Покориться усадьбе: в РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи

В России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи на территориях, приравненных к сельским . Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Ранее кредиты на такие объекты не выдавали. Спрос на загородную недвижимость начал расти после пандемии, и сейчас тренд набирает обороты, говорят эксперты. Поэтому дачная ипотека поддержит россиян, при этом цены на эти объекты в ближайшее время увеличиваться не будут, считают специалисты.

Дачный выбор

С июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) , рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. СНТ должно находиться на территории, приравненной к сельской. Ранее кредиты на дачи не выдавали, добавил он.

Многие покупатели загородной недвижимости, в частности дач, с удовольствием воспользовались бы ипотекой, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Кроме того, если мы говорим именно об СНТ на сельских территориях, рост активности в этом сегменте косвенно поможет оживлению жизни там — это новые люди, деньги, развитие, отметила она.

— Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправданно . Дачные сообщества фактически слились с сельскими поселениями, — сказал Антон Сауков.

Покориться усадьбе_1 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Такой финансовый инструмент актуален и востребован, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, включение ипотеки на дачи в банковский инструментарий характеризует и стремление кредитных организаций к привлечению новых клиентов, и тенденции рынка недвижимости в целом. Раньше банки неохотно выдавали ипотеку под строительство домов даже на землях категории индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сказал эксперт.

— Появление первых ласточек в выдаче ипотеки на дачи дает очень большую надежду всем девелоперам ИЖС . До недавнего времени ни один банк не видел объекта залога даже в серийно строящихся домах, расположенных в организованных поселках, — сказала заместитель генерального директора компании «Kaskad Недвижимость» Ольга Магилина.

По словам Павла Сигала, строительство загородного дома на землях СНТ — это, как правило, сравнительно недорогое и недолгое мероприятие, в отличие от капитальной застройки на тяжелом фундаменте. Поэтому речь идет о сравнительно небольших суммах.

Новые возможности

Загородная недвижимость — приятная и нужная вещь, но не первой необходимости. Поэтому в моменты, когда происходят некие финансовые потрясения, спрос в этом сегменте обычно падал , и люди фокусировались на насущных проблемах, сказала Юлия Дымова. Всё поменялось в 2020 году, когда пандемия сильно изменила условия жизни .

— Закрытие границ привело к тому, что людям стало негде проводить отпуска, вывозить детей и родителей. Также роль сыграл дистанционный режим работы в большинстве компаний — у граждан появилась возможность работать из любой точки, где есть телефонная сеть и интернет, — напомнила она.

Это породило значительный спрос на дачи, который привел к быстрому вымыванию предложения и росту цены . Некоторые лоты, например в Подмосковье, за два прошлых года подорожали на 50%, сказала Юлия Дымова. Общий экономический кризис также повлиял на предпочтения россиян: многие сейчас выбирают отдых на природе взамен более затратных развлечений, добавил руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

— Новая волна спроса сейчас продиктована ограничениями, вызванными санкциями: россияне стали вкладывать в дачи и земельные участки те деньги, которые до этого тратили на заграничные отпуска, покупку автомобилей, — сказал Антон Сауков.

Сейчас 42% россиян приобретают дачи по цене от 500 тыс. рублей до 1,5 млн, 20% — по цене до 500 тыс., 19% — от 1,5 до 2,5 млн, 9% — от 2,5 до 3,5 млн, рассказал он.

В отличие от цен на загородные дома, которые за прошлый год выросли в среднем на 23%, средняя стоимость дач за этот же период увеличилась на 25–30%, добавил эксперт. Это произошло в том числе из-за того, что многие дачи в пригородах крупных населенных пунктов превратились в локации для постоянного проживания. Тенденция начала набирать обороты особенно активно после того, как там разрешили прописку, пояснил Антон Сауков.

Цена загородной недвижимости продолжает расти — дорожают стройматериалы, а значит, и себестоимость строительства, сказал Рифат Гарипов.



— Рост спроса на загородное жилье в России продолжится, поскольку сейчас отдых за границей стал недоступен для значительного числа граждан . Своя дача на родине становится едва ли не единственным вариантом, не требующим особенных затрат на отдых. Поддержка дачного строительства с помощью льготной ипотеки позволит сохранять спрос в сегменте в ближайшем будущем, — считает он.