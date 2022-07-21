Сборный вопрос: в РФ хотят увеличить сумму возврата налога с покупки жилья

В России хотят увеличить сумму возврата налога при покупке жилья до 6 млн в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 4 млн в остальных регионах . Такую инициативу в правительство РФ и Минфин направили риелторы, предложение поддержали в Госдуме. Сейчас россиянам возвращают 13% с 2 млн, то есть 260 тыс. рублей. Последний раз лимит увеличивалли в 2008 году, но с тех пор цены на жилье значительно выросли, поэтому авторы инициативы считают необходимым пересмотреть сумму. Мера социально значимая, она поддержит граждан, но на рынок недвижимости и цены существенного влияния не окажет, сказали эксперты.

Новый пересчет

В России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости . Сейчас возвращается 13% максимум с 2 млн — 260 тыс. рублей . Такую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минфин направила федеральная компания «Этажи». «Известия» ознакомились с копией документа. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году — с 1 млн до 2 млн рублей, но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124% (только с марта 2020-го — на 52%), отметил директор компании Ильдар Хусаинов.

Поэтому лимит целесообразно увеличить до 6 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов с более высокой средней стоимостью «квадрата», сказал он. Для остальных же регионов предложили поднять сумму до 4 млн рублей . Тогда выплаты с 6 млн вырастут до 780 тыс. рублей, с 4 млн — до 520 тыс.

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Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в Минфин, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. В министерстве финансов сказали, что получили обращение и рассмотрят предложения в установленном порядке.

— Поддерживаю инициативу увеличить сумму для налогового вычета по НДФЛ при покупке жилья : нужно делать все для того, чтобы повысить уровень доступности жилья для наших граждан, создавать любые благоприятные условия, — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Повысить лимит вполне возможно, подчеркнул он. Кроме того, оформление налогового вычета необходимо упростить , уверен парламентарий. Сегодня даже при подаче документов онлайн возникает масса вопросов, и иногда заявку приходится переделывать по несколько раз, пояснил Владимир Кошелев.

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Такой налоговый вычет на покупку жилья полагается каждому гражданину РФ раз в жизни , напомнили в компании Level Group. При этом он не может быть больше суммы налогов, уплаченных человеком в госбюджет — то есть вернуть налог можно только за календарный год, добавили там. Как правило, людям с низким доходом не удается получить полную сумму вычета за год, и они переносят остатки вычета, пока не вернется полная сумма уплаченного НДФЛ, рассказали в Level Group. Также с 2014 года существует возможность получить вычет с процентов по ипотеке — с 3 млн рублей, то есть в сумме 390 тыс. рублей, напомнил Ильдар Хусаинов.

— Это социально значимая инициатива, которая позволит гражданам улучшать свои жилищные условия. Увеличение суммы довольно существенно, особенно для регионов, где стоимость квартир ниже, чем в столице, — уверена директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Системная отрасль

Предложенная мера поддержит семьи, которые решатся на крупную сделку, выплата поможет облегчить ипотечное бремя, позволит обустроить жилье, отметил президент AREA Николай Винидиктов.

На 780 тыс. рублей в Москве можно даже еще улучшить свои жилищные условия , отметила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич. Например, купив небольшую студию в 20–25 кв. метров, можно дополнительно приобрести к ней кладовую площадью пять-шесть «квадратов» — такие помещения в среднем в столице стоят 300–400 тыс. рублей , пояснила она.

— Увеличение суммы имущественного вычета — давно назревшая необходимость. За последние годы цены на жилье заметно выросли, а сумма для возврата налога — нет. Например, материнский капитал индексировался за этот период, — отметила коммерческий директор компании Asterus Вера Стефан.

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Если эта инициатива будет реализована в совокупности со снижением ипотечной ставки, эффект будет максимальным для отрасли и стимуляции спроса , считает генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Мера может способствовать активизации спроса не только на квартиры, но и на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): вычет можно использовать на покупку частного дома, отметила Юлия Дымова.

Но само по себе увеличение размера суммы для расчета имущественного вычета все же не та мера, которая может заметно отразится на рынке недвижимости , полагает Вера Стефан.

— Эту меру стоит рассматривать вместе с другими направлениями поддержки, — согласна управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Например, свести все льготные программы в единое «ипотечное меню», как анонсировали в Минстрое, и ввести адресные послабления для некоторых категорий граждан — бюджетников, врачей, военнослужащих, жителей регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, уточнила она.