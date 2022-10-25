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Жилья массив: беженцев из Херсона расселят на юге и в центре России

В каких регионах больше всего подходящей недвижимости
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Жителей Херсонской области будут переселять в центральную часть России и на юг страны. В Госдуме совместно с Минстроем провели анализ наличия свободного жилья на первичном и вторичном рынках РФ, рассказали «Известиям» в комитете ГД по строительству и ЖКХ. Необходимые свободные площади для переселенцев есть, в частности, в Краснодарском крае, Адыгее, Московской, Владимирской областях, Пермском крае. Стройка в этом году идет опережающими темпами — сейчас там возвели уже больше половины прошлогоднего объема.

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Центральное расселение

В Госдуме совместно с Минстроем провели анализ наличия свободного жилья на первичном и вторичном рынках России, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Необходимые свободные площади для переселенцев из Херсонской области есть в регионах центральной и южной частей страны. В частности, в Краснодарском крае, Адыгее, Московской, Владимирской областях, Пермском крае стройка в этом году идет опережающими темпами — сейчас там возвели уже больше половины прошлогоднего объема за девять месяцев, сказал он.

По словам парламентария, сейчас ввод жилья в стране идет опережающими темпами, к началу октября это уже 79,1 млн кв. м. Практически во всех регионах наблюдается рост — от незначительного до превышающего прошлогодние показатели в 1,5–2 раза, уточнил он.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и Ставрополье. «Известия» направил запросы в администрации перечисленных регионов и аппарат Марата Хуснуллина.

В пресс-службе Минстроя сказали, что информацию о порядке получения жилищных сертификатов и единовременной выплаты россиянам, вынужденным уехать из Херсона и правобережной части Херсонской области, публикуют на портале «Объясняем.рф». Также можно обратиться на горячую линию Фонда развития территорий по номеру 8-800-700-72-14. Она работает бесплатно с 8:00 до 20:00 мск без выходных.

Жилья массив
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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— Уже принято решение, что реализовать сертификат можно будет как на первичном, так и на вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В целом переселенцы смогут быстро начать новую страницу своей жизни в большинстве регионов, — сказал Сергей Пахомов.

При этом схема не подразумевает каких-либо затрат для девелоперов: финансирование сертификатов будет обеспечено из средств федерального бюджета, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он полагает, что наиболее популярными среди переселенцев будут крупные города и агломерации или южные, с теплым климатом, регионы.

Расчет стоимости квадратного метра предоставляемого жилья будет происходить исходя из средней нормативной цены в стране — сейчас это 83,4 тыс. рублей, добавил Сергей Пахомов.

Например, учитывая размер жилищного сертификата, в столице беженцы смогут рассчитывать исключительно на приобретение жилья массового сегмента в Юго-Восточном административном округе, Новой Москве, а также в городских округах юга и востока Подмосковья, где представлены наиболее доступные варианты, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Жилья массив
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Одним из технических способов быстрого получения сертификата назывался МФЦ. Чтобы такую опцию сделать доступной, потребуется корректировка нормативной базы. Мы в Госдуме к такой работе уже приступили, опыт подобных решений у нас есть. Главная задача — исключить бумажную волокиту для людей, — рассказал Сергей Пахомов.

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Выдача жилищных сертификатов — лишь одна из мер поддержки для жителей Херсонской области, добавил он. Переселенцы могут рассчитывать на единовременную денежную выплату в расчете 100 тыс. рублей на одного человека (а не семью). За ней также можно будет обратиться в МФЦ с минимальным комплектом документов. Важно успеть это сделать до 15 декабря, подчеркнул депутат.

— Регионы уже начали работу по сбору и обработке информации. Сроки по всей цепочке действий максимально сжаты. Регламенты предусматривают, что денежная компенсация на счет заявителю должна прийти не позднее восьми календарных дней, а жилищный сертификат можно будет получить на руки через неделю после подачи заявления, — рассказал Сергей Пахомов.

Отработанная схема

Подобные сертификаты — это хорошо отработанная схема на российском рынке недвижимости, помощь уже давно могут получить нуждающиеся в улучшении жилищных условий и льготники некоторых категорий, напомнил член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. По его мнению, в первую очередь из Херсонской области пожелают переселиться семьи с детьми.

В госсобственности в России находятся 91 млн кв. м в жилых помещениях, или около 2% от имеющихся в стране, напомнил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. В большинстве регионов доля госжилья варьируется в пределах 1–3% от общей площади всех жилых помещений. Однако далеко не всегда такие квартиры в хорошем состоянии, добавил он.

Жилья массив
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Для девелоперов приобретение жилья по сертификату не отличается от покупки его за счет сбережений граждан, и вся стоимость квартиры перечисляется единовременно со счета банка, который работает по программе государственных жилищных сертификатов, сказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

В приоритете должен быть рынок именно первичного жилья, поскольку на вторичке действуют более сложные механизмы. При этом степень готовности новостроек должна быть высокой, а квартиры — с минимальной отделкой, чтобы переселенцы могли заселиться в сжатые сроки, — сказал коммерческий директор Time Development Юрий Раловец.

Правительство ускоренно занимается разработкой норм площади, положенной каждому нуждающемуся беженцу, напомнила Надежда Коркка. Сейчас речь идет как минимум о 33 кв. м на одиноко проживающего, 42 кв. м для семьи из двух человек и 18 «квадратах» на человека для семей, состоящих из трех и более лиц, добавила эксперт.

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