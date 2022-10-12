Банки делают свои ставки: проценты по кредитам и вкладам повышаются

Банки стали повышать проценты по вкладам и кредитам, несмотря на снижение ключевой . Об этом «Известиям» рассказали в финансовых организациях и маркетплейсах. В частности, ставки на сберегательные продукты выросли примерно на 0,5–1 п.п. А средний размер полной стоимости займа увеличился на 1,3 п.п . Удорожание последних происходит на фоне принятия законов о кредитных каникулах и списании займов погибших мобилизованных граждан, считают эксперты. Тогда как повышение доходности депозитов, по их мнению, продиктовано оттоком наличности и стремлением банков привлечь эти деньги обратно в систему.

Добро вкладываться

Крупные банки в конце сентября и начале октября подняли ставки по вкладам. В среднем их доходность, согласно данным финорганизаций, увеличилась в диапазоне 0,5–1 п.п . Такие действия кредитных организаций идут вразрез с политикой изменения ключевой ставки ЦБ. С весны регулятор шесть раз снизил этот показатель: с рекордных 20% до текущих 7,5%.

Так, в ВТБ с 1 октября ставки по ряду рублевых депозитов выросли примерно на 1 п.п . Максимальная доходность составит 8,3% при открытии счета на год, рассказали в банке. Для физлиц с 29 сентября доходность по всей линейке вкладов в нацвалюте повышена до 0,8 п.п., рассказал лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин. По его словам, максимальные ставки для действующих клиентов равны 7,5% при размещении средств на полтора или два года и получении процентов в конце срока. А новые могут открыть депозит под 8%, отметил он.

Банки делают свои ставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам зампредседателя «Зенита» Натальи Тутовой, ставки по всей линейке сберегательных продуктов в начале октября увеличены в среднем на 0,5 п.п . Такой шаг обусловлен конъюнктурой рынка и сезонным фактором, пояснила она. В конце сентября на 0,5 п.п. (до 7,25%) повышены проценты по вкладам на полгода, а на 0,25 п.п. (до 6,75%) — на год, отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов. Также доходность по по ряду депозитных программ улучшили в Совкомбанке (до 7,5%), Сбербанке (до 7,2%), Росбанке (до 8–9% по накопительному счету).

С конца сентября проценты по депозитам повысили девять банков из топ-20, а из топ-50 — 25, следует из данных сервиса «Финуслуги» Мосбиржи . Ставки выросли на 0,5-1 п.п., а у отдельных игроков — на 1,5 п.п. По данным платформы, сейчас средние проценты по вкладам равны 6,66–6,87% годовых. Как отметили в маркетплейсе «Сравни», с 19 сентября около 30 организаций, включая и мелкие, скорректировали ставки по депозитам в сторону увеличения на 0,1–3 п.п. Чаще всего повышали до 1 п.п., добавили там.

Дороже, чем было

Также наблюдается удорожание кредитных продуктов банков: ставки по потребительским займам пересмотрели девять организаций из топ-20 , говорится в данных «Финуслуг» Мосбиржи. В октябре индекс кредитов, составленный экспертами платформы и представляющий средний размер полной стоимости кредита (ПСК), вырос на 1,3 п.п. по сравнению с предыдущей неделей, отметили там. При этом проценты у ряда организаций, например Альфа-банка, Совкомбанка, Газпромбанка, на сайтах не изменились, так как вырос именно ПСК, уточнили в сервисе.

ВТБ пересмотрел условия по ипотеке, увеличив с 10 октября минимальную ставку на готовое и строящееся жилье до 10,4% вслед за другими игроками , рассказали в банке, добавив, что по потребзаймам ставки сохраняются на уровне минимальных 5,4%. В «Сбере» сообщили, что с завершением в начале октября промоакции на оформление кредита от 4,9% условия вернулись к базовым значениям с минимальной ставкой 5,5% . Других корректировок не было, добавили там.

Банки делают свои ставки Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В связи с нестабильной геополитической ситуацией многие банки из топ-20 поднимают ставки по потребительским займам вразрез со снижением ключевой , отметили в УБРиР, добавив, что банк не менял условия. О том, что не корректировали проценты на кредиты, в последнее время также сообщили в Росбанке, Новикомбанке, «Открытии», ДОМ.РФ, РНКБ, МТС Банке и ПСБ. Тогда как в Совкомбанке, Газпромбанке, Почта Банке и Ак Барс Банке сказали, что снизили ставки в октябре.

На сайтах «Финуслуг» и «Сравни» ставки на потребкредиты варьируются от 4,5% до 21%.

Веские аргументы

Займы дорожают на фоне принятия законов о кредитных каникулах и списании долгов погибших мобилизованных граждан , считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева. В нынешних условиях финорганизациям всё сложнее прогнозировать возвратность уже выданных кредитов, поэтому часть издержек они вынуждены учитывать в новых выдачах , пояснила она.

Также эксперт отметила: на рост процентов по кредитам может влиять и увеличение стоимости фондирования банков из-за вынужденного повышения ими доходности депозитов. Последнее связано со всплеском спроса населения на наличность и необходимостью удержать клиентов.

Банки делают свои ставки Фото: ТАСС/URA.RU/EKATERINA SYCHKOVA

Кроме того, кредиторы сейчас пересматривают свою политику в сторону ужесточения, поэтому они будут повышать ставки по займам, в первую очередь для более рискованной категории клиентов — мужчин призывного возраста, не исключила она.

Рост ставок на депозиты специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объясняет тем, что после объявления частичной мобилизации россияне бросились забирать наличность из банко в. По его оценкам, наблюдаемая ситуация может перейти в норму до конца месяца и ставки по вкладам снова уйдут ниже 7%. Так же есть вероятность того, что цикл снижения ключевой ставки завершен и уже на следующем заседании ее могут оставить на уровне 7,5%. А в дальнейшем не исключен цикл повышений, поэтому банки могут готовиться и к такому событию.

— Если регулятор будет держать базовый показатель на нынешнем уровне, то доходность вкладов до конца года останется довольно низкой, в районе 6,5–7% , — спрогнозировал Николай Вавилов.