Земельное участие: девелоперы могут отдать часть жилья под соцнужды

Девелоперам хотят передавать земли под строительство жилья в обмен на определенную долю квартир под соцнужды . Такие законодательные изменения в механизм комплексного развития территорий (КРТ) подготовил «Дом.РФ», сообщили «Известиям» в госкорпорации. Новые квартиры планируется использовать, например, для предоставления многодетным семьям, детям-сиротам, переселенцам из аварийки и другим очередникам, а также под арендные дома . Регионы будут приобретать «квадраты» по цене Минстроя, которая ниже рыночной . Насколько выгодно застройщикам покупать земельные участки в обмен на квадратные метры, выясняли «Известия».

Ниже рынка

«Дом.РФ» подготовил законодательные изменения в механизм комплексного развития территорий (КРТ). Планируется предусмотреть возможность передачи девелоперам федеральной земли по минимальной цене в долгосрочную аренду за долю квартир по результатам аукционов , рассказал «Известиям» заместитель гендиректора «Дом.РФ» Денис Филиппов. Идею уже поддержали в Минстрое , госкорпорация рассчитывает на принятие поправок в ближайшее время, добавил он.

Редакция направила запрос в Министерство строительства и ЖКХ.

Пока речь идет о передаче таким образом именно федеральных земель, которые сейчас не застроены , уточнил Денис Филиппов. Но, возможно, в будущем можно будет применять механизм и в рамках модернизации жилого фонда , сказал он.

Земельное участие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Закон о КРТ, принятый в конце 2020 года, дал регионам право утверждать программы сноса и реконструкции фактически любых жилых домов. Комплексное развитие территорий может быть применено, если не менее 50% ее занято аварийным, ветхим жильем или промышленными постройками.

— На аукционе будет торговаться не земля, а доля помещений — кто предложит большую, тот и выиграл . По окончании строительства инвестор передает часть квартир Единому институту развития, которые в дальнейшем могут быть использованы для решения социальных вопросов региона , — рассказал Денис Филиппов.

Также он отметил, что в результате торгов девелоперы отдают от 1 до 20% от построенных квартир — все зависит от субъекта и стоимости земли там . Региональные власти смогут приобретать под соцнужды квадратные метры у «Дом.РФ» за стоимость, установленную Минстроем. Кроме того, переданное девелоперами жилье будет использоваться для создания арендных домов , добавил он.

— Ежеквартально Минстрой утверждает средние цены на жилье, которые становятся эталоном для всех государственных мероприятий в сфере жилищной политики, в частности в закупке квартир для госнужд. Как правило, эта цена ниже рыночной , — напомнил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Земельное участие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Государство сможет передавать льготные квартиры сиротам, многодетным семьям, инвалидам и семьям, воспитывающим детей инвалидов, ветеранов, переселять в них людей из ветхого жилья, сдавать их в социальную аренду гражданам с низким уровнем дохода, и др., отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

— Это важная и нужная инициатива. У государства и регионов большой объем невыполненных обязательств перед социально незащищенными гражданами. Например, только очередь из числа детей-сирот, нуждающихся в жилье, превышает 200 тыс. человек. Также у нас есть обязательства по переселению людей из районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, эта программа сейчас фактически замерла , — подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Девелоперские выгоды

Сама по себе система КРТ упрощает процесс и сокращает время выхода девелопера на стройку , считает Денис Филиппов. Обычная процедура необходимого изменения генплана и правил землепользования застройки (ПЗЗ) занимает около двух лет , в рамках же комплексного развития территории — всего около полугода, пояснил он.

— Девелоперам выгодно покупать земельные участки в обмен на квадратные метры. Этот механизм делает доступными не самые маржинальные проекты , — сказал «Известиям» директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

Земельное участие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Расходы на начальной стадии проекта самые проблемные: на них необходимо привлекать или банковское финансирование по более высокой ставке, или собственные средства, или инвестора и т.д. , дополнил коммерческий директор — партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

Получение участка по символической цене значительно упростит жизнь проекта, плюс, когда в нем есть заинтересованность государства, прохождение бюрократических этапов идет быстрее . К тому же в итоге в проекте есть и полностью понятная коммерческая составляющая, что делает его существенно устойчивее, чем обычный коммерческий аналог, добавил он.

— Сегодня в регионах уже используется практика, когда разрешение на строительство выдается, только если застройщик берет на себя обязательства выделить квартиры для очередников, например для детей-сирот. Девелопер может реализовать проект элитной недвижимости в центре города, а квартиры под социальные нужды предоставить в рамках другого проекта где-нибудь на окраине , — пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Фактически бесплатное выделение земельных участков сделает такой бартер еще более привлекательным, а регионы смогут выкупать квартиры по себестоимости: цены Минстроя расчетные, без учета фактора спроса, отметил эксперт.

Пока число проектов КРТ в стране не очень велико, а завершенных и вовсе нет, поэтому такой механизм, хотя и поможет сократить на несколько тысяч количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целом проблему не решит, полагает Павел Склянчук. Поэтому необходимо развивать и другие механизмы помощи нуждающимся, сказал он.

Земельное участие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Например, предусмотреть возможность муниципалитетам выкупать отдельные квартиры в любых других новостройках и передавать их нуждающимся не в собственность, а в долгосрочный социальный наем. По действующим правилам возможно строительство только целого многоквартирного дома, все квартиры в котором предназначены под такой наем. Но за десять лет таких домов было построено всего несколько десятков на всю страну, пояснил Павел Склянчук.