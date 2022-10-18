Своя воля: обманутых дольщиков защитят жилищными сертификатами
Обманутым дольщикам хотят выдавать жилищные сертификаты — они будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Так люди, выбирающие новое жилье, не потеряют средства. Соответствующий законопроект разработан по инициативе Генпрокуратуры. «Известия» ознакомились с текстом документа. В ГП подтвердили информацию и сообщили, что проект направлен в Госдуму. Сегодня обманутым дольщикам или достраивают дом, или выдают денежную компенсацию, но средств на жилье может не хватить. Сертификаты же, как предполагается, можно будет использовать для приобретения и строительства жилья, взноса на ипотеку, срок их действия будет ограничен тремя годами.
Расширение гарантий
По инициативе Генпрокуратуры РФ разработан законопроект для совершенствования восстановления прав дольщиков, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Об этом «Известиям» сообщили в ГП. Документ предусматривает дополнительные гарантии для повышения уровня защиты таких граждан, пояснили там.
В частности, планируется внести поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» и в 218-ФЗ «О Фонде развития территорий» нормами, восстанавливающими права дольщиков. Документы хотят дополнить нормой о возможности выдачи обманутым дольщикам именных жилищных сертификатов, которые будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Их можно будет использовать для приобретения и строительства жилья, взноса на ипотеку или ее погашение и прочих целей. Срок действия сертификатов планируют ограничить тремя годами, сказано в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия».
Законопроект направлен депутатам Госдумы для решения вопроса о возможности его внесения в качестве законодательной инициативы, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре.
— Зачастую люди, которые ждут свои квартиры по 10–20 лет, становятся заложниками бюрократии — административных процедур и установленных сроков, ожидая решений властей, завершения банкротства застройщика, — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Сегодня обманутым дольщикам или достраивают дом, или выдают денежную компенсацию, при этом выбор они сами сделать не могут, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Внедрение жилищных сертификатов даст право гражданам не участвовать в этих процессах, а получить сертификат и приобрести с его помощью другое жилье в короткие сроки, сказал Владимир Кошелев.
Из пояснительной записки к проекту следует, что жилищные сертификаты будет выдавать Фонд развития территорий по заявлению дольщиков. «Известия» направили запрос в этот фонд и в Минстрой.
— Дополнительно необходимо проработать механизм оборота таких сертификатов, исключив возможность применения мошеннических схем, связанных с так называемым обналичиванием, — считает Александр Якубовский.
Введение механизма именных жилищных сертификатов поможет обманутым дольщикам быстрее решать квартирный вопрос, согласен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. И главный плюс в том, что сумму сертификата государство будет ежегодно индексировать на уровень инфляции, уверен он.
— Это не замена другим способам защиты прав дольщиков, а только дополнительный инструмент, поскольку их будут получать по желанию. Расширение возможностей для восстановления прав покупателей можно только приветствовать, — отметил он.
С другой стороны, индексация суммы сертификата может не решить проблему, поскольку жилье порой дорожает гораздо быстрее инфляции, отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Как ранее писали «Известия», за последние два года цены на квартиры выросли почти на 60%.
Член генерального совета «Деловой России», совладелец маркетплейса строительных материалов «Орлан Системс» Алексей Мостовщиков считает, что в нынешней ситуации сокращения объемов строительства трех лет может оказаться недостаточно для поиска подходящего жилья.
Отраслевые перспективы
Сейчас в России порядка 100 тыс. обманутых дольщиков, с 2020-го их число сократилось примерно вдвое, напомнил Владимир Щекин. К концу 2022 года количество таких граждан должно уменьшиться еще — до 75–80 тыс. человек, сказал Александр Якубовский.
В 2019-м была проведена реформа долевого строительства — девелоперы стали использовать проектное финансирование, а средства покупателей хранятся на эскроу-счетах в банках до ввода дома в эксплуатацию. Поэтому проблема обманутых дольщиков уже не так стоит остро, как раньше, сказал управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.
— Стройотрасль, как и вся российская экономика, сталкивается с определенными сложностями в результате санкционного давления, но самое главное, что это исключает появление новых обманутых дольщиков: средства граждан под защитой, — подчеркнул Александр Якубовский.
Правда, и после ввода эскроу-счетов каждый год в России с рынка уходят десятки застройщиков, отметил Дмитрий Голев. В том числе это мелкие компании, которые продавали недвижимость в обход системы эскроу с использованием разнообразных серых схем, рассказал он.
— По-прежнему могут попадаться недобросовестные компании, мошенники, которые привлекают деньги покупателей на строящееся жилье. Они задействуют незаконные схемы продаж: скажем, по договору соинвестирования или через подставной банк с ненастоящими эскроу-счетами. От них полностью застраховаться нельзя, нужно быть бдительными, — предостерег Владимир Щекин.
Но случаи банкротства или существенных финансовых трудностей у честных застройщиков, которые используют механизм проектного финансирования, теперь единичны, сказал Дмитрий Голев.