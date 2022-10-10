Займ и против: банки не начали устанавливать самозапрет на кредиты с 1 октября

С 1 октября этого года граждане должны были получить широко разрекламированную ЦБ опцию устанавливать самозапрет на онлайн-операции, в том числе кредитование . Но в реальности воспользоваться ей клиенты банков не могут , выяснили в ходе эксперимента эксперты фонда «За права заемщиков». Они попытались установить самозапрет на кредиты в десяти крупнейших кредитных организациях, но там им заявили об отсутствии такой опции. Результаты эксперимента фонд описал в письме на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой принять меры. Правда, как выяснили «Известия», указание Центробанка, которое вступило в силу 1 октября, в принципе не распространяется на кредиты.

Теория и практика

1 октября 2022 года вступило в силу указание ЦБ, которое, как часто и много говорил регулятор, позволит гражданам обезопасить себя от действия мошенников за счет «противодействия переводов без согласия клиента».

Еще в июньском релизе после регистрации указания Минюстом ЦБ отмечал, что «клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени». Причем это можно сделать «в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования или на все операции».

Займ и против Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Непосредственно перед введением меры в Telegram-канале регулятора были опубликованы слайды, где также указывалось, что можно ввести самозапрет на онлайн-кредиты, чтобы мошенники не смогли повесить на граждан долг , а также отказаться от всех онлайн-операций.

Но на практике воспользоваться нововведением оказалось невозможно . Как рассказала «Известиям» руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, с 1 октября эксперты фонда и волонтеры платформы «Мошеловка» обращались с просьбой установить запрет на онлайн-кредиты в call-центры, отправляли вопросы через мобильные приложения и посещали офисы десяти банков. Это «Сбер», ВТБ, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и «Открытие».

— К сожалению, всё закончилось практически ничем: сотрудники банков не понимают, о чем речь, и сообщают, что такой услуги у них не предусмотрено , — рассказала Евгения Лазарева. — В лучшем случае предлагали подключить бесплатную опцию установить лимит по сумме перевода, которая давно существует, известна клиентам, но от мошенников не спасает .

Более того, в некоторых банках воспользовались интересом и пытались продать страховку «от мошенников», неэффективность которой общеизвестна, посетовала правозащитница. Она пояснила, что если человек под воздействием социальной инженерии даст злоумышленникам свои данные, сам переведет им средства или отдаст деньги, полученные в кредит в офисе, — это не страховой случай.

Уточнить условия

Фонд «За права заемщиков» направил письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой воздействовать на банки, которые не предоставляют потребителям услугу, которую они так давно ожидали (документ есть у «Известий»).

Указанием предусмотрено, что банки должны предоставлять возможность клиентам самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничения на их параметры, подтвердила пресс-служба ЦБ.

— Мы летом дополнительно проинформировали банки о необходимости реализации такой возможности, — уточнили там. — Для введения запретов и ограничений на онлайн-операции банкам необходимо уточнить условия договора, заключенного с каждым клиентом . Это требует дополнительного времени.

Займ и против Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пресс-служба регулятора также отметила, что некоторые банки предлагали такую опцию и ранее, до вступления указания в силу.

— Банк России мониторит ситуацию и продолжит взаимодействовать с банками, в том числе в рамках надзорных полномочий, — обещали в ЦБ.

Как пояснила «Известиям» адвокат КА «Юков и партнеры» Виктория Цыбина, указание подлежит обязательному исполнению банками, а за нарушение могут быть применены штрафные санкции.

А был ли мальчик?

Вопрос в том, что конкретно нарушают банки. Как рассказал представитель одной из кредитных организаций, само по себе указание не содержит требования по обеспечению, например, самозапрета на онлайн-кредиты, о котором больше всего говорил регулятор перед вступлением в силу указания.

Собеседник сослался на текст самого документа, где указано, что п од действие попадают случаи, которые предусмотрены договорами об использовании «электронного средства платежа» . Причем договоры эти регулируются законом «О национальной платежной системе». Юрист Виктория Цыбина тоже подчеркнула: в указании сказано именно о переводах.

То есть в разрезе кредитования можно говорить, что речь идет о переводе заемных средств . Но на получение самого онлайн-кредита, который регулируется законом «О потребкредите», указание не распространяется .

Правда, в ЦБ настаивают, что это не так.

— Операции по выдаче кредитов относятся к банковским операциям (закон «О банках и банковской деятельности», ст. 5 п. 2). Поэтому указание Банка России о возможности самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничения на их параметры касается в том числе выдачи кредитов, — сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора.

Источник «Известий» в одной кредитной организации объяснил: путаница возникла из-за того, что документ писал один департамент ЦБ и в основном он был нацелен на усовершенствовании инфраструктуры и усилении требований по киберзащите, а абзац про ограничения внес другой департамент в последний момент .

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил «Известиям», что требования, заложенные в указании, — не нововведение, а закрепление существующей практики в рамках действующего законодательства.

Займ и против Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Кредитные организации, которые специализируются на дистанционном банковском обслуживании, уже используют это в своей практике. С 1 октября теперь это должны делать все банки, — подчеркнул он.

«Известия» направили запросы во все банки, которые упомянуты в письме фонда «За права заемщиков» на имя главы ЦБ. Ответили только три: ВТБ, ПСБ и «Открытие» . Они сообщили, что в полной мере выполняют требования ЦБ и уже сейчас предлагают такие сервисы . Причем они уверяют: уже сейчас можно установить запрет на онлайн-операции и обслуживаться только в офисе.

В ожидании разъяснения

Правозащитники согласились, что в указании ЦБ нет однозначной формулировки о требовании к банкам предоставить потребителю возможность установить самоограничение на выдачу кредитов.

— В этом документе упоминаются ограничения по лимитам и операциям в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента. Не вполне понятно, можно ли в этом контексте расценивать выдачу кредита как операцию . Зато очевидно, что этот пункт указания рынок будет интерпретировать в свою пользу, — это логично, — полагает Евгения Лазарева.

По ее словам, поэтому нужно выяснить, кто вводит граждан в заблуждение, когда и как они смогут оформить добровольное самоограничение, и дать подробные разъяснения не только потребителям, но сотрудникам банков , чтобы избежать социального напряжения.

В случае отказа установить ограничение потребителям надо обратиться с жалобой к регулятору, посоветовали правозащитники.