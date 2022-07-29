Кабель преткновения: на рынке связи ждут перебоев с поставками оптоволокна

Российские сотовые операторы рискуют столкнуться с дефицитом оптоволоконного кабеля, необходимого для строительства сотовых и фиксированных сетей, а также их ремонта и модернизации, — из-за санкций в РФ перестали поставлять оптоволокно и полуфабрикаты для его производства (преформы). Об этом «Известиям» рассказали участники рынка и эксперты. Без такого кабеля на развитии и модернизации как сотовых, так и фиксированных сетей связи можно будет поставить крест: без него невозможно обеспечивать приемлемую скорость передачи данных на сетях LTE, а в перспективе строить сети 5G, уверены эксперты. На фоне того, что трафик в РФ постоянно растет, в конечном итоге это может привести к деградации скорости и качества интернет-связи, объяснили специалисты. Решить проблему поможет создание в РФ собственного производства преформ полного цикла — изыскать средства для этого правительство уже поручило Минцифры, Минфину и Минпромторгу.

Волокнистая инфраструктура

Минцифры, Минфин и Минпромторг до 1 августа должны изыскать средства для создания платформы полного цикла по производству преформ (стеклянных заготовок для производства оптоволоконного кабеля) . Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко , следует из материалов правительства, с которыми ознакомились «Известия». Для этого в рамках подготовки проекта закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» министерства должны изыскать источники финансирования для докапитализации «Роснано», сказано в документах. Объем возможной докапитализации не уточнен.

Такое поручение действительно дано, подтвердил источник «Известий», знакомый с менеджерами нескольких производителей оборудования и компаний связи. Минпромторг получил поручение и поддерживает проект, отметили в пресс-службе министерства.

Кабель преткновения Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Позиция Минцифры по поводу производства преформ направлена в правительство , сообщили «Известиям» в ведомстве. В чем она заключается, там не уточнили. «Известия» также направили запросы в аппарат кабмина, Минфин и в пресс-службу «Роснано».

Отсутствие полного цикла производства преформ для оптоволокна в РФ — стратегическая проблема , считает собеседник, знакомый с менеджерами нескольких производителей оборудования и компаний связи. Из-за санкций поставки заготовок японского производства прервались; существует продукция из Китая, но стабильность ее поставок в нынешней ситуации никто гарантировать не может, объяснил он.

Без поставок оптоволоконного кабеля и волокна невозможно строить новые линии связи и модернизировать старые , предупредил источник. Производство оптоволокна — достаточно сложная процедура, требующая использования сверхчистого сырья и реагентов, рассказал он. Кроме того, преформы, предназначенные для вытяжки волокна на оборудовании одного производителя, могут не подходить для другого, объяснил собеседник.

Сейчас поставки оптоволокна в РФ если не прерваны полностью, то весьма ограничены , сказал партнер Comnews Research Леонид Коник. Поставлять оптическое волокно перестала американская Corning, а продукция китайских производителей второго эшелона, возможно, еще и есть на рынке, но уступает по качеству продукции ведущих мировых производителей, утверждает он.

— При этом единственный завод в России производит оптическое волокно из заготовок (преформ) японской компании Sumitomo, что в условиях санкций также создает риски, — добавил эксперт.

Кабель преткновения Преформы из чистого кварца на предприятии по производству оптоволокна Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Он уточнил, что готовый оптоволоконный кабель никогда не поставлялся в РФ — его выпускают около 15 местных кабельных заводов, помещая в оплетку волокна российского или импортного производства.

Без такого кабеля на развитии и модернизации как сотовых, так и фиксированных сетей связи можно будет поставить крест — невозможно обеспечивать приемлемую скорость передачи данных на сетях LTE, а в перспективе строить сети 5G, уверен Леонид Коник. На фоне того, что трафик в РФ постоянно растет, в конечном итоге это может привести к деградации скорости и качества доступа в интернет, объяснил он.

— Кроме того, у оптоволокна есть свойство портиться, темнеть по мере эксплуатации. Сейчас крупнейшие российские сети, построенные в конце 1990-х — начале 2000-х годов, подходят к этому рубежу. Чтобы сохранить их работоспособность, волокну нужна замена, — отметил эксперт.

Атом в помощь

Единственный в России производитель оптического волокна — саранское АО «Оптиковолоконные системы», одним из акционеров которого является «Роснано» . Проблемы, связанные с производством в условиях санкций, там обсуждать отказались.

Кабель преткновения Склад готовой продукции на заводе оптоволоконных систем Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ранее «Оптиковолоконные системы» закупали преформы для производства оптоволокна в Японии, однако поставщик перестал отгружать продукцию , рассказал источник, знакомый с ситуацией. Были переговоры с австрийцами, но в феврале они тоже отказались от поставок в Россию — тогда было принято решение о переориентации производства на китайские аналоги, а также о создании собственных технологий, отметил собеседник. По его словам, планируемая докапитализация «Роснано» пойдет на создание на базе «Оптиковолоконных систем» центра исследований и разработок по производству преформ . Объемы средств определит правительство, сказал источник.

В ближайшее время возможны перебои в поставках волокна в Россию — скорее всего, в результате повысится его стоимость, не исключили в «Ростелекоме» . Но в целом дефицита оптоволокна оператор не ожидает . Изменится логистика поставок, производительность волокна: на смену американским и японским поставщикам придут компании из Азии, возможны поставки волокна через параллельный импорт, считает представитель «Ростелекома».

Он отметил: вопрос строительства завода полного цикла по производству оптического волокна стоял всегда. После введения запрета на поставку этой продукции в Россию из США и Европы производство полного цикла стало особенно актуальным, считает представитель оператора. Создание такого завода снимет зависимость его производства и потребления от иностранных производителей преформ и обеспечит независимость рынка оптического волокна в РФ, добавил он.

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») заинтересован в появлении полного цикла производства волоконно-оптического кабеля в РФ и выпуске конкурентоспособной продукции , отметили в пресс-службе компании.

Кабель преткновения Отдел технического контроля готовой продукции на предприятии по производству оптоволокна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Сейчас мы не видим проблем с поставками . Мы поддерживаем идею отечественного производства полного цикла оптоволокна, считаем, что она реализуема , — сообщили в пресс-службе «Мегафона».