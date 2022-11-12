Без объявления волны: Европа едва справляется с потоком беженцев

Агентство Европейского союза по предоставлению убежища (EUAA) бьет тревогу — континент захлестнула миграционная волна, с которой может сравниться только кризис 2015 года. Потоки беженцев из Украины, Сирии, Афганистана и Африки создают серьезную нагрузку на экономику. На этом фоне страны сокращают программы поддержки украинцев, многие из которых рискуют остаться без крыши над головой. Подробнее — в материале «Известий».

Семилетний рекорд

Прошения о предоставлении убежища в 27 странах — членах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии только за август подали почти 85 тыс. заявителей. Еще около 255 тыс. беженцев искали временную защиту в той или иной форме, привели цифры в EUAA. Почти треть заявителей — из стран Ближнего Востока. Особенно много афганцев и сирийцев. Немало заявок от покинувших Марокко, Индию, Бангладеш, Пакистан, Тунис и Грузию. Чаще всего они попадают в ЕС по западно-балканскому маршруту.

Впервые с 2014 года в августе прошения о предоставлении убежища подали 4600 турок. При этом сама Турция является кандидатом на членство в ЕС и за последние семь лет получила миллиарды евро из европейских фондов, чтобы помочь предотвратить въезд сирийских граждан в Европу.

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Но если агентство приводит данные только за один летний месяц, то Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставляет более полную картину: с 24 февраля по 25 октября 2022-го в страны Европы прибыли в общей сложности 7,7 млн беженцев с Украины. Их число продолжает расти.

Больше всего приезжих приняли Польша (1,5 млн) и Германия (1 млн). Чехия разместила 453 тыс. украинцев, Италия — 171 тыс. Испания, Турция и Болгария — примерно одинаково, по 150 тыс. Немногим меньше приняла Великобритания. В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. Всего в национальные программы временной защиты и поддержки включены 4,4 млн беженцев.

В целом, по сведениям управления, с конца февраля с Украины в соседние страны отправились более 14 млн человек. Но примерно половина из них через какое-то время пересекла границу в обратном направлении.

Без крыши над головой

Основная проблема, с которой сталкиваются беженцы, — поиски жилья. Многие из них продолжают жить в пунктах временного размещения. Даже имея финансовую возможность, им не всегда удается снять квартиру или хотя бы комнату.

Издание The Washington Post, например, приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой. Она утверждает, что сначала люди были готовы принимать вынужденных переселенцев, но постепенно их отношение изменилось : «Многие люди теперь считают, что у украинцев привилегии. И боятся, что они внезапно уедут через несколько месяцев».

Без объявления волны Фото: Getty Images/psgtproductions/Anze Furlan

Ирландия, принявшая небольшое на общем фоне число беженцев (42 тыс.), испытывает острые проблемы с размещением. Удачно устроились те, кто прибыл весной.

«Известиям» удалось поговорить с украинцем, переехавшим в Ирландию в апреле. С тех пор Богдан живет в небольшом туристическом городе, население которого насчитывает 3 тыс. человек, каждый третий из которых — его соотечественник. Счет за гостиницу оплачивает принимающая сторона, отопление в каждом номере без ограничений, в гостиничном ресторане — трехразовое питание. Пособие — €208 на одинокого человека.

Работать украинцам можно на тех же условиях, что и местным, только вакансий немного. Весной Богдану удалось устроиться в оранжерее, помогать в торговле цветами. Но осенью предложений нет. При этом он выезжает за пределы республики, не теряя пособий.

Но такие условия Ирландия больше не может обеспечить. Министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман откровенно попросил украинских беженцев оставаться в других европейских странах.

Уже в будущем году без крыши над головой могут остаться 50 тыс. приезжих, находящихся в Великобритании , пишет The Guardian. Запущенная в марте программа «Жилье для украинцев», позволившая принять 84 тыс. просителей, постепенно сворачивается. По этой программе приезжих размещали в семьях, которым компенсировали по 350 фунтов в месяц. Однако правительственные данные показывают, что с февраля 1335 украинских семей, в том числе 945 семей с детьми, зарегистрировались как бездомные.

Без объявления волны Фото: Getty Images/urbazon

Схожая ситуация возникает и в Польше. Со следующего года никакого бесплатного жилья: первые три месяца государство будет компенсировать половину стоимости, а затем беженец должен будет оплачивать аренду полностью.

Кроме того, Варшава заморозит выплату материальной помощи тем, кто периодически ездит на родину. Сейчас вынужденные переселенцы получают по 500 злотых (более $100) на каждого несовершеннолетнего члена семьи . «Некоторые очень часто ездят на Украину, и мы хотим не сомневаться, живет кто-то из них в Польше или не живет», — подчеркнул уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

При этом нельзя сказать, что украинцы рассчитывают в республике исключительно на пособия. Польский рынок труда принял 450 тыс. новых сотрудников. Это очень хороший показатель — во Франции только 15% нашли работу. Однако в основном это временная занятость.

Самая привлекательная страна для мигрантов

О частых поездках беженцев из страны в страну говорят и в Германии. В интервью популярному таблоиду Bild бывший кандидат в канцлеры и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц неодобрительно высказался о «социальном туризме» украинцев. Его возмутило, что те возвращаются на родину по делам, а затем едут в ФРГ за пособием.

На политика тут же обрушилась волна критики за отсутствие эмпатии и стремление разрушить солидарность с Украиной. Мерц поспешил извиниться за свой комментарий, отметив, что фраза «социальный туризм» была «неточным описанием проблемы, наблюдаемой в единичных случаях». Однако в целом он продолжил критиковать политику федерального правительства, которое «притворилось глухим» и игнорирует назревающие проблемы.

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При этом немецкая система интеграции считается лучшей в Европе — у страны огромный накопленный опыт. Приезжим предоставляют пособия и жилье, для них работают консультанты-переводчики в банках, больницах и бюджетных организациях, детей учат немецкие преподаватели. Стандартное пособие на одного взрослого — € 449 и до € 370 на ребенка. Издание Die Welt сообщало, что власти ежемесячно тратят свыше €500 млн на выплату украинским беженцам базовых пособий по безработице. При этом лишь каждый 10-й смог трудоустроиться.

Германия остается самой желанной страной и для сирийских беженцев. Десятки людей ежедневно пытаются попасть из Турции в Европу через сухопутные и морские границы с Болгарией и Грецией. По данным Frontex (агентство Евросоюза по безопасности внешних границ), за первые восемь месяцев этого года на внешних границах ЕС было выявлено свыше 188 тыс. случаев незаконного въезда, что на 75% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Таких показателей не было с 2016-го, когда миграционный кризис был на пике.

Рейтинги политиков идут вниз

Европейский миграционный кризис 2015 года стал серьезным испытанием для всей Европы, особенно для ФРГ. Во многом именно из-за этого правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» смогла получить места в бундестаге, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

— Ситуация с украинскими беженцами напоминает тот кризис, но лишь отчасти. Происходящее воспринимается в немецком обществе не столь остро. Расходы на содержание беженцев значительны, но немецкая экономика заинтересована в рабочих руках. В Германии не хватает младшего медицинского персонала, строителей, инженеров, — перечисляет Соколов. — Конкуренция с мигрантами, переехавшими в 2015-м, безусловно, присутствует, однако нельзя сказать, что позиции украинцев здесь хуже, чем у выходцев из Ближнего Востока и Африки.

Пока баланс интересов рынка труда и системы социального обеспечения удается соблюдать. Тем не менее усугубление энергокризиса может внести коррективы, поскольку немецкому правительству придется менять структуру расходов, отмечает Соколов.

Предел прочности немецкой социальной системы высок, соглашается старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Однако, на его взгляд, всё будет зависеть от желания самих приезжих адаптироваться и принимать правила жизни — то, чего не хотели делать мигранты с Ближнего Востока.

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— Те, кто приехал в волну 2015–2016 годов, успешно формировали свои параллельные миры — культурные, экономические. Среди них значительно выше доля индивидуальных предпринимателей, они работают в мелком бизнесе, а коренные немцы предпочитают большие корпорации. Такое разделение общества — залог социальной напряженности, — отмечает Камкин.

Если новые мигранты не смогут интегрироваться в рынок труда, это приведет к распространению ксенофобских настроений, оживут социальные мифы о том, что приезжие отбирают льготы и работу у местных. Кроме того, на всех пособий не хватит, особенно сейчас, когда европейцы вынужденно переходят к режиму экономии.