами, которая помогает писать тексты на английском языке. Она использует искусственный интеллект, чтобы проанализировать текст и дать рекомендации по устранению ошибок и улучшению его качества — структуры, стилистики, увлекательности. По данным компании, сервисом пользуются около 30 млн человек ежедневно. Базовая версия для пользователей бесплатна, за плату (до $30 в месяц) для физических лиц предоставляются дополнительные услуги по улучшению стилистики текстов.

Первоначально сервис создавался для студентов, затем его аудитория значительно расширилась — им пользуются в том числе и предприниматели, и творческие работники.

За что заблокировали Grammarly

4 марта сервис выпустил сообщение на английском языке о том, что приостанавливает работу в России и Белоруссии в связи с началом спецоперации. В тексте содержались призывы, не имеющие никакого отношения к работе сервиса. А также сообщалось, что пользователи могут запросить возврат средств за неиспользованную часть подписок, но никто не может гарантировать их получение из-за санкций. Таким образом сайт для россиян уже стал недоступен.

Системная плата
Человек за компьютером работает
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

15 апреля Генпрокуратура приняла решение о внесении ресурса в реестр запрещенных. Но, как и в случае с Patreon, платформа использует защищенный протокол https, поэтому Роскомнадзор заблокировал вместо одной страницы весь сайт. Доступ к нему был также ограничен с 6 августа.

Чем заменить Grammarly

Этот ресурс был одним из самых популярных для проверки текстов, однако он достаточно дорогой, а в бесплатной версии его функции сильно ограничены. У платформы есть не менее десятка аналогов, которые проверяют орфографию, грамматику, стилистику и распознают плагиат. Среди них Linguix, ProWritingAid, LanguageTool и другие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022