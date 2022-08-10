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Данных момент: бизнес увидел риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН

Какую информацию будет сложнее получить и как объясняют введение этой меры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бизнес предупредил власти о рисках увеличения случаев мошенничества при покупке жилья из-за поправок к закону «О персональных данных». Риелторы считают, что если данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будут закрыты для третьих лиц, аферистам будет проще выдать себя за собственника и исчезнуть с деньгами. Представители отрасли направили письма в кабмин и Минстрой (есть у «Известий»). Бизнес предложил ограничить доступ только к данным военных и полицейских, а сведения остальных людей оставить открытыми. Однако авторы поправок и эксперты отмечают, что изменения необходимы именно для защиты персональных данных граждан.

Неоднозначная ситуация

В начале июля 2022 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в ФЗ «О персональных данных», которые запрещают передачу третьим лицам данных из ЕГРН. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Законопроект приняли, чтобы защитить данные о месте проживания россиян, особенно это актуально в отношении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, пояснили в компании Level group. Документ усложняет утечку персональных данных граждан, сказал «Известиям» один из разработчиков поправок, депутат Госдумы Александр Ющенко. По запросу и согласованию с собственником все желающие смогут получить данные из ЕГРН, добавил он.

— Поправки прежде всего защищают права владельцев недвижимости, в этом их главное преимущество. Если человек не хочет, чтобы третьи лица знали, кто хозяин квартиры, то легально, то есть без согласия собственника, теперь это нельзя будет выяснить, — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Собственника персона
жк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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При всей важности поправок их значение крайне неоднозначно, считает президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Зырянова. ЕГРН создавался как открытый массив данных об объектах недвижимости и правообладателях, сведения которого — единственное подтверждение права на объект, пояснила она. Сегодня все участники сделок купли-продажи жилья полагаются на данные этого реестра. Но после вступления в силу поправок опираться, по сути, будет не на что, подчеркнула эксперт.

Мера может спровоцировать рост случаев мошенничества при продаже вторичного жилья, сказано в обращении федеральной компании «Этажи» в правительство РФ и Минстрой. «Известия» ознакомились с копиями обращений.

— Проверить подлинность документов на жилье обычным гражданам станет значительно сложнее. Значит, аферистам станет проще обмануть доверчивых граждан, выдав себя за собственника, получив задаток и исчезнув с деньгами, — сказала заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

Риелторы предложили ограничить доступ только к данным военных и полицейских, если последние того захотят, а сведения о других владельцах недвижимости, как и сейчас, оставить открытыми.

В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что письмо риелторов поступило в аппарат правительства РФ, его направили в Росреестр для рассмотрения.

Собственника персона
продам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В федеральной службе сообщили, что полная открытость данных о владельцах недвижимости в ЕГРН вызывала беспокойство у граждан, в том числе престарелых и одиноко проживающих, опасавшихся за личную безопасность и сохранность своего имущества.

— Установление запрета на передачу персональных данных из ЕГРН повысит взаимную ответственность при проведении сделок на рынке недвижимости и поможет исключить случаи мошенничества, — подчеркнули там.

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При этом законодательное решение не повлияет на проведение сделок на рынке недвижимости, сказали «Известиям» в Росреестре. Продавцы будут раскрывать свои персональные данные для обеспечения их прозрачности, добавили в службе.

«Известия» также направили запрос в Минстрой.

Обосновать интерес

Авторы поправок исходили из соображений о защите данных физлиц, которые не должны быть во всеобщем открытом доступе, сказал «Известиям» один из разработчиков изменений, депутат ГД Сергей Боярский.

— Не раз слышал претензии со стороны бизнеса, который занимается недвижимостью, о том, что эти нововведения ограничат их возможности оперативно добывать информацию. Однако также нужно подумать о правах простых людей. Далеко не все согласны с тем, что данные об их недвижимости находятся в свободном доступе и могут быть использованы третьими лицами не по назначению — может быть, и в мошеннических целях, — сказал парламентарий.

Собственника персона
ЕГРН
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Человек, который хочет продать свою квартиру или сдать ее в аренду, может открыть сведения, подчеркнул он. По словам члена комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусаны Киракосян, сегодня ЕГРН — единственный открытый и достоверный источник информации о недвижимости и ее правообладателях. Если сведения закрыть, то получить их можно будет или лично от собственника, или через нотариуса, обосновав интерес, сказала она. А это риски для нотариусов: им придется оценить правомерность запроса, отметила эксперт.

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В числе таких причин может быть, например, предварительный договор купли-продажи жилья, сказала начальник юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области Татьяна Ефимова. Стоимость услуги будет составлять около 450 рублей, отметила она. Но неясно, как будут оцениваться такие предварительные договоры, составленные «на коленке», добавила Сусана Киракосян.

Риелторы правы в том, что нововведения затруднят совершение сделок, считает учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. Но и их предложение выделить военнослужащих тоже не здравое, потому что именно по этим сведениям можно будет раскрыть принадлежность человека к силовым органам, сказал он.

— Мы предлагаем разрешать военным и сотрудникам правоохранительных органов ограничивать доступ к своим данным по собственному желанию. Это обеспечит безопасность: сегодня риск связан прежде всего с тем, что можно найти просто по ФИО объекты, которыми владеют военные или сотрудники правоохранительных органов. Но если данные закрыть, это будет невозможно сделать, — пояснила Татьяна Ахметдинова.

По мнению директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, поскольку поправки направлены на защиту персональных данных граждан, они оправданны. Но в то же время профессиональному риелторскому сообществу доступ к ЕГРН следует оставить, считает она.

Собственника персона
военные
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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— Риелторам, представляющим интересы клиентов при подборе квартир, а также УК, начисляющим оплату исходя из числа проживающих, нужны сведения из ЕГРН, и такой механизм выдачи выписок из Росреестра необходимо предусмотреть, — согласен Павел Склянчук.

Проблемы управляющих

Принятие поправок делает невозможным и получение информации о структуре собственников в многоквартирных домах — для проведения общих собраний владельцев квартир, сказано в обращении Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) в Минстрой. С копией документа ознакомились «Известия».

Действительно, нововведения ставят под угрозу проведение общих собраний собственников (ОСС), а также работу с должниками за ЖКУ, согласна Сусана Киракосян.

— Управляющая организация обязана вести актуальный реестр владельцев квартир и передавать информацию по ним ресурсоснабжающим организациям при заключении прямых договоров. Если до 1 марта 2023 года не решить эту проблему, споры неизбежны, — сказала она.

В АКОН предложили привлекать к организации собраний собственников жилья службы нотариата. Это позволит снять вопросы защищенности персональных данных граждан, гарантировать им возможность участия в собрании, а также избежать случаев подделки протоколов ОСС, считают в ассоциации.

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