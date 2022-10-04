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Трафик сданных: в России впервые в истории сократилось потребление мобильного интернета
В России впервые сократился мобильный интернет-трафик. Во II квартале 2022 года по сравнению с январем–мартом он уменьшился почти на 2,5%, свидетельствуют данные Минцифры, с которыми ознакомились «Известия». Сотовые операторы их подтверждают. Участники рынка связывают падение с прекращением работы в РФ части иностранных интернет-ресурсов, а также с блокировкой доступа к некоторым из них. Однако драматического падения трафика не произошло — растет интерес к российским онлайн-сервисам, отметили эксперты.
Куда уходит трафик
Во II квартале 2022 года в России впервые снизился трафик мобильного интернета, следует из материалов Минцифры, с которыми ознакомились «Известия». Если в январе–марте он составил 8,54 млрд Гб, то за последующие три месяца — 8,35 млрд Гб, то есть спад составил 2,3%.
До сих пор мобильный интернет-трафик в РФ рос от квартала к кварталу и от года к году. Например, в октябре–декабре 2021 года он составил 8,25 млрд Гб, а в следующие три месяца прирост составил почти 90 млн Гб, следует из данных Минцифры.
Сокращение объемов мобильного интернет-трафика было зафиксировано впервые, подтвердили в пресс-службе «Мегафона».
— В 2022 году мы не увидели его традиционного роста с марта по май, — отметил представитель МТС. — С июня по сентябрь этого года начался стандартный летний спад в потреблении трафика.
В сети Tele2 трафик сократился меньше приведенных значений — на 1,6% во II квартале 2022 года в сравнении с I кварталом, отметила представитель компании Дарья Колесникова.
Участники рынка и эксперты, опрошенные «Известиями», связывают первое в истории российского мобильного интернета снижение объемов принятых и переданных данных с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введенными после начала специальной военной операции, а также с добровольным отказом от работы в РФ иностранных сервисов. В частности, в числе причин изменения динамики потребления трафика — блокировка Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в России экстремистской), а также отказ от работы с российской аудиторией TikTok, отметили в МТС.
— Рост трафика Telegram в этом году был выше стандартной динамики, в то время как его увеличение у российских инфоресурсов был таким же, как и в прошлом. Однако этот прирост не восполнил снижения трафика Facebok, Instagram и TikTok, — утверждает представитель оператора.
В «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») отказались от комментариев.
Мобильный интернет-трафик снизился на 2,5% во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2022 года, подтвердили в Минцифры. По данным Роскомнадзора, в июле этого года трансграничный интернет-трафик в РФ вышел на плато (в сравнении с январем 2022 года снижение составило около 1%), сказали «Известиям» в пресс-службе министерства.
— В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы, — перечислили в пресс-службе Минцифры.
В ведомстве добавили, что трафик с заблокированных иностранных сервисов перераспределился между отечественными — многие российские компании предлагают доступ к ним в рамках ежемесячной подписки.
— Внутрироссийский интернет-трафик значительно вырос и практически полностью заместил ушедшие с российского рынка сервисы. Также наблюдается рост трафика российских соцсетей, — отметили в министерстве.
В Минцифры считают снижение трансграничного трафика и мобильного интернет-трафика незначительным, поскольку его совокупные показатели за I и II кварталы 2022 года превышают аналогичные показатели 2021-го. Кроме того, операторы связи в пандемию создали достаточный запас прочности своих сетей, поэтому предпосылок для снижения скорости интернета нет, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Обвала.net
Аудитория иностранных соцсетей продолжает падать, а, например, у крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» — тенденция к росту, отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Пользователи всё реже заходят на Facebook, Instagram и TikTok, сказал он. При этом во II квартале небольшое снижение аудитории наметилось и у YouTube, добавил эксперт.
— Россияне перемещаются в отечественные социальные сети, но поскольку люди довольно инертны и консервативны, пользователи продолжают заходить, в том числе через VPN, на заблокированные площадки, к которым привыкли, — объяснил эксперт то, почему из-за блокировок и добровольного отказа иностранных digital-компаний от работы в РФ обвального падения мобильного интернет-трафика не произошло.
Сами связисты не считают, что снижение — это всерьез и надолго.
— Эта тенденция носила временный характер и была обусловлена ограничениями в работе зарубежных сервисов. Начиная с III квартала 2022 года мы видим рост трафика за счет увеличения популярности российских сервисов, — отметили в «Мегафоне».
Несмотря на блокировку ряда зарубежных сервисов, пользователи не спешат отказываться от цифровых привычек, утверждает Дарья Колесникова. То, что трафик снизился незначительно, обусловлено тем, что он мигрировал в другие сервисы: VK, Telegram и прочие ресурсы, отмечает она.
— Кроме того, несмотря на ограничения для российских пользователей, TikTok не показал драматического снижения трафика, а YouTube возобновил рост с марта. Таким образом, уже в июле общий трафик в Сети превысил февральские значения и продолжит показывать восходящую динамику, — уверена представитель Tele2.
Аудитория «ВКонтакте» растет на протяжении всей истории соцсети — в последние полгода этот рост усилился, благодаря чему VK продолжает укреплять лидирующие позиции в России, отметили в пресс-службе компании. Соцсеть уже охватывает почти всю интернет-аудиторию России, уже 83% аудитории рунета активно пользуется продуктами «ВКонтакте», сказал представитель компании. По его словам, даже летом, когда люди обычно отдыхают и меньше времени проводят в интернете, «ВКонтакте» сохранила рост — дневная аудитория выросла на несколько миллионов по сравнению с январем.
— Но самое важное — увеличилась не только аудитория, но и ее активность. Время, которое пользователи проводят в соцсети, выросло на 7%. Это невероятная динамика — каждая минута для проекта со стомиллионный аудиторией вносит гигантский вклад, — сказали в VK.
Конечно, свою роль в сокращении потребления трафика сыграла блокировка американских соцсетей, согласился с другими экспертами руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но гораздо более важным фактором, по его мнению, стало то, что в начале весны изменилась структура его потребления: вместо развлекательного контента люди начали читать всё больше новостей. А сайты СМИ и Telegram-каналы гораздо менее трафикоемкие, чем, к примеру, развлекательные видеосервисы, отметил он.
Такая тенденция сохраняется и в III квартале, утверждает Сергей Половников. По его прогнозу, она будет меняться по мере стабилизации общеполитической и экономической ситуации.