Переселенский масштаб: беженцам из ДНР и ЛНР хотят выдавать жилье

В Госдуме предложили обеспечить жильем беженцев из всех присоединенных территорий — в том числе ДНР, ЛНР и Запорожской области, а не только из Херсонской . Такую инициативу направили вице-премьеру Марату Хуснуллину члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. Они выступили за то, чтобы выдавать квартиры по социальному найму. Для этого, как считают депутаты, государство должно выкупить жилье у девелоперов, а также на вторичном рынке по средней цене по РФ — 83,4 тыс. рублей за квадратный метр. Эксперты считают, что, скорее всего, спрос со стороны переселенцев будет распределен по разным локальным рынкам жилья в России, поэтому в моменте он не создаст ажиотаж.

Справедливые условия

Беженцам из присоединенных к России территорий — ДНР, ЛНР и Запорожской области — предложили предоставлять жилье на условиях социального найма . Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном, сказано в письме зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой и члена комитета Александра Якубовского вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. С копией документа ознакомились «Известия».

Сейчас жилье в РФ могут получить только переселенцы из Херсонской области — с помощью жилищных сертификатов. Их можно реализовать на первичном или вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина и в Минстрой.

Переселенский масштаб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Инициатива выглядит справедливой: жители не только Херсонской области, но и трех остальных новоприсоединенных территорий по-прежнему находятся под угрозой в связи с агрессивными действиями украинской армии и спецслужб. С 20 октября в этих регионах введено военное положение, — считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Выкупать жилье предлагается по средней нормативной цене в стране — сейчас это 83,4 тыс. рублей за «квадрат» , сказал Александр Якубовский. По такой же стоимости рассчитываются сертификаты для беженцев из Херсонской области , напомнил он.

Сегодня жилье по соцнайму предоставляется бесплатно, квартиры при желании можно приватизировать в будущем , добавил депутат. Такая схема будет удобна для тех беженцев, которые хотят просто переждать определенный период и принимать окончательное решение о постоянном проживании позже , сказала Светлана Разворотнева.

— В то же время следует продумать разные варианты использования жилья, которое представляется нуждающимся по социальному найму. В стране нужен фонд, который нельзя будет приватизировать, — то есть именно для временного проживания. К примеру, на случай эвакуации россиян из приграничных с Украиной субъектов или на время ожидания сиротами жилья в собственность, — добавила парламентарий.

Сегодняшние цены на жилье позволяют приобрести его в большинстве регионов , отметил Александр Якубовский. Например, в городах-миллионниках на рынке квартир в новостройках стоимость «квадрата» в 83,4 тыс. рублей отвечает уровню в Самаре (78,4 тыс. рублей), Красноярске (82,7 тыс. рублей), Перми (82,9 тыс. рублей), Омске (63,4 тыс. рублей), Волгограде (78,2 тыс. рублей), Челябинске (70,3 тыс. рублей) , рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Есть варианты такого жилья в Московской и Ленинградской областях, добавил эксперт.

За эти деньги в субъектах вполне реально приобрести квартиры даже с базовой отделкой , отметил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Влияние на рынок

Выкуп жилья государством — наиболее логичное решение вопроса предоставления жилья беженцам, поскольку быстро построить новые квартиры для них невозможно , сказал совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Спрос на новостройки в последний месяц по России заметно снизился — на 30–40%, предложение же на первичном рынке увеличилось примерно на 20–30%, сказал он.

— Мера способна частично компенсировать просадку в спросе, которая отмечается в части регионов, а значит, поддержит застройщиков и их планы по новому строительству , — отметил Сергей Зайцев.

Переселенский масштаб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, девелоперам выгодно продавать квартиры государству, чтобы снизить нагрузку по проектному финансированию: ставка банковских кредитов для них привязана к объему средств, внесенных покупателями на эскроу-счета, отметил Владимир Щекин.

По его мнению, скорее всего, спрос со стороны переселенцев будет распределен по разным локальным рынкам жилья в России, поэтому он не создаст ажиотаж в моменте . Однако в долгосрочной перспективе владельцы квартир могут выставить их на продажу и уехать в поисках жилья в более привлекательные города, это будет способствовать росту цен на квартиры уже в новых локациях, полагает девелопер.

— Если будет проводиться массовый выкуп наиболее доступных по стоимости квартир, то средняя цена вырастет, — полагает Сергей Зайцев.

Если же государство будет приобретать единичные квартиры с акцентом на регионы с достаточным объемом предложения, где больше всего упал спрос, это не окажет большого влияния на ценообразование в сегменте новостроек, заключил эксперт.