Усвой подход: банки хотят иначе считать полную стоимость кредита

Кредитные организации вышли с инициативой изменить подход к расчету полной стоимости кредита. Банку России предлагается самостоятельно устанавливать диапазон показателя в кризисные периоды, не опираясь на зафиксированные сейчас в законе расчеты, говорится в законопроекте, подготовленном Национальным советом финансового рынка (есть в распоряжении «Известий»). Это необходимо, чтобы банки могли продолжать кредитование в условиях экономической турбулентности . В крупных финорганизациях поддержали новацию. Эксперты подчеркнули, что предлагаемый подход довольно взвешенный и пойдет на пользу и рынку, и потребителю .

Угол расчета

Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это необходимо для более стабильной работы в условиях кризиса и экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка (НСФР). Документ направлен в Госдуму и Совет Федерации.

Справка «Известий» Полная стоимость кредита — это все платежи по займу: само тело долга, проценты банка, а также различные страховки и комиссии. Диапазон значения ПСК в процентах годовых устанавливает ЦБ. Банки не могут выдать кредит гражданину, если для него размер ПСК превысит установленный регулятором коридор.

Усвой подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас границы допустимой ПСК на конкретную дату определяются исходя из показателей полугодовой давности (ЦБ собирает с банков данные на начало предыдущего квартала, а затем их обрабатывает), отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Другой вариант — введение моратория на применение показателя ПСК, для действия которого должны быть очень серьезные основания. . Банки же предлагают ввести промежуточный сценарий: наделить регулятор правом корректировать диапазон ПСК в кризисные периоды . Это сделает подход к расчету показателя более гибким, говорится в документе.

Например, в I квартале 2022 года из-за резкого увеличения ключевой ставки до 20% кредиты стремительно подорожали, пояснил «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин. В связи с этим выросло и значение среднего ПСК. Пришлось вводить мораторий.

Сейчас банки ненадолго находятся в «выгодном» положении: их ставки оказываются ниже ныне действующих ограничений, отметил Андрей Емелин. Однако, по его словам, если в дальнейшем ставки на рынке снова резко вырастут, то установленные в соответствии с сентябрьскими значениями ПСК окажутся устаревшими, они будут чрезмерно и необоснованно ограничивать банки в кредитовании.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что пока не видел направленный НСФР документ. В Совете Федерации и ЦБ оперативно не ответили на вопросы.

В крупных банках — «Зените», Абсолют Банке, крымском РНКБ и УБРиР — поддержали инициативу НСФР . Предложение заслуживает внимания, считает и аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Сейчас ограничение ПСК рассчитывается как среднерыночная ставка два квартала назад, увеличенная на 1/3. Например, во II квартале этого года максимально разрешенная ставка по кредиту наличными суммой свыше 300 тыс. рублей и сроком свыше года равнялась 18,5% годовых , пояснил он.

Усвой подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В условиях высоких депозитных ставок среднее максимальное значение которых в марте поднималось до 20,5%, такой подход привел к крайне значительному давлению на маржу и прибыльность банков . Поэтому регулятор был вынужден отказаться от потолка ПСК с 1 марта по 30 июня 2022 года. Предлагаемый же механизм позволит более гибко реагировать на рост волатильности и создаст дополнительные условия, способствующие повышению устойчивости всего сектора, — уверен аналитик.

Широкие возможности

По мнению директора департамента розничных рисков «Зенита» Александра Шорникова, в случае изменения подхода ценообразование станет прозрачнее и рынок будет больше управляться инструментами в условиях конкуренции , а не с помощью регуляторных решений.

У банков будет возможность окупить возросшие риски за счет ставки или прочих комиссий в условиях резкого ухудшения портрета заемщика, согласились и в УБРиР. Тогда как последствия для физлиц неоднозначные, считают там: с одной стороны, это позволит выдавать кредиты большему количеству клиентов, а с другой — есть минус в виде более дорогих займов . Но он нивелируется рыночными механизмами — конкуренция в секторе достаточно высока, чтобы позволить отдельным банкам задрать ставки, заверили в УБРиР.

Гораздо более удобный механизм — отмена контроля ПСК в принципе, как это было сделано во II квартале, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Например, с точки зрения потребителя: ключевая ставка уже упала, стоимость ресурсов для банка снизилась, но он продолжает держать высокие ставки, потому что ПСК позволяет. Тут логичнее перейти на тот же механизм, который используется по вкладам: ежемесячное установление значений базового уровня доходности вкладов, полагает он.

Усвой подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Предлагаемый подход довольно взвешенный, он пойдет на пользу и рынку, и потребителю , подчеркнула руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, для граждан он обернется большей финансовой доступностью, предсказуемостью ситуации и более широкими возможностями расчета собственного бюджета и реализации финансовых планов.

— Механизм установления допустимого отклонения от среднерыночных ПСК позволит регулятору самому оперативно влиять на показатели розничных портфелей банков, в том числе отталкиваясь от понимания динамики движения ключевой в ближайшем будущем. Такая мера способна как ограничить доходы банков, так и избежать наращивания ими некачественных портфелей в периоды финансовой нестабильности и падения располагаемых доходов населения , — считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева.

С другой стороны, регулятор такой мерой может пытаться ограничить дальнейший рост уровня долговой нагрузки населения, продолжила она. А при замедлении розничного кредитования ЦБ способен подтолкнуть банки выдавать новые кредиты за счет большего допустимого отклонения от рыночного ПСК, стимулируя тем самым потребление в экономике, заключила эксперт.