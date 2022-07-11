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Политика
Мишустин сообщил о создании федерального реестра долгостроев

Мишустин сообщил о создании федерального реестра долгостроев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России создадут федеральный реестр долгостроев. Об этом 11 июля в ходе оперативного совещания со своими заместителями сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

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«Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — сказал премьер российского правительства.

По его словам, долгострои находятся в разном состоянии, а многие из них, уже оснащенные инфраструктурой, не переводятся в статус готовых.

«Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности», — добавил Мишустин.

В реестр внесут всю информацию об объектах, чтобы решить их дальнейшую судьбу..

Заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, Мишустин поручил ему держать создание реестра на личном контроле.

26 июня президент России Владимир Путин поручил правительству «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки. Речь идет о зданиях участников долевого строительства.

Также он поручил постоянно мониторить строительство таких объектов. Глава государства ожидает доклад от правительства до 1 сентября 2018 года и далее раз в полгода.

Для реализации поручения привлечены акционерное общество «ДОМ.РФ» и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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