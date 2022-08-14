Удел продаж: за год число мошенничеств с жильем в России выросло на 18%

Число жертв черных риелторов в России растет, ежегодно обману подвергаются 7–8 тыс. человек. За первое полугодие 2022 года уже выявлено почти 5 тыс. таких преступлений, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2021-го , свидетельствуют данные МВД. Недавно стало известно о вопиющем случае в Уфе. Риелтор продал «двушку» семейной пары и временно поселил их в другую квартиру (вместо выплаты 4 млн рублей). Через два года оказалось, что жилье арестовано и выставлено на торги, и теперь потерпевшие живут на берегу реки.

Даже части не отдал

Ежегодно в России происходит 7–8 тыс. случаев преступлений на рынке недвижимости, сказал «Известиям» эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Большая их часть связана с подделкой документов, низкой правовой и финансовой грамотностью покупателей или владельцев жилья.

Например, как выяснили «Известия», недавно в Уфе черный риелтор продал «двушку» семейной пары, и вместо того, чтобы отдать им деньги, почти 4 млн рублей, поселил их в другой квартире. Через два года в дверь Алексея и Эльвиры постучали судебные приставы и сообщили, что жилье арестовано и выставлено на торги. Теперь люди живут в палатке на берегу реки.

Удел продаж 1 Обманутая семейная пара из Уфы Фото: РЕН ТВ

— Он даже части еще не дал от стоимости квартиры, которую он должен был. Дает вот так частями, чтобы мы жили на что-то. Как подачки. По-разному. Когда 200 рублей. Самое максимальное — это 500 рублей. Когда в неделю, когда в месяц, — рассказали потерпевшие.

Пока Эльвира и Алексей не унывают, но о том, как им придется выживать в холодное время года, боятся даже подумать. Сейчас их проблемой занимается юрист.

Число таких преступлений постоянно растет. В 2015 году в стране завели более 6,2 тыс. подобных дел, а в 2020-м — 7,2 тыс., из которых 4,3 тыс. — это аферы с недвижимостью в крупном и особо крупном размере , отметила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян.

По данным МВД, размещенным на сайте ведомства, за первое полугодие 2022 года уже выявлено почти 5 тыс. аналогичных преступлений, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2021-го (4,2 тыс.), отметил заместитель руководителя юридического департамента Amulex.ru Александр Кожевников. «Известия» направили запрос в пресс-службу МВД.

Путь обмана

Обычно преступления с недвижимостью совершаются путем обмана, то есть когда люди подписывают договоры купли-продажи, не разобравшись в последствиях, объяснил «Известиям» Александр Кожевников. Остаются и старые схемы, рождаются новые, когда человек после продажи долгое время живет в квартире и не задумывается, что эта квартира ему не принадлежит .

— Большую долю афер с недвижимостью занимают сделки по поддельным документам, доверенностям на распоряжение имуществом, паспортам собственников. Также это схемы по выдаче займов под залог квартиры, — рассказала Сусана Киракосян.

Известны случаи, когда схожие внешне с собственником мошенники с его паспортом оформляли нотариальные доверенности на своих людей, а дальше подавали заявление о регистрации через МФЦ и так совершался ряд сделок по перепродаже чужого жилья, продолжила эксперт. Причем качество поддельных документов, равно как и количество новых способов махинаций, заметно растет.

Удел продаж 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Зачастую собственников жилья вводят в заблуждение, искажая саму природу сделок. Например, вместо договора ренты подсовывают договор дарения, вместо оформления объекта недвижимости в залог оформляют его продажу и так далее , — отметили в Level Group.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, есть риски и при покупке квартиры у наследников жилья. Зачастую спустя некоторое время после приобретения на горизонте появляются восстановившие свои права на наследство другие родственники.

Очень часто мошенники наживаются на одиноких пенсионерах. Преступники втираются к ним в доверие, а затем обещают, к примеру, разменять жилье, помочь продать или обменять квартиру на лучшую, рассказал член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Новые схемы

С развитием информационных технологий появились дополнительные возможности для мошенников. Распространение получили фейковые сайты по аренде и продаже недвижимости, по интерфейсу похожие на известные агрегаторы. На этих сайтах мошенники склоняют людей переводить им деньги в качестве залога или предоплаты за аренду квартиры, пояснили в Level Group.

— Есть и более простая схема в Сети — предоплата за квартиру через систему быстрых переводов. В этом случае сами мошенники размещают объявления о продаже жилья. Как только покупатель выходит на связь, под различными предлогами его уговаривают перевести гарантийный взнос, а иногда и полную стоимость квартиры , — рассказал член комитета «Деловой России» по цифровым технологиям Олег Воробьев.

В последнее время участились случаи, когда людям предлагается заключить договор онлайн , добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В частности, мошенники рассказывают доверчивым людям, что находятся за границей, а в результате просто выманивают деньги. В числе новых схем — мошенничество под видом сотрудников банков, которые предлагают заключение договоров купли-продажи жилья онлайн с помощью электронной подписи, рассказал эксперт.

Удел продаж 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Чтобы избежать проблем, было бы правильно поощрять заключение договоров купли-продажи в безналичной форме, а также при посредничестве риелторов, которые должны гарантировать чистоту сделки , — считает Павел Склянчук.