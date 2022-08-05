 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
/

В зоне доступа: в Минцифры исключили замедление мобильного интернета в РФ

Что чиновники и связисты делают для сохранения качества связи
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минцифры не видят причин для снижения скорости мобильного интернета в России, заявили «Известиям» в ведомстве. Запасов оборудования для поддержания и развития сетей операторам хватит более чем на год, а в перспективе в РФ может быть запущено его производство, считают в ведомстве. Ранее эксперты высказывали предположения, что на фоне санкционной кампании и прекращения поставок техники в стране, вероятно, снизится скорость интернета и ухудшится качество сотовой связи. Однако, как говорят сами операторы, эта проблема решаема. К тому же снижаются темпы роста интернет-трафика, дающего нагрузку на сеть, — из-за блокировки зарубежных онлайн-сервисов и их добровольного отказа от работы в РФ. Проблем со скоростью доступа в интернет не должно возникнуть по меньшей мере в течение ближайшего года, согласны эксперты.

Гарантии частоты: американский Iridium сможет работать в РФ еще 10 лет
Почему спутниковый оператор США не уходит из России

Деградация отменяется

Сейчас нет предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России, заявили «Известиям» в Минцифры. Запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у операторов хватит еще более чем на год, заверили в ведомстве.

— Сейчас важно запустить производство собственного оборудования, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек, — сообщили в пресс-службе министерства.

В зоне доступа
оборудование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Поводом для прогнозов о снижении скорости мобильного интернета и качества сотовой связи стало прекращение поставок в РФ оборудования для сотовых сетей. Весной этого года его крупнейший мировой производитель Huawei прекратил заключать контракты на поставку такого оборудования в Россию, а Ericsson и Nokia закрыли бизнес в нашей стране. Тогда участники рынка оценивали перспективы сотовой связи в условиях санкций более пессимистично.

Кабель преткновения: на рынке связи ждут перебоев с поставками оптоволокна
Поможет ли импортозамещение избежать заморозки строительства сотовых и фиксированных сетей связи

«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — предупреждал в своем проекте мер развития отрасли связи Российский союз промышленников и предпринимателей.

Сейчас средняя скорость мобильного интернета в РФ достигает около 21 Мбит/с, подсчитал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В конце марта она составляла 21,1 Мбит/с, в ноябре — 21,7 Мбит/с. Такую динамику он связывает с тем, что замедлился и рост мобильного трафика, генерируемого российскими пользователями.

За два пандемийных года (I квартал 2020-го по сравнению с I кварталом 2022-го) объем мобильного трафика вырос на 70%, отметили в Минцифиры. Это было связано с увеличением потребления видеоконтента в результате введения ковидных ограничений: пользователи смотрели больше сериалов, проводили видеоконференции, часто используя для этого мобильный интернет. Операторы делали свои сети мощнее, добавляя новые базовые станции, добавили в Минцифры. Но после I квартала 2022 года в министерстве не наблюдают такого роста трафика. В ведомстве объясняют это снятием ковидных ограничений и возвращением людей к привычному графику работы.

В зоне доступа
телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, в июле этого года трансграничный интернет-трафик в России вышел на плато (в сравнении с январем 2022-го снижение составило около 1%), сказали в Минцифры, ссылаясь на данные Роскомнадзора. Это произошло из-за отказа от работы в России зарубежных видеосервисов и западных производителей контента, а также блокировки иностранных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства, отметили в министерстве.

По мировым стандартам

По скорости мобильного интернета LTE и его покрытию крупные города России на уровне с американскими и европейскими, утверждает Денис Кусков. Очевидно, что сильно эти показатели качества не упадут по крайней мере до конца 2023 года — предпосылок для этого нет, согласен с чиновниками эксперт.

Пятый лишний: новый оператор связи может лишиться частот
Есть ли место для еще одного игрока на российском рынке мобильного интернета

«Вымпелком» (бренд «Билайн») работает над поддержанием качества услуг, сообщили в компании. В числе мер — рефарминги (перевод на уже имеющиеся у оператора частоты более перспективных технологий связи), оптимизации сети и точечные расширения. Что касается скорости мобильного интернета, то в сети оператора ее достаточно для комфортной работы всех сервисов, утверждают в компании.

МТС тоже работает над тем, чтобы торговые ограничения не отразились на качестве услуг и планах технологического развития компании, отметил ее представитель.

— Мы уже заняты переконфигурацией сетей, решаем вопросы о закупках оборудования, тестируем новые решения на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой, — перечислил он.

Проблемы с поставками оборудования есть, однако они решаемы, сказали в пресс-службе «Мегафона».

В зоне доступа
связь
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Сейчас прорабатываем альтернативные варианты с поставками. Инфраструктура готова к увеличению нагрузок, поэтому не ожидаем снижения скорости мобильного интернета в нашей сети. Кроме того, продолжаем проводить оптимизационные работы для ее увеличения, — рассказывают в компании.

Звонок с бывшей: в Россию хотят завозить б/у сотовое оборудование
Как это отразится на операторах и абонентах

У Tele2 есть достаточный запас прочности, чтобы сохранить должное качество услуг, несмотря на пессимистичные прогнозы, сказала представитель оператора Дарья Колесникова. По ее словам, в компании не фиксируют деградации качества сервисов.

— Напротив, по восприятию качества мобильного интернета клиентами даже видим прирост относительно прошлого года. В прошлом году мы увеличили число базовых станций, ориентируясь на 30-процентный прирост трафика. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций увеличилось почти на 18%, станций стандарта LTE — на 28%, — рассказала представитель компании.

Очевидно, что в перспективе мобильный трафик данных все-таки будет расти, но, как правило, операторы строят сети примерно с 20-процентным запасом по емкости, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. То есть если даже ничего особо не делать с сетями в свете дефицита оборудования, задела для нормальной работы хватит как минимум на год, считает он.

Но операторы будут следить за своими сетями, добавлять туда новое оборудование по мере того, как его удастся доставать, уверен эксперт. Поэтому в ближайшее время российским абонентам не грозит снижение скорости мобильного интернета, а местами она даже может повыситься, заключил Эльдар Муртазин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022