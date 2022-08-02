 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского и Байдена
Мир
Визит Пелоси на Тайвань может ограничиться пребыванием в аэропорту
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
ВСУ заминировали мосты через реку Волчья в Днепропетровской области
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Общество
В Москву вернется жара до 33 градусов
Мир
Орбан указал на отсутствие влияния Брюсселя на решения Будапешта
/

Снять с балласта: в Минстрое предложили передавать льготникам невостребованное жилье

Выкупленные для военных квартиры могут отдать людям с инвалидностью и ветеранам
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Передавать льготникам оставшееся невостребованным жилье, купленное за счет государства, предложили в Минстрое. Речь идет о квартирах, которые приобретались для военных, передавать их предполагается гражданам из определенных льготных категорий — в том числе ветеранам Великой Отечественной, инвалидам и семьям, в которых растут дети с инвалидностью. Такой механизм может помочь более эффективно распоряжаться квартирным фондом, а также снять с регионов нагрузку по содержанию «отказных» квартир. В то же время необходимо учитывать причины, по которым жилье осталось невостребованным, в особенности расположение таких квартир, — обращают внимание эксперты. Подробнее — в материале «Известий».

Сборный вопрос: в РФ хотят увеличить сумму возврата налога с покупки жилья
Может ли эта мера отразиться на ценах на недвижимость

Квартира до востребования

О том, что в Министерстве строительства и ЖКХ разработали законопроект, по которому невостребованные квартиры, выкупленные за счет государства, предлагается передавать военным, на заседании правительства сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

— Вносится законопроект, который устанавливает право субъектам на основании решения высшего должностного лица принять и использовать жилые помещения, не востребованные гражданами, для обеспечения жильем граждан, в отношении которых у государства имеются обязательства, — отметил он.

Речь идет, прежде всего, о квартирах, которые приобретались для военнослужащих, следует из пояснительной записки к документу. Так, при реализации федеральной целевой программы «Жилище» часть жилых помещений, купленных на бюджетные деньги для уволенных военнослужащих, оказались невостребованными по разным причинам, в том числе из-за смерти граждан или их переезда, уточняется в документе.

Освободившееся таким образом жилье смогут передавать ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и инвалидов ВОВ, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, ветеранам боевых действий, вставшим в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года, а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Снять с балласта
военные
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Напомним, что проблема нехватки льготного жилья обсуждается регулярно. Так, по подсчетам, которые Счетная палата обнародовала летом 2020-го, среди людей с инвалидностью и членов их семей было около 40 тыс. граждан, которые встали в очередь на получение бесплатного жилья до января 2005 года. Как отмечали аудиторы, если обеспечение жильем будет вестись теми же темпами, на полное закрытие долгов может уйти еще около 20 лет.

Покориться усадьбе: в РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи
Подорожает ли из-за этого загородная недвижимость

С похожими проблемами сталкиваются сироты и другие льготники, которые по закону могут претендовать на бесплатную недвижимость.

Ведомственная карта

Интересной называет предложенную Минстроем инициативу ведущий эксперт по продаже недвижимости BuyBuyHouse, практикующий риелтор Марина Лашкевич. В то же время, для того чтобы оценить ее в полной мере, необходимо понимать, где именно расположена недвижимость и почему квартиры остались невостребованными у первоначальных получателей, обращает внимание она.

— Если уволенный в запас военный выбирает работу в другом регионе, то квартира становится для него неинтересна. А если за нее еще придется платить часть военной ипотеки, то он может и отказаться, — рассуждает Лашкевич.

Переезд военнослужащих в другой регион — одна из наиболее распространенных причин, по которой государственная квартира может остаться невостребованной, согласна управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Новый механизм она называет перспективным, но при условии, что в профильном ведомстве заранее определят порядок, в котором должна осуществляться передача таких квартир.

Снять с балласта
ключи
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Безусловно, придется решать некоторые организационные сложности. Например, на первом этапе, вероятно, возникнут трудности из-за необходимости передачи таких квартир из федеральной в региональную или муниципальную собственность либо наоборот, — предостерегает Коркка. — Поэтому Минстрою стоит отдельно разработать дорожную карту, которая определит подобный механизм и позволит избежать разногласий между ведомствами.

Типа такого: в России хотят ввести ГОСТ для частных домов
Поможет ли мера снизить цены на загородную недвижимость

Всего, следует из пояснительной записки к законопроекту, в России насчитывается 82 такие квартиры, больше всего — в Свердловской области (27), Санкт-Петербурге (18) и Псковской области (9).

Внедрение нового механизма может оказаться на руку и регионам, на балансе которых сегодня оседает такое невостребованное жилье, уверен вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз. Предложенное решение, по его мнению, должно позволить достичь целевых показателей, предусмотренных действующей сейчас госпрограммой по обеспечению доступным и комфортным жильем, считает он.

— В настоящее время исполнительная власть указанных субъектов РФ несет расходы по содержанию таких жилых помещений, при этом не имеет возможности использовать их для обеспечения жильем иных категорий граждан в связи с отсутствием соответствующих норм действующего законодательства, — отмечает собеседник издания.

Комплекс для очередника

В то же время помимо перечисленных в документе есть и другие категории льготников, для которых вопрос сокращения сроков получения жилья особенно актуален. В частности, та же Счетная палата год назад обращала внимание на то, что молодые семьи, имеющие право на получение квартиры, выбывают из программы чаще, чем получают жилье.

Снять с балласта
молодые
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Сдадут за счет: в РФ почти вдвое выросло число проблемных новостроек
Сколько семей не смогут вовремя отметить новоселье

Причина — в слишком длительном ожидании, которое часто растягивается на 5–10 лет. За это время один из супругов достигает порога в 35 лет, после чего семью из программы просто исключают, говорит Антон Мороз.

Предложенный механизм может сделать процесс предоставления жилья более гибким и позволит учитывать региональную специфику при распределении, считает Надежда Коркка. Однако для значительного сокращения очередей потребуется комплексный подход, который включает в себя не только новое строительство, но и развитие арендного фонда, ИЖС и формирование ипотечного меню, перечисляет собеседница издания.

Расширить перечень квартир, которые попадают под возможное распределение, можно также за счет нереализованных квартир, выкупленных у девелоперов, уверена Марина Лашкевич.

— Рынок первичного сегмента сейчас испытывает спад, квартиры продаются плохо. Участие государства в заселении таких «неликвидных» ЖК в популярных районах (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) будет эффективной мерой, которая поддержит и застройщиков, и льготников, — подчеркивает она.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022