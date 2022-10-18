Своя воля: обманутых дольщиков защитят жилищными сертификатами

Обманутым дольщикам хотят выдавать жилищные сертификаты — они будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции . Так люди, выбирающие новое жилье, не потеряют средства. Соответствующий законопроект разработан по инициативе Генпрокуратуры. «Известия» ознакомились с текстом документа. В ГП подтвердили информацию и сообщили, что проект направлен в Госдуму. Сегодня обманутым дольщикам или достраивают дом, или выдают денежную компенсацию, но средств на жилье может не хватить. Сертификаты же, как предполагается, можно будет использовать для приобретения и строительства жилья, взноса на ипотеку, срок их действия будет ограничен тремя годами.

Расширение гарантий

По инициативе Генпрокуратуры РФ разработан законопроект для совершенствования восстановления прав дольщиков , которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Об этом «Известиям» сообщили в ГП. Документ предусматривает дополнительные гарантии для повышения уровня защиты таких граждан, пояснили там.

В частности, планируется внести поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» и в 218-ФЗ «О Фонде развития территорий» нормами, восстанавливающими права дольщиков. Документы хотят дополнить нормой о возможности выдачи обманутым дольщикам именных жилищных сертификатов, которые будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции . Их можно будет использовать для приобретения и строительства жилья, взноса на ипотеку или ее погашение и прочих целей. Срок действия сертификатов планируют ограничить тремя годами , сказано в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия».

Своя воля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Законопроект направлен депутатам Госдумы для решения вопроса о возможности его внесения в качестве законодательной инициативы, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре.

— Зачастую люди, которые ждут свои квартиры по 10–20 лет, становятся заложниками бюрократии — административных процедур и установленных сроков, ожидая решений властей, завершения банкротства застройщика, — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Сегодня обманутым дольщикам или достраивают дом, или выдают денежную компенсацию, при этом выбор они сами сделать не могут , напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Внедрение жилищных сертификатов даст право гражданам не участвовать в этих процессах, а получить сертификат и приобрести с его помощью другое жилье в короткие сроки , сказал Владимир Кошелев.

Из пояснительной записки к проекту следует, что жилищные сертификаты будет выдавать Фонд развития территорий по заявлению дольщиков. «Известия» направили запрос в этот фонд и в Минстрой.

— Дополнительно необходимо проработать механизм оборота таких сертификатов, исключив возможность применения мошеннических схем , связанных с так называемым обналичиванием, — считает Александр Якубовский.

Введение механизма именных жилищных сертификатов поможет обманутым дольщикам быстрее решать квартирный вопрос, согласен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. И главный плюс в том, что сумму сертификата государство будет ежегодно индексировать на уровень инфляции, уверен он.

— Это не замена другим способам защиты прав дольщиков, а только дополнительный инструмент, поскольку их будут получать по желанию. Расширение возможностей для восстановления прав покупателей можно только приветствовать, — отметил он.

Своя воля1 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

С другой стороны, индексация суммы сертификата может не решить проблему, поскольку жилье порой дорожает гораздо быстрее инфляции , отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Как ранее писали «Известия», за последние два года цены на квартиры выросли почти на 60%.

Член генерального совета «Деловой России», совладелец маркетплейса строительных материалов «Орлан Системс» Алексей Мостовщиков считает, что в нынешней ситуации сокращения объемов строительства трех лет может оказаться недостаточно для поиска подходящего жилья.

Отраслевые перспективы

Сейчас в России порядка 100 тыс. обманутых дольщиков, с 2020-го их число сократилось примерно вдвое , напомнил Владимир Щекин. К концу 2022 года количество таких граждан должно уменьшиться еще — до 75–80 тыс. человек, сказал Александр Якубовский.

В 2019-м была проведена реформа долевого строительства — девелоперы стали использовать проектное финансирование, а средства покупателей хранятся на эскроу-счетах в банках до ввода дома в эксплуатацию . Поэтому проблема обманутых дольщиков уже не так стоит остро, как раньше, сказал управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

— Стройотрасль, как и вся российская экономика, сталкивается с определенными сложностями в результате санкционного давления, но самое главное, что это исключает появление новых обманутых дольщиков: средства граждан под защитой, — подчеркнул Александр Якубовский.

Правда, и после ввода эскроу-счетов каждый год в России с рынка уходят десятки застройщиков , отметил Дмитрий Голев. В том числе это мелкие компании, которые продавали недвижимость в обход системы эскроу с использованием разнообразных серых схем, рассказал он.

Своя воля2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— По-прежнему могут попадаться недобросовестные компании, мошенники, которые привлекают деньги покупателей на строящееся жилье. Они задействуют незаконные схемы продаж: скажем, по договору соинвестирования или через подставной банк с ненастоящими эскроу-счетами . От них полностью застраховаться нельзя, нужно быть бдительными, — предостерег Владимир Щекин.

Но случаи банкротства или существенных финансовых трудностей у честных застройщиков, которые используют механизм проектного финансирования, теперь единичны, сказал Дмитрий Голев.