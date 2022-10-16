Поступить в транш: в РФ развивается ипотека с ежемесячным платежом в 1 рубль

В крупных городах на смену субсидированным ставкам от застройщиков приходит траншевая ипотека с ежемесячным платежом 1 рубль. Ее активно вводят разные девелоперы. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Рекордно спрос на нее растет в Санкт-Петербурге — за неделю увеличился втрое, в других крупных городах тренд тоже набирает обороты. Программы подразумевают выдачу ипотеки банками отдельными траншами: до ввода дома в эксплуатацию покупатель получает первый кредитный транш, за который платит — это минимальная сумма с ежемесячным платежом 1 рубль.

Новые возможности

Спрос на ипотеку с ежемесячным платежом от 1 рубля за последние несколько дней достиг рекордных значений, быстрее всего он набирает обороты в крупных городах. Так, в Санкт-Петербурге за последнюю неделю показатель вырос в три раза, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Суть таких программ заключается в том, что до ввода дома в эксплуатацию покупатель квартиры получает первый кредитный транш, за который и платит — чаще всего это минимальная сумма с ежемесячным платежом всего 1 рубль , объяснила специалист. После сдачи дома банк выдает заемщику оставшуюся сумму по ставкам семейной или льготной ипотеки на новостройки.

Поступить в транш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Траншевая ипотека в крупных городах России постепенно приходит на замену субсидированным ставкам от застройщиков. При этом для покупателей такая программа выгоднее, чем та, где ставку субсидировали застройщики, поскольку отсутствует необходимость оплаты комиссии банку за снижение ставки, которую большинство девелоперов закладывали в итоговую стоимость жилья, — рассказала Татьяна Решетникова.

Как уже писали «Известия», некоторые банки сейчас больше не принимают заявки от застройщиков по субсидируемым программам, где ставка ниже 1% или где нет вообще первоначального взноса.

Траншевая ипотека — относительно новый продукт для нашего рынка, пришедший на замену ипотеке под минимальный процент и некоторым другим видам субсидирования, согласен управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

— Ипотека траншами — удобный вариант кредита, который может стать популярным у разных групп заемщиков. Например, у тех, кто в ожидании новостройки снимает жилье, и хотел бы платить в этот период малую сумму. Или у продающих другую квартиру — они, как правило, в ожидании сделки могут взять кредит не на всю сумму, — считает он.

Сегодня подобные программы своим покупателям предлагают такие девелоперы, как «Самолет», ГК «А101», ГК «Основа», «Мармакс», ГК «Страна Девелопмент», рассказали «Известиям» в этих компаниях. Также переговоры с банками о согласовании оптимальных условий программы траншевой ипотеки ведет ГК «Гранель», сообщила руководитель отдела ипотечного кредитования компании Юлия Судакова. Программа способна стать дополнительным фактором поддержания спроса на рынке новостроек, считает она.

Поступить в транш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Со стороны банков такой вид ипотеки уже запустил Сбербанк, из крупных девелоперов можно также выделить Setl Group, сказала руководитель отдела ипотеки группы «Самолет» Ольга Шихова. «Известия» направили запрос в Сбербанк и Setl Group.

В пресс-службе МКБ банка сообщили, что кредитная организация запустила программы ипотеки траншами с застройщиками Москвы и Санкт-Петербурга. «Такой инструмент позволяет клиентам сформировать комфортные условия погашения кредита и снизить размер ежемесячного платежа» , добавили там.

По регламенту

Для покупателя главный плюс таких программ состоит в том, что можно оптимизировать свой бюджет за счет небольшого ипотечного платежа, сказал «Известиям» директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. Однако есть и минус: порядок и срок взятия траншей определяется застройщиком, то есть клиент не может взять сейчас первый транш, а когда будет удобно — второй. Сроки взятия следующей части кредита регламентированы .

— Для застройщика такая ипотека хороша тем, что он может за ее счет нарастить поток клиентов, она подходит и тем, кому по каким-то причинам сложно обслуживать обычный кредит. Среди минусов — медленное и не гарантированное наполнение эскроу-счета, — сказал Алексей Новиков.

Поступить в транш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Траншевая ипотека встречается в подавляющем большинстве в продуктах бюджетных ценовых сегментов , добавил эксперт. В нынешних условиях востребованность траншевой ипотеки как реального инструмента экономии средств заемщиков будет возрастать наряду с таким инструментом, например, как рассрочка от застройщика, полагает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Поскольку отсутствует комиссионное вознаграждение банку, застройщики могут предоставлять клиентам дополнительную скидку , отметил руководитель управления ипотечного кредитования ГК «А101» Рустам Азизов.

— Но, скорее всего, для начинающих девелоперов это программа не будет интересна, поскольку у них стоит задача максимально наполнить счета-эскроу. Для крупных игроков, у которых они достаточно наполнены, программа привлекательна, в том числе, как альтернатива нулевых ставок , — сказал он.

В случае отмены льготной ипотеки на новостройки с нового года, единственным способом снизить финансовую нагрузку на клиента и сэкономить на процентах станет ипотека траншами , считает генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.