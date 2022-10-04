Трафик сданных: в России впервые в истории сократилось потребление мобильного интернета

В России впервые сократился мобильный интернет-трафик . Во II квартале 2022 года по сравнению с январем–мартом он уменьшился почти на 2,5%, свидетельствуют данные Минцифры, с которыми ознакомились «Известия». Сотовые операторы их подтверждают. Участники рынка связывают падение с прекращением работы в РФ части иностранных интернет-ресурсов, а также с блокировкой доступа к некоторым из них. Однако драматического падения трафика не произошло — растет интерес к российским онлайн-сервисам, отметили эксперты.

Куда уходит трафик

Во II квартале 2022 года в России впервые снизился трафик мобильного интернета, следует из материалов Минцифры , с которыми ознакомились «Известия». Если в январе–марте он составил 8,54 млрд Гб, то за последующие три месяца — 8,35 млрд Гб, то есть спад составил 2,3% .

До сих пор мобильный интернет-трафик в РФ рос от квартала к кварталу и от года к году . Например, в октябре–декабре 2021 года он составил 8,25 млрд Гб, а в следующие три месяца прирост составил почти 90 млн Гб, следует из данных Минцифры.

Сокращение объемов мобильного интернет-трафика было зафиксировано впервые, подтвердили в пресс-службе «Мегафона».

— В 2022 году мы не увидели его традиционного роста с марта по май, — отметил представитель МТС. — С июня по сентябрь этого года начался стандартный летний спад в потреблении трафика.

В сети Tele2 трафик сократился меньше приведенных значений — на 1,6% во II квартале 2022 года в сравнении с I кварталом, отметила представитель компании Дарья Колесникова.

Тариф сданных Фото: Global Look Press/Hideki Yoshihara

Участники рынка и эксперты, опрошенные «Известиями», связывают первое в истории российского мобильного интернета снижение объемов принятых и переданных данных с блокировками зарубежных интернет-ресурсов , введенными после начала специальной военной операции, а также с добровольным отказом от работы в РФ иностранных сервисов . В частности, в числе причин изменения динамики потребления трафика — блокировка Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в России экстремистской), а также отказ от работы с российской аудиторией TikTok , отметили в МТС.

— Рост трафика Telegram в этом году был выше стандартной динамики , в то время как его увеличение у российских инфоресурсов был таким же, как и в прошлом. Однако этот прирост не восполнил снижения трафика Facebok, Instagram и TikTok , — утверждает представитель оператора.

В «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») отказались от комментариев.

Мобильный интернет-трафик снизился на 2,5% во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2022 года, подтвердили в Минцифры . По данным Роскомнадзора, в июле этого года трансграничный интернет-трафик в РФ вышел на плато (в сравнении с январем 2022 года снижение составило около 1%) , сказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

— В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы , — перечислили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве добавили, что трафик с заблокированных иностранных сервисов перераспределился между отечественными — многие российские компании предлагают доступ к ним в рамках ежемесячной подписки.

Тариф сданных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Внутрироссийский интернет-трафик значительно вырос и практически полностью заместил ушедшие с российского рынка сервисы . Также наблюдается рост трафика российских соцсетей, — отметили в министерстве.

В Минцифры считают снижение трансграничного трафика и мобильного интернет-трафика незначительным , поскольку его совокупные показатели за I и II кварталы 2022 года превышают аналогичные показатели 2021-го. Кроме того, операторы связи в пандемию создали достаточный запас прочности своих сетей, поэтому предпосылок для снижения скорости интернета нет , подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Обвала.net

Аудитория иностранных соцсетей продолжает падать, а, например, у крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» — тенденция к росту , отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Пользователи всё реже заходят на Facebook, Instagram и TikTok, сказал он. При этом во II квартале небольшое снижение аудитории наметилось и у YouTube , добавил эксперт.

— Россияне перемещаются в отечественные социальные сети, но поскольку люди довольно инертны и консервативны, пользователи продолжают заходить, в том числе через VPN, на заблокированные площадки, к которым привыкли, — объяснил эксперт то, почему из-за блокировок и добровольного отказа иностранных digital-компаний от работы в РФ обвального падения мобильного интернет-трафика не произошло.

Тариф сданных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сами связисты не считают, что снижение — это всерьез и надолго .

— Эта тенденция носила временный характер и была обусловлена ограничениями в работе зарубежных сервисов. Начиная с III квартала 2022 года мы видим рост трафика за счет увеличения популярности российских сервисов , — отметили в «Мегафоне».

Несмотря на блокировку ряда зарубежных сервисов, пользователи не спешат отказываться от цифровых привычек, утверждает Дарья Колесникова. То, что трафик снизился незначительно, обусловлено тем, что он мигрировал в другие сервисы: VK, Telegram и прочие ресурсы, отмечает она.

— Кроме того, несмотря на ограничения для российских пользователей, TikTok не показал драматического снижения трафика, а YouTube возобновил рост с марта. Таким образом, уже в июле общий трафик в Сети превысил февральские значения и продолжит показывать восходящую динамику , — уверена представитель Tele2.

Аудитория «ВКонтакте» растет на протяжении всей истории соцсети — в последние полгода этот рост усилился, благодаря чему VK продолжает укреплять лидирующие позиции в России , отметили в пресс-службе компании. Соцсеть уже охватывает почти всю интернет-аудиторию России, уже 83% аудитории рунета активно пользуется продуктами «ВКонтакте», сказал представитель компании. По его словам, даже летом, когда люди обычно отдыхают и меньше времени проводят в интернете, «ВКонтакте» сохранила рост — дневная аудитория выросла на несколько миллионов по сравнению с январем.

— Но самое важное — увеличилась не только аудитория, но и ее активность . Время, которое пользователи проводят в соцсети, выросло на 7%. Это невероятная динамика — каждая минута для проекта со стомиллионный аудиторией вносит гигантский вклад, — сказали в VK.

Тариф сданных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Конечно, свою роль в сокращении потребления трафика сыграла блокировка американских соцсетей , согласился с другими экспертами руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но гораздо более важным фактором , по его мнению, стало то, что в начале весны изменилась структура его потребления: вместо развлекательного контента люди начали читать всё больше новостей . А сайты СМИ и Telegram-каналы гораздо менее трафикоемкие, чем, к примеру, развлекательные видеосервисы , отметил он.

Такая тенденция сохраняется и в III квартале, утверждает Сергей Половников. По его прогнозу, она будет меняться по мере стабилизации общеполитической и экономической ситуации.