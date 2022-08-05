В зоне доступа: в Минцифры исключили замедление мобильного интернета в РФ

В Минцифры не видят причин для снижения скорости мобильного интернета в России , заявили «Известиям» в ведомстве. Запасов оборудования для поддержания и развития сетей операторам хватит более чем на год, а в перспективе в РФ может быть запущено его производство, считают в ведомстве. Ранее эксперты высказывали предположения, что на фоне санкционной кампании и прекращения поставок техники в стране, вероятно, снизится скорость интернета и ухудшится качество сотовой связи. Однако, как говорят сами операторы, эта проблема решаема. К тому же снижаются темпы роста интернет-трафика, дающего нагрузку на сеть, — из-за блокировки зарубежных онлайн-сервисов и их добровольного отказа от работы в РФ. Проблем со скоростью доступа в интернет не должно возникнуть по меньшей мере в течение ближайшего года, согласны эксперты.

Деградация отменяется

Сейчас нет предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России , заявили «Известиям» в Минцифры. Запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у операторов хватит еще более чем на год , заверили в ведомстве.

— Сейчас важно запустить производство собственного оборудования, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций . Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек, — сообщили в пресс-службе министерства.

В зоне доступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Поводом для прогнозов о снижении скорости мобильного интернета и качества сотовой связи стало прекращение поставок в РФ оборудования для сотовых сетей . Весной этого года его крупнейший мировой производитель Huawei прекратил заключать контракты на поставку такого оборудования в Россию, а Ericsson и Nokia закрыли бизнес в нашей стране . Тогда участники рынка оценивали перспективы сотовой связи в условиях санкций более пессимистично.

«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — предупреждал в своем проекте мер развития отрасли связи Российский союз промышленников и предпринимателей.

Сейчас средняя скорость мобильного интернета в РФ достигает около 21 Мбит/с , подсчитал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В конце марта она составляла 21,1 Мбит/с, в ноябре — 21,7 Мбит/с. Такую динамику он связывает с тем, что замедлился и рост мобильного трафика, генерируемого российскими пользователями .

За два пандемийных года (I квартал 2020-го по сравнению с I кварталом 2022-го) объем мобильного трафика вырос на 70%, отметили в Минцифиры. Это было связано с увеличением потребления видеоконтента в результате введения ковидных ограничений: пользователи смотрели больше сериалов, проводили видеоконференции, часто используя для этого мобильный интернет. Операторы делали свои сети мощнее, добавляя новые базовые станции, добавили в Минцифры. Но после I квартала 2022 года в министерстве не наблюдают такого роста трафика. В ведомстве объясняют это снятием ковидных ограничений и возвращением людей к привычному графику работы.

В зоне доступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, в июле этого года трансграничный интернет-трафик в России вышел на плато (в сравнении с январем 2022-го снижение составило около 1%), сказали в Минцифры, ссылаясь на данные Роскомнадзора. Это произошло из-за отказа от работы в России зарубежных видеосервисов и западных производителей контента, а также блокировки иностранных социальных медиа , которые нарушали требования российского законодательства, отметили в министерстве.

По мировым стандартам

По скорости мобильного интернета LTE и его покрытию крупные города России на уровне с американскими и европейскими , утверждает Денис Кусков. Очевидно, что сильно эти показатели качества не упадут по крайней мере до конца 2023 года — предпосылок для этого нет, согласен с чиновниками эксперт.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») работает над поддержанием качества услуг , сообщили в компании. В числе мер — рефарминги (перевод на уже имеющиеся у оператора частоты более перспективных технологий связи), оптимизации сети и точечные расширения. Что касается скорости мобильного интернета, то в сети оператора ее достаточно для комфортной работы всех сервисов, утверждают в компании.

МТС тоже работает над тем, чтобы торговые ограничения не отразились на качестве услуг и планах технологического развития компании , отметил ее представитель.

— Мы уже заняты переконфигурацией сетей, решаем вопросы о закупках оборудования, тестируем новые решения на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой, — перечислил он.

Проблемы с поставками оборудования есть, однако они решаемы, сказали в пресс-службе «Мегафона».

В зоне доступа Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Сейчас прорабатываем альтернативные варианты с поставками. Инфраструктура готова к увеличению нагрузок, поэтому не ожидаем снижения скорости мобильного интернета в нашей сети. Кроме того, продолжаем проводить оптимизационные работы для ее увеличения, — рассказывают в компании.

У Tele2 есть достаточный запас прочности, чтобы сохранить должное качество услуг, несмотря на пессимистичные прогнозы , сказала представитель оператора Дарья Колесникова. По ее словам, в компании не фиксируют деградации качества сервисов.

— Напротив, по восприятию качества мобильного интернета клиентами даже видим прирост относительно прошлого года. В прошлом году мы увеличили число базовых станций, ориентируясь на 30-процентный прирост трафика. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций увеличилось почти на 18%, станций стандарта LTE — на 28%, — рассказала представитель компании.

Очевидно, что в перспективе мобильный трафик данных все-таки будет расти, но, как правило, операторы строят сети примерно с 20-процентным запасом по емкости , сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. То есть если даже ничего особо не делать с сетями в свете дефицита оборудования, задела для нормальной работы хватит как минимум на год , считает он.

Но операторы будут следить за своими сетями, добавлять туда новое оборудование по мере того, как его удастся доставать, уверен эксперт. Поэтому в ближайшее время российским абонентам не грозит снижение скорости мобильного интернета, а местами она даже может повыситься, заключил Эльдар Муртазин.