Снять с балласта: в Минстрое предложили передавать льготникам невостребованное жилье

Передавать льготникам оставшееся невостребованным жилье, купленное за счет государства, предложили в Минстрое. Речь идет о квартирах, которые приобретались для военных, передавать их предполагается гражданам из определенных льготных категорий — в том числе ветеранам Великой Отечественной, инвалидам и семьям, в которых растут дети с инвалидностью. Такой механизм может помочь более эффективно распоряжаться квартирным фондом, а также снять с регионов нагрузку по содержанию «отказных» квартир. В то же время необходимо учитывать причины, по которым жилье осталось невостребованным, в особенности расположение таких квартир, — обращают внимание эксперты. Подробнее — в материале «Известий».

Квартира до востребования

О том, что в Министерстве строительства и ЖКХ разработали законопроект, по которому невостребованные квартиры, выкупленные за счет государства, предлагается передавать военным, на заседании правительства сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин .

— Вносится законопроект, который устанавливает право субъектам на основании решения высшего должностного лица принять и использовать жилые помещения, не востребованные гражданами, для обеспечения жильем граждан, в отношении которых у государства имеются обязательства, — отметил он.

Речь идет, прежде всего, о квартирах, которые приобретались для военнослужащих , следует из пояснительной записки к документу. Так, при реализации федеральной целевой программы «Жилище» часть жилых помещений, купленных на бюджетные деньги для уволенных военнослужащих, оказались невостребованными по разным причинам, в том числе из-за смерти граждан или их переезда, уточняется в документе.

Освободившееся таким образом жилье смогут передавать ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и инвалидов ВОВ, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, ветеранам боевых действий, вставшим в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года, а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Снять с балласта Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Напомним, что проблема нехватки льготного жилья обсуждается регулярно. Так, по подсчетам, которые Счетная палата обнародовала летом 2020-го, среди людей с инвалидностью и членов их семей было около 40 тыс. граждан, которые встали в очередь на получение бесплатного жилья до января 2005 года . Как отмечали аудиторы, если обеспечение жильем будет вестись теми же темпами, на полное закрытие долгов может уйти еще около 20 лет.

С похожими проблемами сталкиваются сироты и другие льготники, которые по закону могут претендовать на бесплатную недвижимость .

Ведомственная карта

Интересной называет предложенную Минстроем инициативу ведущий эксперт по продаже недвижимости BuyBuyHouse, практикующий риелтор Марина Лашкевич. В то же время, для того чтобы оценить ее в полной мере, необходимо понимать, где именно расположена недвижимость и почему квартиры остались невостребованными у первоначальных получателей, обращает внимание она .

— Если уволенный в запас военный выбирает работу в другом регионе, то квартира становится для него неинтересна. А если за нее еще придется платить часть военной ипотеки, то он может и отказаться, — рассуждает Лашкевич.

Переезд военнослужащих в другой регион — одна из наиболее распространенных причин, по которой государственная квартира может остаться невостребованной , согласна управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Новый механизм она называет перспективным, но при условии, что в профильном ведомстве заранее определят порядок, в котором должна осуществляться передача таких квартир.

Снять с балласта Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Безусловно, придется решать некоторые организационные сложности. Например, на первом этапе, вероятно, возникнут трудности из-за необходимости передачи таких квартир из федеральной в региональную или муниципальную собственность либо наоборот, — предостерегает Коркка. — Поэтому Минстрою стоит отдельно разработать дорожную карту, которая определит подобный механизм и позволит избежать разногласий между ведомствами .

Всего, следует из пояснительной записки к законопроекту, в России насчитывается 82 такие квартиры, больше всего — в Свердловской области (27), Санкт-Петербурге (18) и Псковской области (9) .

Внедрение нового механизма может оказаться на руку и регионам, на балансе которых сегодня оседает такое невостребованное жилье , уверен вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз. Предложенное решение, по его мнению, должно позволить достичь целевых показателей, предусмотренных действующей сейчас госпрограммой по обеспечению доступным и комфортным жильем, считает он.

— В настоящее время исполнительная власть указанных субъектов РФ несет расходы по содержанию таких жилых помещений, при этом не имеет возможности использовать их для обеспечения жильем иных категорий граждан в связи с отсутствием соответствующих норм действующего законодательства, — отмечает собеседник издания.

Комплекс для очередника

В то же время помимо перечисленных в документе есть и другие категории льготников, для которых вопрос сокращения сроков получения жилья особенно актуален . В частности, та же Счетная палата год назад обращала внимание на то, что молодые семьи, имеющие право на получение квартиры, выбывают из программы чаще, чем получают жилье.

Снять с балласта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Причина — в слишком длительном ожидании, которое часто растягивается на 5–10 лет. За это время один из супругов достигает порога в 35 лет, после чего семью из программы просто исключают, говорит Антон Мороз.

Предложенный механизм может сделать процесс предоставления жилья более гибким и позволит учитывать региональную специфику при распределении , считает Надежда Коркка. Однако для значительного сокращения очередей потребуется комплексный подход, который включает в себя не только новое строительство, но и развитие арендного фонда, ИЖС и формирование ипотечного меню , перечисляет собеседница издания.

Расширить перечень квартир, которые попадают под возможное распределение, можно также за счет нереализованных квартир , выкупленных у девелоперов, уверена Марина Лашкевич.

— Рынок первичного сегмента сейчас испытывает спад, квартиры продаются плохо. Участие государства в заселении таких «неликвидных» ЖК в популярных районах (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) будет эффективной мерой, которая поддержит и застройщиков, и льготников, — подчеркивает она.