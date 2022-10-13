Счет это значит: платеж по ипотеке за два года вырос до 75%

Ежемесячный платеж по ипотеке, несмотря на действие льготных программ, за два года увеличился на 32–75% . Причиной стал рост цен на квартиры, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. В начале 2020 года платеж по жилищному кредиту в среднем составлял около 15,6 тыс. рублей, теперь же за первичное жилье по ипотеке придется платить более 20,6 тыс., за вторичное — свыше 25,4 тыс. Спрос на недвижимость уже упал, до конца года девелоперы могут начать снижать цены на жилье, вводить скидки и применять другие маркетинговые ходы, считают эксперты.

Заметный рост

В начале 2020 года при покупке первичной квартиры площадью 35 «квадратов» в ипотеку с первоначальным взносом 20% и сроком кредитования 20 лет (средняя ставка 8,4%) ежемесячный платеж по кредиту составлял около 15,6 тыс. рублей , рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Примерно в ту же сумму обходился и жилищный кредит на вторичку со ставкой в 9,2% , сказал он.

— Сейчас при покупке аналогичной по площади квартиры при тех же условиях кредитования, но нынешних ставках по ипотеке на вторичное жилье — 10,2%, а на первичном рынке — 6,53%, ежемесячный платеж по ипотеке на покупку вторички составляет более 25,4 тыс. рублей, новостройки — более 20,6 тыс. рублей , — сказал Сергей Зайцев.

Ежемесячный платеж на первичном рынке вырос примерно на 32% по сравнению с январем 2020 года, а на вторичном — на 68% , отметил он.

Счет это значит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По подсчетам главного аналитика компании «РегБлок» Анны Авакимян, ежемесячный платеж по ипотеке за два года вырос на 45–75% . Нижняя граница относится ко вторичному рынку и городам с численностью населения до 1 млн человек, верхняя охватывает города-миллионники и преимущественно новостройки, пояснила она.

— 90% прироста размера платежа — это фактор роста цен на жилье за счет льготных программ и колоссального подорожания строительных материалов , — сказала Анна Авакимян.

Весной 2020 года была введена льготная ипотека на новостройки в качестве меры поддержки строительной отрасли в условиях кризиса. Это подогрело спрос на жилье, что в том числе повлияло на подорожание квадратного метра как на первичном, так и по цепочке на вторичном рынке, напомнил Сергей Зайцев. По его словам, средняя стоимость «квадрата» в новостройках России в этом сентябре по сравнению с январем 2020 года выросла на 52%, цены на вторичном рынке за аналогичный период увеличились на 56,9% .

Действительно, ежемесячный платеж за ипотеку заметно подскочил, согласна управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ожидания от будущего

Сейчас спрос на жилье падает — до 12% на вторичное жилье и до 23% на первичное, а предложение растет , сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По данным управляющего партнера Time development Юрия Раловца, в среднем показатель снизился значительнее — на 30%. После объявления о частичной мобилизации сработали не экономические, а психологические факторы, сказал он.

Счет это значит1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В конце сентября потенциальные покупатели стали дольше принимать решения, добавила генеральный директор компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова. На завершающем этапе находились только те сделки, где была одобрена ипотека, а также сделки со стопроцентной оплатой. Отменили сделки примерно 15–20% покупателей квартир в новостройках, рассказала она. По отношению к августу падение спроса составило более 35%, сообщила эксперт.

— В октябре тенденция снижения потребительского спроса продолжается . По итогам месяца падение может составить 40–50%, если ситуация не стабилизируется. До конца года в лучшем случае количество сделок вернется на уровень июля-августа, в худшем мы увидим падение на 20–25%, — спрогнозировала Наталия Кузнецова.

Спрос на жилье будет ниже предложения в ближайшие три-шесть месяцев, считает Анна Авакимян. В самом пессимистичном сценарии ставки по ипотеке и цены на жилье могут вернуться к уровням 2017 года, а банки понизят уровень одобрения жилищных кредитов , полагает она.

При этом на вторичном рынке сейчас действуют немалые скидки — их делают люди, которые хотят срочно продать недвижимость , напомнил Сергей Зайцев. Это подогрело спрос в этом сегменте, но непонятно, сколько будет длиться такой тренд: рынок очень нестабилен, и любые изменения ипотечных ставок или обострение геополитической ситуации могут резко изменить ситуацию, сказал он.

— На фоне снижения инвестиций в девелопменте объем нового строительства существенно замедлится. На вторичном рынке продолжится рост предложения и соответствующих дисконтов, — полагает Анна Авакимян.

По мнению совладельца группы «Родина» Владимира Щекина, спрос пока будет оставаться низким. Большое значение сыграет вероятное решение о продлении программы льготной ипотеки на новостройки . Если оно не будет принято, то может произойти резкий всплеск сделок в последние месяцы 2022 года, добавил девелопер.

Счет это значит2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— С одной стороны, действующая ключевая ставка ЦБ в 7,5% дает возможность для достаточно выгодных предложений и без участия государства, а в условиях беспрецедентного давления на экономику РФ со стороны стран Запада важно, чтобы сбалансированный бюджет выполнял и решал все социальные задачи. С другой стороны, строительная отрасль — одна из ключевых, и программа льготной ипотеки — мера, стимулирующая спрос, направленный на ее поддержку, — сказал Александр Якубовский.

Минстрой полагает целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года , сообщили «Известиям» в министерстве. При этом надо будет исходить из результатов практической реализации и принимать совместное решение с правительством РФ, добавили там. «Известия» направили запрос в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина.

Предложение на первичном рынке еще вырастет, поскольку девелоперы продолжают выводить в продажу корпуса в соответствии с заранее утвержденным планом , сказала Надежда Коркка. Эти проекты были начаты еще до всех мировых пертурбаций, и ставить их на паузу застройщикам невыгодно, пояснила она. На вторичном рынке объем предложения может сократиться за счет снятия объявлений о продаже граждан, которые уехали за границу, но не смогли быстро продать недвижимость. Многие из них, вероятно, решат сохранить жилье до момента возможного возвращения в Россию, считает эксперт.