Покориться усадьбе: в РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи
В России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи на территориях, приравненных к сельским. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Ранее кредиты на такие объекты не выдавали. Спрос на загородную недвижимость начал расти после пандемии, и сейчас тренд набирает обороты, говорят эксперты. Поэтому дачная ипотека поддержит россиян, при этом цены на эти объекты в ближайшее время увеличиваться не будут, считают специалисты.
Дачный выбор
С июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. СНТ должно находиться на территории, приравненной к сельской. Ранее кредиты на дачи не выдавали, добавил он.
Многие покупатели загородной недвижимости, в частности дач, с удовольствием воспользовались бы ипотекой, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Кроме того, если мы говорим именно об СНТ на сельских территориях, рост активности в этом сегменте косвенно поможет оживлению жизни там — это новые люди, деньги, развитие, отметила она.
— Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправданно. Дачные сообщества фактически слились с сельскими поселениями, — сказал Антон Сауков.
Такой финансовый инструмент актуален и востребован, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, включение ипотеки на дачи в банковский инструментарий характеризует и стремление кредитных организаций к привлечению новых клиентов, и тенденции рынка недвижимости в целом. Раньше банки неохотно выдавали ипотеку под строительство домов даже на землях категории индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сказал эксперт.
— Появление первых ласточек в выдаче ипотеки на дачи дает очень большую надежду всем девелоперам ИЖС. До недавнего времени ни один банк не видел объекта залога даже в серийно строящихся домах, расположенных в организованных поселках, — сказала заместитель генерального директора компании «Kaskad Недвижимость» Ольга Магилина.
По словам Павла Сигала, строительство загородного дома на землях СНТ — это, как правило, сравнительно недорогое и недолгое мероприятие, в отличие от капитальной застройки на тяжелом фундаменте. Поэтому речь идет о сравнительно небольших суммах.
Новые возможности
Загородная недвижимость — приятная и нужная вещь, но не первой необходимости. Поэтому в моменты, когда происходят некие финансовые потрясения, спрос в этом сегменте обычно падал, и люди фокусировались на насущных проблемах, сказала Юлия Дымова. Всё поменялось в 2020 году, когда пандемия сильно изменила условия жизни.
— Закрытие границ привело к тому, что людям стало негде проводить отпуска, вывозить детей и родителей. Также роль сыграл дистанционный режим работы в большинстве компаний — у граждан появилась возможность работать из любой точки, где есть телефонная сеть и интернет, — напомнила она.
Это породило значительный спрос на дачи, который привел к быстрому вымыванию предложения и росту цены. Некоторые лоты, например в Подмосковье, за два прошлых года подорожали на 50%, сказала Юлия Дымова. Общий экономический кризис также повлиял на предпочтения россиян: многие сейчас выбирают отдых на природе взамен более затратных развлечений, добавил руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.
— Новая волна спроса сейчас продиктована ограничениями, вызванными санкциями: россияне стали вкладывать в дачи и земельные участки те деньги, которые до этого тратили на заграничные отпуска, покупку автомобилей, — сказал Антон Сауков.
Сейчас 42% россиян приобретают дачи по цене от 500 тыс. рублей до 1,5 млн, 20% — по цене до 500 тыс., 19% — от 1,5 до 2,5 млн, 9% — от 2,5 до 3,5 млн, рассказал он.
В отличие от цен на загородные дома, которые за прошлый год выросли в среднем на 23%, средняя стоимость дач за этот же период увеличилась на 25–30%, добавил эксперт. Это произошло в том числе из-за того, что многие дачи в пригородах крупных населенных пунктов превратились в локации для постоянного проживания. Тенденция начала набирать обороты особенно активно после того, как там разрешили прописку, пояснил Антон Сауков.
Цена загородной недвижимости продолжает расти — дорожают стройматериалы, а значит, и себестоимость строительства, сказал Рифат Гарипов.
— Рост спроса на загородное жилье в России продолжится, поскольку сейчас отдых за границей стал недоступен для значительного числа граждан. Своя дача на родине становится едва ли не единственным вариантом, не требующим особенных затрат на отдых. Поддержка дачного строительства с помощью льготной ипотеки позволит сохранять спрос в сегменте в ближайшем будущем, — считает он.
По мнению Юлии Дымовой, в краткосрочной перспективе дачная ипотека вряд ли окажет серьезное влияние на уровень цен. Но такое кредитование — привлекательный инструмент для покупателя, заключила она.