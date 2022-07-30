Программа передачи: Россию захотели избавить от долгостроя

В Минстрое создадут реестр долгостроя и брошенных объектов капитального строительства в госсекторе по всей стране. Благодаря этому власти смогут принять необходимые меры и полностью ликвидировать долгострой к 2027 году . Как будет работать программа и в чем основные сложности борьбы с долгостроем, выясняли «Известия».

Новая программа

О создании реестра долгостроя в стране сообщила «Парламентская газета», ссылаясь на госпрограмму «Строительство», опубликованную на портале правовых актов.

Каждый год на строительство объектов государственной и муниципальной собственности направляется около 3,5 трлн бюджетных рублей, из них около одного трлн — инвестиции в федеральные объекты. При этом действующая федеральная адресная инвестиционная программа финансово не сбалансирована: на нее влияют изменения цен на стройматериалы и ресурсы. Быстро корректировать ход программы не получается — в итоге стройки затягиваются, а иногда и замораживаются на неопределенный период.

По этой причине в Минстрое решили создать подробный реестр незавершенных объектов капитального строительства по всей России. Там будут определены дальнейшие мероприятия по каждому из них, в том числе необходимый объем дополнительного финансирования.

Программа передачи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Госпрограмма начнет действовать в 2023 году. Уже год спустя, в 2024-м, Минстрой планирует значительно сократить объем долгостроя, а к 2027-му полностью ликвидировать его. Ежегодное освоение средств собираются довести до 99%, ввести опережающее финансирование и строительство объектов в ускоренных темпах — это позволит не допускать просрочки в дальнейшем, считают в министерстве.

О планах по созданию федерального реестра долгостроев ранее сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что сегодня по всей России насчитываются тысячи долгостроев, среди которых много больниц, поликлиник, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры. Все они находятся в разном состоянии и степени готовности.

«Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности. В нем будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к их дальнейшей судьбе», — сказал Мишустин.

Программа передачи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сегодня в России уже действует реестр проблемных объектов в долевом строительстве. Он был создан в 2019 году и призван ускорить процесс решения проблемы обманутых дольщиков. В реестр включаются все объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей жильцам более чем на полгода. Объекты попадают в список автоматически, если застройщик не выложил документы о завершении строительства или других этапах работ в Единую информационную систему жилищного строительства.

82 тысячи строений

По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывалось около 82 тыс. недостроенных сооружений, из которых приостановлено или законсервировано строительство более 8 тыс. объектов. Сумму вложений в них тогда оценили в 5 трлн рублей.

Мониторинг незавершенного строительства ведет Счетная палата РФ: аудиторы оценивают долю объектов, строительство которых приостановлено, законсервировано или ведется больше пяти лет, по каждому ведомству. Согласно данным СП, больше всего таких зданий в процентном соотношении принадлежит Минэнерго — в графе ведомства указано 100% долгостроя, правда, речь идет всего об одном неназванном объекте. Также в тройку антилидеров попали Росгидромет (94,4% долгостроя, или 18 объектов) и Росприроднадзор (88,9%, девять объектов).

Достаточно много долгостроя принадлежит Минпросвещения (25% от их общего строительства, или 35 объектов федерального значения) и Минздраву (27,3% строек, 11 объектов) . Большинство ведомств разработали собственные программы снижения количества объектов незавершенного строительства.

Программа передачи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Марии Байновой, инициатива Минстроя в первую очередь связана с необходимостью эффективного использования бюджетных расходов. С ней согласна и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Ольга Аринцева — она отмечает, что у появления долгостроя могут быть разные причины, но все понимают, что недостроенное здание, как его ни консервируй, начинает разрушаться и требует еще больше вложений.

— Получается, выделенные деньги потрачены, а цель не достигнута. Да еще и сам объект становится огромной головной болью, кстати, далеко не всегда для тех, кто не достроил и не ввел в эксплуатацию, — отмечает эксперт. — Если в обозримом будущем хотя бы 10% долгостроев найдут своего инвестора, если найдется гибкий подход к использованию недостроя в новых условиях для новых потребностей России — мы решим множество проблем.

От Москвы до Калининграда

Как говорит в беседе с «Известиями» управляющий партнер компании «Живой комплекс LES» Олег Дедков, основные причины появления долгостроя делятся на две группы. С одной стороны, это дефицит материальных и финансовых ресурсов, а с другой — избыток идей у заказчиков. Причем порой обе группы работают в паре.

— В новейшей российской истории почти в 100% случаев стройки вставали из-за прекращения финансирования, до 1990-х — из-за организационных или идеологических причин, — рассказывает Дедков.

Сегодня в России хватает недостроя, часть из которого осталась еще от советской эпохи, отмечает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. Лиц, виновных в появлении таких объектов, зачастую бывает весьма непросто определить.

Программа передачи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, для решения проблемы с недостроем необходимо финансирование, причем немалое. Именно поэтому небогатым регионам самостоятельно трудно справиться с этим вопросом. Плюс к тому, подобные объекты там могут возникать из-за таких глобальных факторов, как разрыв логистических цепочек, резкое подорожание или ухудшение доступности сырья и т.д.

Что касается жилых долгостроев в самых разных уголках России, то, по мнению Олега Дедкова, это «типовые надгробия неудачных девелоперских проектов над местами захоронения денег обманутых дольщиков». Что с ними делать и как восстанавливать права граждан, всем уже понятно, поэтому созданы соответствующие фонды защиты прав граждан — участников долевого строительства как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Эффективный инструмент

По мнению Олега Дедкова, инициативу Минстроя о создании Реестра долгостроя и брошенных объектов капитального строительства в госсекторе по всей стране можно только приветствовать. Однако при этом важно искоренить не само явление, а его причины.

— Если стройка замерла из-за банального воровства, то это не к строителям, а к правоохранителям. Если объект морально или технически устарел, оказался не востребован еще до завершения строительства — это ошибочное целеполагание заказчика или некомпетентность проектировщика, — считает Дедков.

Программа передачи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При этом он отмечает, что помочь минимизировать причины появления долгостроев также может регулярный мониторинг степени строительной готовности всех объектов, по которым оформлено разрешение на строительство.

Как считает Дедков, представители государственного стройнадзора в рамках регулярных проверок должны штрафовать застройщиков и подрядчиков не только за отступления от проектных решений и норм, но и за несоблюдение графика, а также доводить факты нарушений сроков до самых высоких уровней региональной и федеральной власти.

В свою очередь, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский указывает на то, что создание Реестра от Минстроя позволит выявлять причины возникновения долгостроев и определять степень ответственности всех причастных к ним.

Программа передачи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Второй важный момент — это принятие решения о целесообразности достройки и определение бюджета такого мероприятия с учетом необходимых изменений в проекте, — говорит эксперт.

Третий немаловажный плюс создания Реестра — это распределение ответственности при контроле дальнейшего хода строительства и ввода объектов в эксплуатацию. При этом, как отмечает Преображенский, большим подспорьем в этом станет цифровизация всех бизнес-процессов в управлении и строительстве, а также внедрение BIM-технологий.

Так или иначе, заключает завкафедрой «Синергии» Мария Байнова, единая координация должна помочь властям в борьбе с долгостроем. Но работает ли это на 100%, пока трудно сказать из-за сложной конъюнктуры на рынке стройматериалов и оборудования.